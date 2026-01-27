جدة، المملكة العربية السعودية - أعلنت "أكور"، المجموعة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة العربية للفنادق والتعهدات لتجديد وإعادة تقديم فندق الحمراء جدة تحت العلامة التجارية سويس أوتيل.

يعتبر فندق الحمراء واحداً من أبرز معالم جدة، ويمتلك إرثاً طويلاً يمتد لأكثر من أربعين عاماً. وتشكّل هذه الاتفاقية بداية تعاون استراتيجي طويل الأجل لتحويل الفندق العريق إلى وجهة معاصرة تواكب الاحتياجات المتطورة لسوق الضيافة السعودي.

تم افتتاح الفندق في عام 1984، ويشكّل عنواناً راسخاً للضيافة في منطقة الحمراء التي تعتبر واحدةً من أبرز المناطق التجارية ووجهات الحياة العصرية في جدة. وقد حافظ على مدار السنين على أهميته الراسخة عبر قطاعي الأعمال والترفيه، مدعوماً بأداء السوق المستدام.

يضم الفندق 323 غرفة ضيوف، وخمسة مطاعم، وناد ٍ حصري، ومرافق لإقامة الاجتماعات والفعاليات، بما في ذلك قاعة كبيرة مناسبة للفعاليات المؤسسية والاجتماعية والحكومية رفيعة المستوى.

سيخضع الفندق لعملية تجديد مرحلية على مدار الـ 24 شهراً القادمة لضمان توافقه مع معايير العلامة التجارية سويس أوتيل. وسيفضي التصميم الجديد إلى تجربة ضيوف مستلهمة من روح الضيافة السويسرية الأصيلة. وستحافظ عملية التجديد هذه على هوية الفندق مع الارتقاء بمكانته لتلبية المتطلبات المتطورة للسوق السعودي.

يتماشى هذا التحول مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويدعم مساعي المملكة لتنويع اقتصادها، وتنمية قطاعها السياحي، واستقطاب علامات عالمية رفيعة المستوى في قطاع الضيافة. وبعد تجديده، سيساهم سويس أوتيل جدة الحمراء في تعزيز حضور "أكور" بالمملكة ويدعم استراتيجية نموها طويلة الأجل في واحدة من أهم أسواق المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للعلامات التجارية الفندقية ذات الدرجة المميزة والمتوسطة والاقتصادية في أكور: "توفر هذه الاتفاقية فرصةً مميزة لتعزيز مكانة ’أكور‘ في السعودية مع إضافة فندق عريق إلى محفظة سويس أوتيل. وسيعكس سويس أوتيل جدة الحمراء ريادة هذه العلامة التجارية، لاسيما أنه يجمع بين التراث الغني والرؤية المعاصرة المتجددة. ويتماشى هذا المشروع مع رؤية السعودية 2030، حيث يدعم طموحات المملكة في قطاع السياحة. وبمجرد اكتمال تجديده وإعادة تسميته، سيرسي الفندق نموذجاً جديداً يحتفي بتراث المملكة ويساهم في الوقت نفسه برسم مستقبل عصري جريء لها".

من جانبه، قال حمزة صيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة العربية للفنادق والتعهدات: "لطالما آمنا بالإمكانات الاستثنائية لفندق الحمراء جدة ومكانته الفريدة في المدينة. ويعكس قرارنا بتجديده وإعادة تسميته تحت علامة سويس أوتيل التجارية طموحنا لإطلاق العنان لهذه القيمة الفريدة على نطاق واسع. وتمنحنا شراكتنا مع ’أكور‘ المنصة المناسبة لتقديم تجربة ضيافة عالية الجودة تواكب مستقبل السوق السعودي، ونتطلع إلى التعاون معاً لتحقيق هذا التحول الاستثنائي".

تدير "أكور" حالياً أكثر من 40 فندقاً ووحدة سكنية مميزة في أنحاء المملكة، بعدد غرف إجمالي يزيد عن 17000 غرفة فندقية موزعة على 15 علامة تجارية، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية واعدة تضم أكثر من 60 مشروعاً متعاقداً عليه، بعدد غرف إجمالي يبلغ حوالي17000 غرفة فندقية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز مجموعات الضيافة في المملكة.

نبذة عن أكور

تُعد أكور من كبرى مجموعات الضيافة في العالم، وتتميّز بريادتها في تقديم تجارب إقامة متكاملة وخدمات عالمية المستوى في أكثر من 110 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 5700 فندق ومنتجع، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مطعم وبار، ومرافق للعافية، ومساحات عمل مرنة. وتمتلك المجموعة أحد أكثر منظومات قطاع الضيافة تنوعاً، والتي تضم نحو 45 علامة تجارية تغطي كافة الفئات من الفاخرة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle مع إينيسمور. تُجسّد منصة الحجز وبرنامج الولاء المعني بأسلوب الحياة ALL وعد أكور بتقديم تجارب استثنائية تتجاوز الإقامة الفندقية، حيث تتيح لأعضائها فرصاً حصرية للاستمتاع بتجارب مميزة ومكافآت مصمّمة بعناية. وترتكز رؤية أكور على إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، ودعم السياحة المسؤولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنوع والشمول. وتنعكس هذه المبادئ في رسالة المجموعة: "ريادة فن الضيافة المسؤولة، جسر يربط الثقافات، برعاية تنبع من القلب". تأسست أكور عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا. وتُدرج المجموعة ضمن مؤشر CAC 40 لسوق الأسهم الفرنسية، وتُتداول أسهمها في بورصة يورونكست باريس رمز السهم (FR0000120404)، وكذلك في سوق OTC في الولايات المتحدة رمز التداول (ACCYY). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.accor.com، أو متابعة المجموعة على X، فيسبوك، لينكدإن، إنستغرام، وتيك توك.

جهات الاتصال الإعلامية

أكور

سيبال ضو خديج

مديرة العلاقات العامة والتواصل في

الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا

Cybelle.daou@accor.com

-انتهى-

#بياناتشركات