تقود الشركة تطوير مشاريع كبرى بسعة إجمالية قدرها 2.8 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا تصل إلى أكثر من 4 مليون شخص في الإمارات العربية المتحدة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها راعٍ رئيس للنسخة السادسة والعشرين من معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة (ويتيكس 2024)، ستقوم أكوا باور؛ أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، بتسليط الضوء على الابتكار والتقنيات الخضراء المستخدمة في مشاريعها.

وتؤكد أكوا باور من خلال رعايتها لنسخة هذا العام، التزامها بدعم التحوّل نحو مستقبل مستدام في الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال توفيرها حلولًا تحويلية متكاملة في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة. وستستخدم الشركة جناحها لعرض إسهاماتها في مجال الطاقة النظيفة وحلول تحلية المياه منخفضة الكربون، فضلًا عن أهم المبادرات التي تدعم أجندة العمل المناخي المحلية، والإقليمية، والعالمية.

تعليقًا على رعاية الشركة لهذا الحدث، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "نفخر في أكوا باور برعايتنا المتواصلة لمعرض ويتيكس؛ ويأتي ذلك من منطلق إدراكنا لأهميته، خصوصًا أنه يعدّ منصة رائدة لعرض الابتكارات في قطاعات المياه والطاقة والبيئة. بالإضافة إلى ذلك، تعكس رعايتنا التزامنا بالاستدامة، وحرصنا على تعزيز الحوار حول حلول الطاقة المتجددة التي تتبنّى أحدث التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "يسعدنا مواصلة تقديم خدماتنا لتلبية احتياجات أكثر من 20 مليون شخص من المياه المُحلاة في المجتمعات التي نتواجد بها. وتماشيًا مع استمرار جهودنا الرامية لتعزيز مستقبل حلول المياه المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نعمل على تطوير مشاريعنا بسعة إنتاجية ضخمة، وبإجمالي سعة 2.8 مليون متر مكعب يوميًا، لنلبي احتياجات أكثر من أربعة ملايين شخص في الدولة، وتشمل هذه المشاريع؛ مجمع حصيان لتحلية المياه المستقل الذي تبلغ سعته الإنتاجية 818 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة الطويلة بسعة 909 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع أم القيوين بسعة 682 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع الحمرية المستقل لتحلية المياه الذي تم ترسيته علينا مؤخرًا في إمارة الشارقة بسعة إنتاجية 410 ألف متر مكعب يوميًا. توضح هذه المشاريع مُجتمعة التزامنا بالابتكار والاستدامة، خصوصًا أنها تلبّي الطلب العالي على المياه للأعداد المتزايدة من السكّان، كما تُبرز جهودنا الحثيثة في تقديم حلول مياه موثوقة وفعالة للمنطقة".

التحوّل الجذري في معايير السلامة والكفاءة

وأدّى تبني أكوا باور للأدوات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وإطلاقها المبادرات السبّاقة، مثل تطبيق "القيادة الآمنة" ونظام المراقبة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "العين الثالثة"، إلى إرساء معايير جديدةفي إدارة السلامة القائمة على البيانات وقدرات التدخل الفورية في تحديد المخاطر. وتُستخدم أنظمة التنبؤ المتقدمة لتحليل ومراقبة الإنتاج من الأصول المتجددة، كوسيلة لضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز موثوقيتها، كما تم توظيف تقنية الطائرات المسيّرة والخُوَذ الذكية لتحسين المراقبة والسلامة في المواقع.

وتتوقع الشركة أن يؤدي تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي داخل محطاتها في المستقبل إلى تحسين استهلاك الطاقة بشكل أفضل، والتنبّؤ بالأعطال، وتعزيز الصيانة الوقائية.

وسيركّز الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام على ستة قطاعات، بما في ذلك المياه المُحلاة، والطاقة المتجددة، والتقنية، والابتكار، والبيئة، والطاقة الشمسية. وسيشارك كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة في العديد من المناقشات والعروض والورش حول هذه المواضيع.

وفي هذا الحدث، سيشارك كل من توماس ألتمان، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتقنية الجديدة، وطارق ندا، نائب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المياه، وعبدالرحمن الصّم، المدير العام التنفيذي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في أكوا باور، في جلسة نقاش مخصصة لشركة أكوا باور، تحت عنوان "ريادة الابتكار الطموح نحو مستقبل مستدام للطاقة"، وذلك في قاعة أرينا، في مركز دبي التجاري العالمي، يوم الثلاثاء الموافق أول من أكتوبر، بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا، وحتى الساعة 12:00 مساءً. وستعرض الجلسة الحلول المبتكرة التي تقدمها أكوا باور للوصول إلى مستقبل مستدام، وتستكشف عن كيفية تبنّي الشركة لتقنيات الطاقة المتجددة، وأنظمة المياه المُحلاة، والطاقة النظيفة لتحقيق التميز في عملياتها التشغيلية، وتحمّل مسؤولياتها البيئية. كما ستعرض شارزي موخري، مدير أول للمبادرات الاستراتيجية في أكوا باور، خلال مشاركتها في برنامج "شباب الطاقة النظيفة" الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، خبرتها في تكامل الابتكار. ويعمل هذا البرنامج الذي وصل إلى نسخته الرابعة هذا العام على تمكين قادة الطاقة الشباب، من خلال توفير الفرص التعليمية وإتاحة الخبرات العملية في قطاع الطاقة النظيفة.

يذكر أن "ويتيكس 2024" سيقام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وسيستقطب قادة الصناعة والمبتكرين والخبراء لاستكشاف أحدث التطورات في مجال المياه والطاقة والاستدامة.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 77353. مليار ريال سعودي (.394 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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