دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أكسنتشور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز ACN) وسنوفليك، شركة الحوسبة السحابية للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW)، عن توسيع نطاق تعاونهما للارتقاء بنطاق ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحقيق نتائج أعمال ملموسة للعملاء، مثل شركة "كاتربيلر". يأتي إطلاق "مجموعة أكسنتشور سنوفليك للأعمال"، التي أُعلن عنها اليوم، لمساعدة المزيد من المؤسسات على إعادة ابتكار نماذج أعمالها من خلال تسخير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات، بالاعتماد على منصة "أكسنتشور إيه آي ريفاينري" (AI Refinery™)، وغيرها من أبرز الابتكارات الحديثة مثل "سنوفليك إنتيليجينس" (Snowflake Intelligence) و "سنوفليك كورتكس إيه آي" (Snowflake Cortex AI).

علّق مانيش شارما، رئيس الاستراتيجية والخدمات في أكسنتشور، على إطلاق المجموعة الجديدة قائلاً: "تواجه الشركات ضغوطاً هائلة لإعادة ابتكار عملياتها ونماذج أعمالها للبقاء في المقدمة في سوق اليوم سريع التطور. ستركز "مجموعة أكسنتشور سنوفليك للأعمال" على مساعدة العملاء للاستفادة بشكل أفضل من أسس سنوفليك الفريدة وبنيتها الموثوقة من البيانات المُتاحة ذات العلاقة الوثيقة بالسياق، جنباً إلى جنب مع قدرات أكسنتشور على إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي المتقدم بسرعة لخدمة العملاء."

ومن جهته، صرّح سريدهار راماسوامي، الرئيس التنفيذي لشركة سنوفليك، قائلاً: "لقد مكّنت شراكتنا مع أكسنتشور مئات المؤسسات من إطلاق العنان لإمكانيات الذكاء الاصطناعي والكشف عن رؤى قيّمة لم يكن من الممكن تصوّرها من قبل. تجمع "مجموعة أكسنتشور سنوفليك للأعمال" بين خبرات أكسنتشور الرائدة في مجال إعادة ابتكار نماذج الأعمال وسحابة سنوفليك للبيانات والذكاء الاصطناعي المصممة للمؤسسات، والتي تتميز بسهولة الاستخدام والاتصال والموثوقية. يُساهم هذا التعاون بتمكين المؤسسات من تحقيق كامل إمكاناتها باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، مما يُحدث بدوره تحوّلاً في كيفية استغلالها للبيانات لبناء تطبيقات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واتخاذ قرارات أفضل، وتعزيز إمكانات بياناتها لدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي."

"أكسنتشور" و "سنوفليك" تُساعدان المؤسسات على الاستفادة من البيانات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي

تعمل "كاتربيلر"، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع المعدات الصناعية، مع "أكسنتشور" و "سنوفليك" لإطلاق العنان للقيمة الكاملة لبياناتها التشغيلية وذلك للارتقاء بجودة التصنيع، وتوفير رؤى آنية للشؤون المالية، وتحسين إدارة بيانات العمليات المعقدة. يجمع هذا التعاون بين مركز كاتربيلر للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا المعلومات، وخبرة "أكسنتشور" في التصنيع والذكاء الاصطناعي والبيانات، وقدرتها العالمية على تقديم الخدمات، بالإضافة إلى إمكانيات "سنوفليك" في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يُساعد على تسريع التحول الشامل لشركة "كاتربيلر" في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات.

قال جيمي إنجستروم، مدير تكنولوجيا المعلومات في كاتربيلر: "يمثل تعاوننا مع شركتي أكسنتشور وسنوفليك خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرتنا نحو التحول إلى مؤسسة تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي والبيانات. سيمكننا هذا التعاون، بالإضافة إلى مركز كاتربيلر للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا المعلومات، من اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات، مما يحسن الكفاءة ويعزز الجودة ويقدّم قيمة أكبر."

"مجموعة أكسنتشور سنوفليك للأعمال" تُسرّع تحول العملاء

تستند "مجموعة أكسنتشور سنوفليك للأعمال" الجديدة إلى شراكة طويلة الأمد تركز على مساعدة العملاء لتحويل بياناتهم إلى أصول قيّمة. تحظى المجموعة بدعم أكثر من 5,000 خبير معتمد يتمتعون بمعرفة ضليعة في أساسيات أكسنتشور سنوفليك برو، وهي أكبر مجموعة من المواهب المعتمدة في هذا المجال. تكرس المجموعة جهودها لمساعدة المؤسسات في مختلف القطاعات على الانتقال إلى الحوسبة السحابية، وإنشاء قواعد بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، وتسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قيمة جديدة ونتائج أعمال متميزة.

يُعد إطلاق المجموعة نقلة نوعية للمؤسسات، حيث يخطط 85% من قادة الإدارة العليا لزيادة استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي هذا العام، وينظر 67% منهم إلى الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي لنمو الإيرادات وليس مجرد وسيلة لخفض التكاليف، وفقاً لبيانات بحث صدر عن أكسنتشور مؤخراً.

في إطار عمل "مجموعة أكسنتشور سنوفليك للأعمال"، ستستثمر الشركتان معاً في إنشاء مركز تميز عالمي، حيث ستعمل فرق متخصصة من "أكسنتشور" و "سنوفليك" جنباً إلى جنب مع العملاء لتسريع تطبيق أحدث التقنيات والمشاركة في ابتكار أصول وحلول جديدة.

كما ستستفيد المجموعة من خبرة "أكسنتشور" الواسعة في مختلف القطاعات، وقدراتها في إعادة ابتكار الأعمال، وعلاقاتها مع شركائها، بالإضافة إلى منصة "أكسنتشور إيه آي ريفاينري" (Accenture AI Refinery) لمساعدة الشركات على البدء باستخدام البيانات وتسريع هذا الاستخدام لفهم كل مرحلة من مراحل تجربة عملائهم وتخصيصها بما يتناسب مع احتياجاتهم، ووضع أسس متينة لقدرات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على "سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي" لتحقيق الحوكمة وقابلية التوسع والتطوير.

عن أكسنتشور (Accenture)

تعمل أكسنتشور، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول والخدمات المهنية، على مساعدة الشركات حول العالم على إعادة ابتكار نماذج أعمالها من خلال تعزيز أسسها الرقمية وإطلاق العنان للذكاء الاصطناعي لخلق قيمة سريعة على مستوى المؤسسة بأكملها، وذلك بتسخير مواهب موظفيها البالغ عددهم حوالي 779,000 موظف، وأصولها ومنصاتها الخاصة، وعلاقاتها المتينة مع شركائها في هذه المنظومة. تتمثل استراتيجية الشركة في أن تكون الشريك المفضل لإعادة الابتكار وأفضل بيئة عمل في العالم تركز على العملاء وتعتمد على الذكاء الاصطناعي. من خلال خدمات إعادة الابتكار، تجمع أكسنتشور بين قدراتها في مجال الاستراتيجية والاستشارات والتكنولوجيا والعمليات وميزات “Song” و “Industry X”، بالإضافة إلى خبراتها العميقة في القطاع، لتصميم وتقديم أفضل الحلول والخدمات لعملائها. يتمحور هدف الشركة حول تحقيق وعد التكنولوجيا بتعزيز الإبداع البشري، وقياس نجاحها بالقيمة الشاملة التي تحققها لجميع أصحاب المصلحة. تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة: accenture.com

عن سنوفليك

سنوفليك المنصة المثالية لعصر الذكاء الاصطناعي، في تجعل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات سهل، فعال، وموثوق به. تستخدم أكثر من 12,600 شركة حول العالم، بما في ذلك المئات من أكبر الشركات، سحابة سنوفليك لبيانات الذكاء الاصطناعي لمشاركة بياناتها وإنشاء التطبيقات وتعزيز أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع سنوفليك، أصبح الذكاء الاصطناعي والبيانات قوة تحويلية للجميع. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني: snowflake.com. سنوفليك مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز SNOW.

