القاهرة: أعلنت شركة أكسا مصر عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة مستشفيات كليوباترا، إحدى أكبر وأبرز مجموعات الرعاية الصحية في مصر، وذلك بانضمام فرع مستشفى كليوباترا الجديد في التجمع الخامس إلى شبكة مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة لدى أكسا، بما يعكس التزام الجانبين بتوسيع نطاق الخدمات الصحية عالية الجودة وتعزيز تجربة المرضى.

وبموجب تعزيز الشراكة، تمتد شبكة التعاون بين الطرفين لتشمل 16 كياناً تابعاً لمجموعة مستشفيات كليوباترا، مما يدعم قوة شبكة الرعاية الصحية التي توفرها أكسا مصر لعملائها، ويؤكد مكانة المجموعة كأحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية وأكثرهم اعتماداً من قبل شركة أكسا في السوق المصري.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لشراكة طويلة الأمد بدأت منذ انطلاق أعمال أكسا في السوق المصري قبل 10 سنوات؛ حيث قدم الجانبان على مدار عقد كامل نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على الثقة المتبادلة، والالتزام المشترك بتقديم خدمات طبية متطورة تواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

وتواصل الشراكة بين أكسا مصر ومجموعة مستشفيات كليوباترا دورها الريادي في دعم التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، حيث كانت المجموعة من أوائل المستشفيات في مصر التي تبنت تطبيق النماذج الإلكترونية (E-Forms) بالتعاون مع أكسا، مما أسهم في تسريع إجراءات الموافقات الطبية، وتسهيل رحلة المريض، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وصولاً إلى تجربة صحية أكثر كفاءة وسلاسة.

من جهته، أشاد عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، بهذا التعاون المثمر قائلاً: "إن تعزيز شراكتنا مع مجموعة مستشفيات كليوباترا يجسد استراتيجيتنا في اختيار شركاء موثوقين يشاطروننا نفس الرؤية. هذه الشراكة، التي انطلقت منذ اليوم الأول لنا في مصر، تمثل ركيزة أساسية في سعينا لتقديم خدمات رعاية متكاملة، تضع العميل على رأس أولوياتنا وتعتمد بشكل أساسي على الجودة والابتكار الرقمي."

وأضاف شلباية: "يأتي انضمام فرع التجمع الخامس ليدعم هدفنا الأسمى في توفير الحماية الشاملة لعملائنا، وضمان وصولهم لأفضل المعايير الطبية، بما يواكب خططنا للنمو المستدام وتطوير تجربة العملاء، تماشياً مع رؤية مصر 2030."

و من جانبه أضاف الدكتور هاني فيكتور رئيس قطاع التشغيل بمجموعة مستشفيات كليوباترا والرئيس التنفيذي لمستشفى كليوباترا التجمع ان مجموعة مستشفيات كليوباترا تعد من أكبر مجموعات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية من حيث عدد الأسرة الذي تخطى ال ١٠٠٠ سرير، والتي تتشرف بعلاج أكثر من مليون ونصف المليون مريض سنوياً

أضاف د. هاني فيكتور ان هذا الصرح الطبي الجديد يعد اضافة قوية لمجموعة مستشفيات كليوباترا لتقديم خدماتها الطبية المتميزة بالتجمع الخامس بطاقة استيعابية تصل إلى ٢٥٠ سرير، تجاوزت تكلفة تجهيزاتها واستثماراتها ٣,٤ مليار جنيه مصري، بما يعكس حجم الالتزام الجاد بالاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأعرب تامر صلاح رئيس القطاع التجاري بمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن اعتزازه بالشراكة مع أكسا مصر قائلاً: "أثبتت هذه الشراكة الممتدة منذ سنوات، قدرتها على تقديم نموذج متكامل يجمع بين الخبرة الطبية والحلول التأمينية المتطورة، بما ينعكس إيجابياً على تجربة المرضى. نلتزم بتقديم خدمات طبية موثوقة ومتكاملة، مدعومة بأحدث الحلول الرقمية، وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية، بما يدعم رؤيتنا في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر."

جدير بالذكر أن شركة أكسا تعد واحدة من كبرى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التأمين وإدارة الأصول، بخبرة تمتد لأكثر من 200 عام، وتخدم أكثر من 108 ملايين عميل في 57 دولة حول العالم. عززت أكسا مصر مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع التأمين على مدار نحو 10 سنوات، من خلال استراتيجية ترتكز على الابتكار، وتقديم حلول تأمينية متكاملة، والتحول الرقمي الشامل، بما يدعم تطوير منظومة الخدمات الصحية في مصر.

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط ومنتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.

