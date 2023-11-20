

في إطار تطوير قدرات المتخصصين في القطاع المالي، وقع الجانبان مؤخراً اتفاقية لتسويق ومنح شهادتين في مجال التمويل الأخضر والمستدام.

الاتفاقية التعاونية تدعم التزام المركز بالارتقاء بمستقبل القطاع المالي وتعزز مسيرة التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية

دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، المركز التعليمي التابع لمركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن تعاونها مع معهد تشارترد بانكر ("المعهد") - أقدم معهد مصرفي في العالم والذي يضم في عضويته أكثر من 37،000 عضو ومقره المملكة المتحدة - بهدف دعم التطوير المهني للمتخصصين في القطاع المالي.

وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخراً، ستتعاون أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مع معهد "تشارترد بانكر" في تسويق ومنح شهادتين في مجالي "التمويل الأخضر والمستدام" و"المخاطر المناخية". ووقع مذكرة التفاهم سايمون طومسون، الرئيس التنفيذي لمعهد "تشارترد بانكر"؛ وكريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي.

يأتي هذا التعاون انطلاقاً من إدراك الطرفين للدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع المالي في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يؤمن الجانبان أن تطوير المعارف والمهارات المالية الخضراء والمستدامة للعاملين في القطاع المالي سيساعد في بناء قدرات المؤسسات المالية لتحقيق هذه الأهداف.

وشهادة "التمويل الأخضر والمستدام" تدعم المتخصصين في قطاع التمويل في تحديد والإبلاغ عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والبيئة والاستدامة. ويوفر هذا المساق للمتعلمين نظرة شاملة وفهماً أوسع لقطاع التمويل الأخضر والمستدام من خلال الاطلاع والتعرف على أهم السياسات العالمية والدولية والوطنية في هذا المجال، والإجراءات التنظيمية والقطاعية لدعم تمويل النمو المستدام. ويقدّم المساق التعليمي كذلك لمحة عامة عن التكنولوجيا المالية الخضراء والمستدامة، مع مناقشة الأبعاد الأخلاقية للتمويل الأخضر ودور متخصصي التمويل الأخضر.

أما شهادة "مخاطر المناخ"، فتهدف إلى تطوير معارف المتعلمين ومهاراتهم المتعلقة بتغير المناخ ومخاطر المناخ والتمويل المستدام، الأمر الذي يمكّنهم من دعم العملاء والزملاء والمجتمعات في الانتقال إلى عالم مستدام ومنخفض الكربون.

وبالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 ، فإن المبادرات التي تقوم بها أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع معهد "تشارترد بانكر"، تلعب دوراً حاسماً في تعزيز رأس المال البشري اللازم للمضي قدماً في تفعيل جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28. وتعتبر الشهادات في "التمويل الأخضر والمستدام" و"مخاطر المناخ" محورية، ليس فقط في مجال التعليم وإنما أيضاً تدل على دور والتزام دولة الإمارات نحو المساهمة في الحوار المناخي العالمي وتعزيز جهود العمل المستدام.

وبهذه المناسبة، قال سايمون تومسون، الرئيس التنفيذي لمعهد "تشارترد بانكر": "حتى تلعب الخدمات المصرفية والمالية دوراً فاعلاً في تحقيق صافي انبعاثات صفري، لا بد من أخذ مسألة التغير المناخي بالحسبان في جميع القرارات المالية المهمة على حد قول مارك كارني - المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي – أمام مؤتمر الأطراف السادس والعشرين COP26. وهذا يتطلب من كل متخصص في الشؤون المالية أن يكتسب معرفة بأسس الاستدامة في إطار المهام الموكلة إليه، وأن يكون قادراً على تطبيق هذه المعرفة ضمن أنشطته اليومية. ليس المطلوب أن يصبح جميع المصرفيين خبراء في الاستدامة، وإنما نحتاج على الأقل إلى نشر مبادئ وممارسات التمويل المستدام لتحقيق ازدهار حقيقي للأجيال الحالية والمستقبلية".

وأضاف تومسون: "مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات واستضافة دبي لمؤتمر الأطراف COP28 في غضون أقل من 60 يوماً، فإن التطوير السريع لإمكانات وقدرات القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات بغية دعم الالتزامات الدولية والوطنية والمؤسسية يعتبر أمراً أساسياً لضمان نمو التمويل المستدام في المنطقة. ولهذا يسرني التعاون مع زملائنا في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي لدعم جهود التمويل المستدام عبر توفير شهادتين عالميتين: الأولى في التمويل الأخضر والمستدام، والأخرى في مخاطر المناخ. ويتيح لنا هذا التعاون مراعاة اعتبارات التغير المناخي في صنع القرارات المالية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة عموماً".

وتسعى أكاديمية مركز دبي المالي العالمي من خلال تعاونها مع معهد "تشارترد بانكر" إلى تعزيز الابتكار من خلال التعليم. وفي هذا الخصوص، قال كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يؤكد هذا التعاون التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز مسيرة التميز في مجال التعليم المالي المستدام وتنمية مهارات مجتمعنا المالي. إذ نعتزم العمل معاً لتزويد مجتمع الخدمات المالية بالمعرفة ومبادئ التمويل المستدام لإنشاء مركز مالي عالمي في المنطقة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2030".

وأردف كونز قائلاً: "يتبع مركز دبي المالي العالمي وعملاؤه نهجاً ريادياً في معالجة أزمة المناخ على مستوى قطاع التمويل. ونرتكز على الزخم الذي يحققه مؤتمر الأطراف COP28 من خلال العديد من المبادرات الرامية لدفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية والمساهمة في التحول إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية".

استضاف مركز دبي المالي العالمي مؤخراً منتدى الاستدامة المستقبلية، مما يمثل خطوةً حاسمة في مسيرة المركز الحافلة بالإنجازات لتحقيق تقدم ملموس في مجال العمل المناخي بما يتماشى مع أجندة مؤتمر الأطراف COP28، وتحقيقاً للأهداف طويلة الأجل الخاصة باتفاقية باريس.

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