الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أكاديمية الشارقة للنقل البحري عن حصولها على اعتمادات دولية جديدة لبرامج البكالوريوس، في خطوة نوعية تعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم والتدريب البحري على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

وشملت الاعتمادات الجديدة البرامج الأكاديمية التالية:

بكالوريوس النقل البحري – معتمد من معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا (MarEST) في المملكة المتحدة

بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية – معتمد من معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا (MarEST) في المملكة المتحدة

بكالوريوس إدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد – معتمد من المعهد المعتمد للوجستيات والنقل (CILT) في المملكة المتحدة

ويعد كل من (MarEST) و (CILT) من أبرز الهيئات المهنية العالمية، حيث يضم معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا أكثر من 22,000 عضو في أكثر من 120 دولة، ويُعنى بتطوير المعايير المهنية في مجالات الهندسة والعلوم البحرية، فيما يركز المعهد المعتمد للوجستيات والنقل على تعزيز كفاءة الممارسات المهنية في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل من خلال تقديم شهادات احترافية متقدمة.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الأكاديمية بتقديم تعليم أكاديمي متوافق مع متطلبات سوق العمل، ومعتمد وفق أعلى المعايير الدولية في مجالات النقل البحري والهندسة واللوجستيات.

من جهته، قال سعادة الدكتور هاشم الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري: "يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أكاديمية الشارقة للنقل البحري كمركز إقليمي للتميز في التعليم البحري. ومن خلال مواءمة برامجنا مع المعايير الدولية، نعمل على تأهيل خريجينا للمساهمة بفاعلية في دعم نمو قطاعي الاقتصاد البحري والأزرق في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي."

وعلى المستوى الوطني، تعمل الأكاديمية تحت إشراف واعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مفوضية الاعتماد الأكاديمي، حيث جددت الأكاديمية مؤخراً ترخيصها المؤسسي لمدة اربع سنوات مما يؤكد التزامها الكامل بمعايير التعليم العالي في الدولة.

وبالتوازي مع إنجازاتها الأكاديمية، تواصل الأكاديمية تعزيز دورها كمركز إقليمي للتدريب البحري، من خلال اعتمادها كمركز تدريب بحري معتمد، حيث تقدم برامج تدريبية قائمة على الكفاءة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك اعتمادها كمركز تدريب معتمد من جمهورية ليبيريا وكذلك إعتمادها كمركز تدريب معتمد من جمهورية بنما، لتوفير برامج تدريب وشهادات متخصصة للبحارة والمهنيين في القطاع البحري.

ويضمن هذا الإنجاز حصول خريجي الأكاديمية على مؤهلات معتمدة محلياً ومعترف بها دولياً، ما يعزز فرصهم في الحصول على الاعتماد المهني والعمل في الأسواق العالمية، كما يدعم مساهمة الأكاديمية في تطوير قطاعي النقل البحري والاقتصاد الأزرق، بما يتماشى مع التوجهات العالمية التي تقودها المنظمة البحرية الدولية.

وتواصل أكاديمية الشارقة للنقل البحري دورها الاستراتيجي في تطوير التعليم البحري، ودعم أولويات الدولة، وإعداد كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات القطاع البحري العالمي.

نبذة عن أكاديمية الشارقة للنقل البحري



تُعد أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومقرها مدينة خورفكان، المؤسسة الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في دراسة وتدريب وبحوث العلوم البحرية.

وتلتزم الأكاديمية بتعزيز التميّز والابتكار وتطبيق المعايير العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدّم برامج بكالوريوس معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي (CAA) في دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من الدورات التدريبية والشهادات المهنية المعترف بها من المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وتوفّر الأكاديمية بيئة تعليمية متكاملة بمعايير عالمية، من خلال أحدث أجهزة المحاكاة والمختبرات الهندسية وورش العمل التطبيقية، بما يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات الصناعة البحرية الحديثة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sma.ac.ae

تابعوا أكاديمية الشارقة للنقل البحري عبر منصاتها الرسمية:

فيسبوك، إنستغرام، X : @sharjahMaritime

: يوتيوب ولينكدان : Sharjah Maritime Academy

-انتهى-

#بياناتشركات