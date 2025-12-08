دبي، الإمارات العربية المتحدة – تعلن شركة إدارة الموارد البشرية SHRM بكل فخر عن استضافة أكاديمية الرؤساء التنفيذيين CEO Academy في دبي للمرة الأولى يومي 10 و11 ديسمبر 2025. ويشكّل هذا الحدث محطة مفصلية للمنطقة، حيث تجلب شركة إدارة الموارد البشرية SHRM MENA في الشرق الأوسط أحد أهم برامج إعداد الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للقيادة والتأثير التنفيذي.

وبعد مرور 24 عاماً على تأسيسها، تُعد أكاديمية الرؤساء التنفيذيين البرنامج الأبرز عالمياً للرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة والقادة المرشحين لتولي المناصب العليا. وقد خرّجت الأكاديمية أكثر من 650 رئيساً تنفيذياً، ولا تزال توفر بيئة عالية الثقة تُمكّن كبار القادة من مناقشة التحديات المعقّدة في العالم الحقيقي مع نخبة من الخبراء من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية.

وقال جوني سي. تايلور جونيور، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إدارة الموارد البشرية: "تمثّل دبي اليوم واحدة من أكثر البيئات الاقتصادية على مستوى العالم، وجلب أكاديمية الرؤساء التنفيذيين إلى المنطقة خطوة تأتي في وقتها المناسب وبدافع الحاجة الملحّة. فالقيادة تعيد تعريف نفسها بسرعة غير مسبوقة، ويحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى حوار موثوق ورؤى مستقبلية كتلك التي توفرها هذه الأكاديمية. وقد لعبت شركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط دوراً محورياً في تحقيق ذلك، ونحن فخورون بتقديم هذا المنبر العالمي في لحظة مهمة كهذه بالنسبة للمنطقة."

وتضم هيئة التدريس في الأكاديمية نخبة من الرؤساء التنفيذيين الحاليين والسابقين، وقادة مجالس الإدارة، وأساتذة مرموقين من كلية وارتون، يشغلون مجتمعين عضوية أكثر من 50 مجلس إدارة عالمي. وستُتاح هذه الخبرات الدولية مباشرة في دبي بمشاركة لا تتجاوز 50 قائداً تنفيذياً من مختلف دول العالم، وفق قواعد "تشاتام هاوس" التي تضمن الحوار المفتوح والعميق.

وقالت أتشال خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الموارد البشرية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن استضافة دبي لأكاديمية الرؤساء التنفيذيين لحظة فخر لجميعنا في شركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وتعكس بوضوح التأثير المتصاعد للمنطقة في عالم الأعمال العالمي. فالقادة اليوم يواجهون تحولات غير مسبوقة: من تسارع الذكاء الاصطناعي إلى تغيّرات القوى العاملة وتطورات المشهد الجيوسياسي. فشركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط ملتزمة بتمكين القادة من رؤى مستقبلية تتمحور حول الإنسان، وتمثل الأكاديمية أعلى مستويات هذا الالتزام. نحن متحمسون لتقديم هذا البرنامج العالمي إلى الخليج، حيث تبلغ الطموحات القيادية والنهضة الاقتصادية ذروتها."

وسيضم البرنامج الممتد ليومين نخبة من أبرز خبراء القيادة العالميين، من بينهم: دينيس كيري، رام شاران، ساندي كليمان، باربرا هامبتون، روجر فيرغسون جونيور، تايغر تياجاراجان، بيتر كابيلي وغيرهم.

وسيتناول المشاركون موضوعات قيادية ملحّة تشمل: الجيوسياسة، تبني الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التوقعات الاقتصادية، تحولات المواهب، حوكمة أصحاب المصلحة، والظهور العام للقادة.

وأضاف فيفيك أرورا، المدير العام لشركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط : "تدخل منطقة الشرق الأوسط حقبة جديدة من الابتكار والتوسع الاقتصادي. ويحتاج الرؤساء التنفيذيون اليوم إلى مستوى أعمق من الجاهزية، يجمع بين الرؤية العالمية والخصوصية الإقليمية. ومن خلال جلب الأكاديمية إلى دبي، تُمكّن شركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط القادة من الانخراط في حوار استراتيجي عالي الثقة يشكّل مستقبل الأعمال. ونحن فخورون باستضافة هذا البرنامج والمساهمة في تطور القيادة في المنطقة."

عن أكاديمية الرؤساء التنفيذيين - منصة عالمية للحوار القيادي في دبي

على مدى 24 عاماً، استقطبت الأكاديمية قياديين يمثلون شركات يبلغ متوسط إيراداتها 16.2 مليار دولار ويعمل بها 29,000 موظف، من شركات عامة وخاصة، وجهات سيادية، ومؤسسات حكومية.

وتجسّد انطلاقتها في دبي المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمغناطيس عالمي للقيادة، بما ينسجم مع مهمة شركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط في تعزيز القيادة المتمحورة حول الإنسان وبناء قدرات تنفيذية متقدمة في المنطقة.

عن شركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط

تمثل شركة إدارة الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعمل مع قيادات الموارد البشرية والرؤساء التنفيذيين وصناع السياسات والمؤسسات الكبرى لدعم وتطوير قيادات المستقبل. ومن خلال الأبحاث والمنصات القيادية والبرامج التدريبية والشبكات العالمية، تمكّن شركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط المؤسسات من بناء أنظمة عمل مستقبلية وتعزيز بيئات عمل مزدهرة وأكثر مرونة.

ومع توسع حضورها السريع في دول مجلس التعاون، تواصل شركة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط لعب دور محوري في تشكيل أجندة المواهب وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنطقة.

للاستفسارات الإعلامية:

باز للتسويق والاعلام:

زينة عكاوي

كريستي تمبلا – kristie@pazmarketing.com

لمزيد من المعلومات: shrm.marketing@shrm.org

-انتهى-

#بياناتشركات