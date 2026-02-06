الإمارات العربية المتحدة: وقّعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تعاون مع جامعة لودوفيكا للخدمة العامة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات المؤسسية.

وقّع مذكرة التعاون عن جانب الأكاديمية سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، فيما وقّعتها عن جانب الجامعة السيدة ليليانا سميخ، المدير العام للشؤون الدولية، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المجر سعادة سعود حمد غانم حمد الشامسي.

وتم توقيع المذكرة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي والاستفادة من المنصات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات.

إعداد الكفاءات الوطنية

وتهدف مذكرة التعاون إلى دعم تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما ينسجم مع رسالة الأكاديمية في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز الحوار الأكاديمي والدبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشمل أوجه التعاون تبادل المعلومات والأوراق البحثية والدراسات والمعرفة في نطاق اختصاص الطرفين، إلى جانب السعي لإيجاد آليات للتنسيق والتعاون في مجالات التدريب والاتصال والمبادرات والفعاليات المشتركة. كما تنص المذكرة على بحث إمكانية تبادل الخبرات المؤسسية في مشاريع متنوعة، وتنظيم الاجتماعات والزيارات وحلقات النقاش في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى دراسة أي مجالات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلاً.

وتأتي هذه المذكرة في سياق حرص أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على توسيع شبكة شراكاتها الدولية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، بما يعزز تبادل الخبرات العالمية ويدعم تطوير المعرفة الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

