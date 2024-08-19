تتيح منصة الإطلاق الجديدة للأشخاص إنشاء رموز التشفير الخاصة بهم دون الحاجة إلى مطورين متخصصين، مما يجعل الاستثمار في العملات المشفرة أكثر سهولة من أي وقت مضى في جميع أنحاء الدولة



الإمارات العربية المتحدة، دبي: أطلقت شركة (Feed Every Gorilla) أو ما يعرف اختصاراً باسم "أف إي جي" (FEG)، رسمياً منصتها الرائدة "سمارت دي فاي" (SmartDeFi) في الإمارات العربية المتحدة، والتي تمثل إنجازاً بالغ الأهمية في عالم التمويل اللامركزي في قطاع العملات المشفرة.

تسمح المنصة للمستخدمين بإنشاء رموز العملة المشفرة الخاصة بهم دون الحاجة إلى إشراك مطور متخصص، الأمر الذي يسهم في إزالة المهمة الأكثر صعوبة، وهذا ما يسمح لأعداد من المستخدمين أكثر من أي وقت بالوصول إلى مساحة التشفير بسهولة ومرونة أكبر.

وكونها في طليعة الابتكار الذي يركز على المستخدم، تعتبر منصة "سمارت دي فاي" على أنها سهلة الاستخدام وتوفر أيضاً مستوى أعلى من الشفافية – وهو شيء مهم فيما يُنظر إلى قطاع العملات الرقمية إليه على أنه صناعة معقدة. كما تُعد منصة جذابة للمستثمرين الجدد في العملات المشفرة والمستخدمين أصحاب الخبرة على حدٍ سواء، حيث توفر مجموعة من الأدوات المالية - كل ذلك ضمن نظام متكامل وآمن تماماً - مع السماح للمستخدمين بتوليد دخل وعائد يساعدهم على تنمية محفظة استثماراتهم.

أصبحت دبي، بفضل نهجها الرائد والتزامها الثابت بتبني التقنيات التي تدفع النمو والتنوع الاقتصادي في المستقبل، مركزاً للابتكار في مجال العملات المشفرة. وقد حصلت "أف إي جي" على جائزة منصة التمويل اللامركزي الرائدة خلال فعاليات معرض "كريبتو إكسبو دبي" في عام 2022، وبقيمة سوقية تبلغ حوالي 37 مليون دولار (135 مليون درهم إماراتي)، تعمل المنصة على إنشاء نظام للتمويل اللامركزي قوي ومتميز.

وفي تعليق له، قال ستي تشا، رئيس التسويق العالمي لدى "أف إي جي": "إن النهج الاستشرافي للإمارات العربية المتحدة بشأن العملات المشفرة يجعلها المكان المثالي لمشروعنا الأخير. لقد قلت إننا سنعود بعد فوزنا بجائزة أفضل تقنية خاصة بالتمويل اللامركزي في معرض كريبتو دبي إكسبو، والآن نحن هنا، دبي هي المكان الذي يلتقي فيه الطموح بالفرص. نحن نحب الإمارات العربية المتحدة فقد ساهم الانفتاح الذي أظهرته القيادة وحرصها على منح الاهتمام للعملات المشفرة في جعل الجميع يرغبون في القدوم إلى دبي والانطلاق منها".

وأضاف تشا بقوله: "ما نقدمه هو منصة تكسر الحواجز وتسمح للمستخدمين بإطلاق رموزهم الخاصة بطريقة بسيطة وسهلة الاستخدام دون الحاجة إلى وجود خبرات برمجية خاصة."

يرمز اسم "فييد إيفري غوريلا" (Feed Every Gorilla) إلى الأخلاقيات التي تركز على المجتمع وتهدف إلى ضمان ازدهار كل فرد في مجتمعه، ليعكس الالتزام بالممارسات المالية الشاملة والأخلاقية.

وفي مشهد التشفير الديناميكي في الإمارات العربية المتحدة، لا يقتصر دور منصة "سمارت ديفاي" التابعة لـ"أف إي جي" على الابتكار فحسب، وإنما تعمل أيضاً على تمهيد المجال لعمل المستثمرين من جميع الأطياف، الأمر الذي يوفر لمزيد من الأشخاص فرصة للمشاركة والاستفادة من هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً.

ومع قيام الشركة بتوسيع نطاق المستخدمين وتعزيز حضورها في السوق الإماراتية المهمة، تظل ملتزمة بقيمها الأساسية المتمثلة في الشفافية والاستدامة والمشاركة المجتمعية. ومن المرتقب أن يكون لإطلاق هذه المنصة الرائدة تأثير دائم على مشهد التمويل اللامركزي العالمي، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى إحداث نقلة هائلة في الطريقة التي يتفاعل بها الناس مع التمويل الرقمي.

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