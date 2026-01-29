دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت أفنيو للتطوير العقاري، الشركة العقارية المبتكرة التي انطلقت من دبي، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة هيلتون (NYSE: HLT)لإطلاق مشروع فندق والدورف أستوريا جزر دبي ووالدورف أستوريا ريزيدينسز في جزر دبي، في خطوة لإدخال أعرق علامات الضيافة الفاخرة إلى إحدى أكثر وجهات الإمارة الساحلية إقبالاً.

بعد نقل فخامة علامة والدورف أستوريا العريقة وخبرتها العالمية في مجال الضيافة إلى جزر دبي، وتصميماتها المعنية بالموازنة بين راحة المنزل ومستوى الخدمة الذي تُشتهر به العلامة، سيقدّم هذا المشروع الجديد وحدات سكنية صُمّمت بعناية فائقة تجمع بين التميّز المعماري والأناقة العملية لتوفّر تجربة سكنية فريدة ومرغوبة تلبي أعلى معايير الفخامة والراحة.

سيضم فندق والدورف أستوريا جزر دبي 150 غرفة وجناحاً فاخراً، إلى جانب مجموعة متنوعة من رفاهيات الطعام تشمل مطعماً على السطح ومطاعم متنوعة وصالة مسبح للاستجمام ومطعماً متخصصاً ومشرباً مميزاً إضافة إلى ردهة بيكوك آلي الشهيرة. كما سيستمتع الضيوف بمرافق راقية، مثل المسبح الخارجي ونادٍ للأطفال ومركز للياقة البدنية ومنتجع صحي، ما يعزز إرث العلامة في تقديم خدمة استثنائية وتصميم راقٍ.

أما والدورف أستوريا ريزيدينسز جزر دبي، فتشتمل على 120 منزلاً فاخراً لتوفر مجموعة حصرية من الشقق المفروشة الفاخرة التي سيستفيد ملّاكها من خدمات ومرافق مصممة خصيصاً لضمان الراحة والخصوصية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام مرافق الفندق كاملة بلا حصر.

يمثّل إطلاق مشروع والدورف أستوريا ريزيدينسز توسعاً مهماً ضمن محفظة مشاريع أفنيو النخبوية، حيث يُعد ثاني مشاريعها السكنية التي تحمل علامة تجارية عالمية في جزر دبي، وسادس مشاريعها ضمن المجتمع الساحلي المتكامل المخطط بعناية. تأتي هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي يستند إلى المكانة العالمية الراسخة لدبي كوجهة رائدة في قطاع الضيافة والمنازل الفاخرة ذات العلامات التجارية المرموقة.

كما شهد قطاع المنازل ذات العلامات التجارية تطوراً لافتاً، إذ انتقل من سوق متخصص إلى فئة أصول استثمارية عالمية رائدة. ومن خلال إطلاق والدورف أستوريا ريزيدينسز في جزر دبي، تمزج أفنيو للتطوير العقاري بين رؤيتها المستقبلية وجاذبية واحدة من أكثر الوجهات الساحلية طلباً في المنطقة ليثمر هذا التوافق الاستراتيجي عن عرض سكني مميز يسهم في بناء مجمَّعات تلهم التقدم وترتقي بأنماط الحياة وتحافظ على قيمتها عبر الأجيال.

وفي سياق أهمية هذه الشراكة كخطوة استراتيجية، صرّحت السيدة رشا حسن، الشريكة الإدارية في أفنيو للتطوير العقاري:

"يعكس هذا التعاون استجابة واعية للتحولات الجوهرية التي تشهدها الثروات العالمية والتطلعات المتزايدة للمستثمر العصري. فمشروع والدورف أستوريا ريزيدينسز في جزر دبي ليس مجرد وحدات سكنية، وإنما أصول استثمارية عالية الجودة صُممت لتقديم قيمة مستدامة وتستند إلى معايير خدمة معترف بها عالمياً. ترتكز استراتيجيتنا على التعاون مع علامات تجارية تضمن جودة الأصول واستقرارها وقابليتها للاحتفاظ بجاذبيتها على المدى الطويل. وقد نجحت دبي في إعادة تعريف المفهوم العقاري على مستوى العالم."

من جانبه، قال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون : "دائماً ما كانت والدورف أستوريا سباقة في وضع معايير الفخامة في الوجهات الأكثر جذباً حول العالم. نحن سعداء بالتعاون مع أفنيو للتطوير العقاري لإطلاق فندق والدورف أستوريا الشهير والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في جزر دبي. تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسيع محفظة أعمالنا الفاخرة في المنطقة، ويعزز من زخم عروضنا السكنية. كما نتطلع إلى استقبال الضيوف والملّاك لينعموا بتجربة الفخامة والخدمة الشخصية التي تميز والدورف أستوريا.

يجسّد هذا المشروع الاستثنائي الجديد التزام أفنيو للتطوير العقاري بابتكار منازل يُحتفى بها ولا يقتصر دورها على أهليتها للعيش. فقد صُمّمت المنازل لتناسب الأشخاص الذين يتطلعون إلى أسلوب حياة يتسم بالأناقة الدائمة والتصميم المتقن والخدمة الاستثنائية التي لا تُضاهى بما يعكس الإرث العريق لعلامة والدورف أستوريا."

نبذة عن أفنيو للتطوير العقاري:

تتجاوز أفنيو للتطوير العقاري مفهوم التطوير العقاري التقليدي، إذ تكرّس جهودها لابتكار أسلوب حياة تتناغم فيه الراحة مع الرقي لخلق ذكريات أزلية. تأسست أفنيو في دبي عام 2024، بالشراكة مع السيّدة رشا حسن، برؤية تهدف إلى تصميم منازل ترتقي بتجربة الحياة اليومية. تؤمن أفنيو بأن المنزل ليس مجرد مساحة سكنية، وإنما مكان يحتضن أجمل لحظات العمر. لذلك، تعتمد في تصاميمها على النزاهة والدقة لتطوير مجمّعات راقية فارهة، حيث تبدو الفخامة طبيعية ويُستغلّ كل تفصيل لتحسين المعيشة والتواصل والاسترخاء.

في أفنيو، لا نبني منازل فحسب، وإنما نصنع تجربة متكاملة تمزج بين الرقي والحميمية، ليغدو كل منزل مساحة انتماء بدلاً من عنوان إقامة. ومن خلال التزامنا العميق بإعادة تعريف مفاهيم الراحة العصرية، نواصل في أفنيو وضع معايير جديدة للحياة الملهمة في دبي، منزلاً استثنائياً تلو الآخر.

نبذة عن فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا

تضمّ محفظة فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا الحائزة على جوائز 36 فندقاً مميّزاً توقظ في نفوس الضيوف إحساساً بالانتماء وتقدّم التزاماً لا هوادة فيه بالخدمة الأنيقة والتجارب الفريدة وخبرات الطهي في وجهات بارزة حول العالم. ومثّل إعادة الافتتاح لفندق والدورف أستوريا نيويورك لحظة حاسمة للعلامة، حيث ستعيد تقديم أسطورة وتبدأ عهداً جديداً من الفخامة. تستحضر فنادق والدورف أستوريا إلى الأذهان بيئةً باعثةً على الإلهام وضيافةً بأرقى المعايير، من أجل تقديم تجربة سلسة منذ اللحظة التي يحجز فيها الضيف إقامته وتستمرّ حتى مغادرته للفندق، من خلال التصاميم العمرانية المذهلة والأعمال الفنية الرائعة ومطعم بيكوك آلي وغيرها من تجارب الطعام الفاخرة الحائزة على نجمة ميشلان والمرافق الفاخرة ضمن الغرف. وبالإضافة إلى عروض والدورف أستوريا الشهيرة، يفتخر الفندق بأفضل محفظة سكنية حيث يقدّم إقامة فاخرة إلى جانب وسائل الراحة التي لا مثيل لها والخدمة الاستثنائية المعهودة من والدورف أستوريا. تنضوي مجموعة فنادق والدورف أستوريا تحت جناح شركة هيلتون الرائدة في قطاع الضيافة. عيشوا إقامة من العمر في فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا من خلال حجز إقامتك على موقع waldorfastoria.com أو عبر تطبيق Hilton Honors الرائد في القطاع. يحصل أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون المفضلة على مزايا فورية. لمعرفة المزيد حول فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، يرجى زيارة الرابط stories.hilton.com/waldorfastoria، ومتابعة حسابات العلامة على X ، وإنستجرام .

