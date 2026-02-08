أطلقت شركة أفريو جولد لتصنيع وتجارة الذهب والمجوهرات منصة رقمية متكاملة مخصصة لتجارة الذهب والمجوهرات في السوق المصري، تضم موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا للهواتف الذكية، وتوفر تجربة شراء وبيع سلسة وموثوقة للعملاء.

وقال عماد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أفريو جولد لتصنيع وتجارة الذهب والمجوهرات، إن موقع وتطبيق Avrio Gold يهدفان إلى إتاحة تجربة متطورة لتداول الذهب، تجمع بين سهولة الاستخدام، وتحديث الأسعار لحظيًا، وتنوع المنتجات، بما يلبي احتياجات المستثمرين ومستهلكي الذهب على حد سواء.

وأضاف أن المنصة الرقمية تتيح للمستخدمين استكشاف تشكيلات متنوعة من المشغولات الذهبية، إلى جانب السبائك والعملات الذهبية، مع إمكانية متابعة أسعار الذهب اللحظية وإتمام عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت بكل شفافية.

وأوضح سعد، أن موقع وتطبيق أفريو جولد يقدمان مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل تشكيلة واسعة من المشغولات الذهبية المصممة بعناية لتناسب مختلف الأذواق والمناسبات، فضلًا عن إتاحة شراء السبائك والجنيهات الذهب والفضة من كبرى الشركات بأوزان متعددة، ما يجعلهما خيارًا جذابًا للمستثمرين.

وأكد أن المنصة توفر تحديثات فورية لأسعار الذهب بمختلف عياراته (18 و21 و24 قيراطًا)، إلى جانب سعر الجنيه الذهب، بما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء وبيع بكل سهولة.

وأشار إلى أن المنصة تتيح للعملاء إمكانية بيع وشراء الذهب مباشرة، في ظل كون أفريو جولد موزعًا معتمدًا لعدد من العلامات التجارية الراقية في مجال الذهب والسبائك الخام، كما تطرح الشركة مشغولات من عياري 18 و21 بأوزان متنوعة تلائم مختلف شرائح المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وأضاف سعد، أن أفريو جولد توفر خدمة توصيل إلى جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة وصول المنتجات للعملاء أينما كانوا، فضلًا عن تقديم عروض ترويجية وفعاليات دورية عبر التطبيق، مع إمكانية إنشاء حسابات شخصية لإدارة الطلبات، وقوائم الأمنيات، وعربة التسوق.

وعلى صعيد الفروع الفعلية، أوضح سعد، أن الشركة تمتلك فروعًا رسمية لتعزيز الثقة وتقديم خدمات مباشرة للعملاء، من بينها فرع متخصص في تجارة الذهب الخام، وتبديل واستلام المشغولات لجميع العلامات التجارية المتداولة بالسوق، إلى جانب تنفيذ حوالات الذهب للتجار داخل وخارج السوق المحلي.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تشبه النظام المصرفي داخل سوق الذهب، حيث يتم التعامل بين التجار والمصنعين على أساس وزن الذهب الخام مع سداد المصنعية نقدًا، مؤكدًا أن تجارة الذهب الخام تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار السوق، باعتبار الذهب رأس المال الحقيقي للتاجر.

وشددت أفريو جولد على أهمية التعامل مع مصادر موثوقة، مؤكدة أنها موزع معتمد للعديد من العلامات التجارية الكبرى في قطاع المجوهرات والسبائك الذهبية، ما يعزز ثقة العملاء ويضمن جودة المنتجات وشفافية التعاملات.

ويمثل تطبيق وموقع أفريو جولد منصة شاملة لتجارة الذهب في مصر، تجمع بين التسوق الرقمي الآمن، وتنوع المنتجات، والتحديث اللحظي للأسعار، إلى جانب خدمات التوصيل والفروع الفعلية، بما يوفر تجربة راقية وموثوقة لعملاء الذهب.

