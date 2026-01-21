دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم بت أويسس، المنصة المنشأة محليًا لتداول الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يقدم رؤية شاملة حول أداء الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية. ويسلط التقرير الضوء على عام مفصلي في تطور سوق الأصول الرقمية في المنطقة، مدفوعًا بتشريعات تنظيمية متقدمة، وتنامي المشاركة المؤسسية، وارتفاع مستوى وعي المستثمرين وتطوّر سلوكهم.

وقالت علا دودين، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بت أويسس: "شكّل عام 2025 نقطة تحوّل لقطاع الأصول الرقمية عالميًا؛ إذ تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية حاجز 4 تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى، فيما سجلت عملة بيتكوين مستويات قياسية جديدة بدعم من التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الكبرى"، وأضافت: "وفي الوقت نفسه، برزت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كنموذجين عالميين للأطر التنظيمية المتقدمة التي تدعم الابتكار".

وتابعت دودين قائلة: "شهدت بت أويسس زيادة ملموسة في مشاركة المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتُظهر بيانات المنصة تحولًا واضحًا في السلوك الاستثماري، حيث أصبح المستخدمون يتعاملون بمزيد من الانضباط، ويطبقون معايير إدارة المحافظ والصرامة نفسها المعتمدة في فئات الأصول التقليدية".

تشير بيانات المستثمرين الأفراد إلى تحول واضح من المضاربة إلى الانضباط:

تكشف بيانات المستخدمين عن احتواء المحافظ في المتوسط على ثلاثة أصول رقمية، مع استمرار بيتكوين ( BTC ) كأكثر الأصول حيازة وتداولًا. بينما سجلت دوجكوين ( DOGE ) أعلى معدل تداول إجمالي، فيما كان زوج البيتكوين مقابل الدرهم الإماراتي BTC–AED الأكثر نشاطًا في التداول.

) كأكثر الأصول حيازة وتداولًا. بينما سجلت دوجكوين ( ) أعلى معدل تداول إجمالي، فيما كان زوج البيتكوين مقابل الدرهم الإماراتي الأكثر نشاطًا في التداول. يشير نمط التداول إلى مشاركة مدروسة، حيث بلغ النشاط ذروته أيام الاثنين عند الساعة 18:00 بتوقيت الخليج، بما يتوافق مع حركة الأسواق العالمية، بعيدًا عن التداول العشوائي على مدار اليوم.

يظهر تحليل 2025 ارتفاعًا في قابلية تحمل المخاطر بشكل انتقائي، حيث سجلت XRP أعلى نمو في نشاط التداول بغض النظر عن السعر، مع قاعدة مستخدمين بمتوسط عمر يبلغ 39 عامًا، وهو ما يعكس قيادة فئة المستثمرين ذوي الخبرة لهذا النشاط.

شهدت المشاركة المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصًا في دولة الإمارات، نموًا لافتًا خلال عام 2025، مع انتقال الأصول الرقمية من مرحلة التجربة الأولية إلى التخصيص الاستراتيجي داخل محافظ الثروات الإقليمية. وتشير تقارير قطاعية إلى أن 71% من العائلات فائقة الثراء في الإمارات ترى ضرورة تخصيص جزء من محافظها للأصول الرقمية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 69%، فيما يمتلك 39% من أصحاب الثروات العالية بالفعل أصولًا رقمية، ما يعكس ارتفاع مستوى الثقة والارتياح تجاه التعرض لهذه الفئة من الأصول.

وتؤكد بيانات بت أويسس هذا التحول:

توسّعت المشاركة المؤسسية وعالية القيمة بشكل لافت، إذ شكّل عملاء كبار الشخصيات ( VIP ) والعملاء المؤسسيون أكثر من 66% من إجمالي أحجام التداول. وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع سنوي نسبته 66% في عدد المتداولين ذوي القيم العالية وأصحاب الثروات الكبيرة، إضافة إلى نمو قدره 100% في قاعدة العملاء من الشركات وخزائنها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

) والعملاء المؤسسيون أكثر من 66% من إجمالي أحجام التداول. وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع سنوي نسبته 66% في عدد المتداولين ذوي القيم العالية وأصحاب الثروات الكبيرة، إضافة إلى نمو قدره 100% في قاعدة العملاء من الشركات وخزائنها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عززت بت أويسس عروضها المؤسسية عبر برنامج VIP مُتدرّج يقدم مجموعة متكاملة من المزايا، تشمل خدمات التداول خارج البورصة ( OTC )، وأولوية في العمليات المصرفية مع مسارات أسرع بالدرهم الإماراتي، إلى جانب إدارة علاقات مخصصة. كما يوفر البرنامج بنية واجهات برمجة تطبيقات منخفضة الكمون وبنسبة جاهزية تبلغ 99.9%، مصممة خصيصًا لدعم التداول الاحترافي والخوارزمي.

مُتدرّج يقدم مجموعة متكاملة من المزايا، تشمل خدمات التداول خارج البورصة ( )، وأولوية في العمليات المصرفية مع مسارات أسرع بالدرهم الإماراتي، إلى جانب إدارة علاقات مخصصة. كما يوفر البرنامج بنية واجهات برمجة تطبيقات منخفضة الكمون وبنسبة جاهزية تبلغ 99.9%، مصممة خصيصًا لدعم التداول الاحترافي والخوارزمي. تعمّق ارتباط بت أويسس طويل الأمد مع المستثمرين المتقدمين، مدفوعًا بحوافز رسوم تستند إلى حجم التداول، ومعلومات سوقية مُنتقاة بعناية، وإتاحة وصول حصري إلى القيادات، إلى جانب مبادرات تعليمية متقدمة. وتسهم هذه العناصر مجتمعة في تعزيز تركيز المنصة على بناء علاقات عالية الثقة وطويلة الأجل مع المستثمرين المؤسسيين والمتقدمين في المنطقة.

وبالنظر إلى التحوّل الكبير الجاري في حركة رؤوس الأموال بالمنطقة، أضافت دودين: "مع توقع وصول ثروات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.5 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2027، فإننا ندخل عقدًا حاسمًا في تشكيل مشهد الثروات في المنطقة. وتتمثل أولويتنا في بناء بنية تحتية قوية قائمة على التنظيم أولًا، وقادرة على استيعاب هذا النمو على نطاق واسع. وفي المرحلة المقبلة، نعمل على توسيع مجموعة منتجاتنا، بما في ذلك الاستعداد لإطلاق مشتقات منظمة في البحرين، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الأمن والسيولة والحوكمة. ويمكّننا ذلك من تلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين المؤسسيين والمتقدمين، مع ترسيخ الأصول الرقمية كجزء أساسي من استراتيجيات إدارة الثروات طويلة الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وبصفتها شركة تابعة لمجموعة DCX، استفادت بت أويسس من قدرات التكامل العالمي للمجموعة في تعزيز عروضها المحلية وتوسيع نطاقها، وهو ما تعزّز أكثر مع توسيع Coinbase لاستثماراتها في المجموعة الأم خلال عام 2025.

