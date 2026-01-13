الكويت: في خطوة تجسد التزامها الدائم بدورها كمجموعة صناعية وطنية تعمل لخدمة المجتمع الكويتي عن طريق تقديم مواد وخدمات البناء وفق أعلى معايير الجودة، أعلنت "أسيكو المجموعة" عن توقيع شراكة استراتيجية مع بنك الكويت الوطني لتقديم حلول متكاملة لعملاء البنك تسهّل رحلة بناء "بيت العمر" عبر حزمة من المزايا التمويلية والتسويقية المتكاملة التي تجمع بين مرونة التمويل وجودة التنفيذ والقيمة المضافة ما بعد البناء.

شراكة وطنية تضع العميل في المقدمة

وبهذه المناسبة صرحت رئيس قطاع التسويق والعلاقات العامة وخدمة العملاء لدى أسيكو المجموعة السيدة/ رزان الروضان: "إن هذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني تمثل لحظة فخر في مسيرة إنجازات المجموعة وتُعد من المبادرات التي نحرص دائماً عليها للمساهمة في تحقيق حلم كل مواطن في تسهيل عملية بناء بيت العمر، إذ نؤمن بأهمية مثل هذه الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل بنك الكويت الوطني الذي يجمع بين الريادة المصرفية والالتزام بخدمة المجتمع."

وتابعت: "إن هذا التعاون ليس وليد اللحظة، بل يستند إلى محطات نجاح عديدة تعكس الثقة المتبادلة والتميز." وأضافت أن "أسيكو" بصدد إبرام شراكات استراتيجية مع عدد من البنوك المحلية، الأمر الذي يؤكد حرص الشركة على وضع معايير جديدة في تقديم حلول متكاملة وأنظمة متنوعة لبناء البيوت، تجمع بين الجودة العالية من ناحية والتمويل الميسر من ناحية أخرى.

مزايا حصرية وحلول تمويلية

ومن بين المزايا التي تقدّمها هذه الشراكة لعملاء " بنك الكويت الوطني " الذين يوقعون عقد بناء مع "أسيكو" هدايا نقدية بقيمة 2,500د.ك و 1,500 حسب قيمة العقد مقدمة من شركة أسيكو. بالإضافة إلى ذلك، يحصل عملاء " بنك الكويت الوطني " على الخصومات التي توفرها "أسيكو" لدى شركائها لمساعدة أصحاب البيوت في مرحلة التشطيبات.

أما على صعيد التمويل، فيقدّم بنك الكويت الوطني تمويلاً يصل إلى 70,000 دينار كويتي بفترة سداد تمتد حتى 15 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 12 شهراً. كما يوفّر البنك قرضاً استهلاكياً يصل إلى 25,000 دينار كويتي بصفر أرباح ولفترة سداد تصل إلى 3 سنوات. إضافةً إلى ذلك، سيستفيد عملاء أسيكو من جميع المزايا والخدمات التي يقدّمها بنك الكويت الوطني ضمن برنامج (المنزل من الوطني).

