الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة أسمو، المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية لتطوير الأعمال وشركة دي إتش إل، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع جي بي مورجان خلال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الرياض، وذلك في خطوة تعد هي الأولى لها لاستكشاف ودراسة مدى إمكانية وجود حلول تمويلية لرأس المال العامل وسلاسل الإمداد، من أجل تعزيز السيولة الإيجابية، وكذلك تحسين الوصول إلى رأس المال، بما في ذلك تقوية أداء وكفاءة وسرعة سلاسل الإمداد، بأنشطتها المختلفة من البداية إلى النهاية.

وتضع هذه المذكرة إطاراً كافياً لكليهما بأن يتم تقييم هياكل التمويل المتوقعة، والتي من شأنها أن تدعم وظائف عمليات أسمو في المشتريات والخدمات اللوجستية والمخزون. سواء التشغيلي منها أو الاستراتيجي، كما أن هذه الاتفاقية سوف تحدد المبادئ التوجيهية ومتطلبات التنسيق للاتفاقيات المستقبلية، وأيضاً نوعية وكيفية الحلول التطبيقية المثلى والنموذجية في هذا الجانب.

وفي هذا الصدد، فإن هذه الاتفاقية، بإطارها التعاوني الاستراتيجي، ستركز من خلالها كلا من أسمو وجي بي مورجان على تطوير أدوات ومعايير التمويل ، بما في ذلك نقل المخزون خارج الميزانية العمومية، مما سيُمكّن عملاء أسمو المحليين من توفير رأس المال العامل الضروري من خلال هياكل مبتكرة التي تتجاوز الاجراءت التقليدية. إضافةً إلى ذلك، سيسعى الطرفان إلى توفير مجموعة أوسع من خيارات تمويل التجارة والتدفق النقدي لعملاء وموردي أسمو، بما في ذلك تمويل المستحقات وغيرها من حلول التمويل داخل الميزانية العمومية. وستُصمم هذه النماذج بهدف تسريع مدفوعات الموردين، وتمديد شروط المشتري، وتوفير تمويل مرن، وتمكين معاملات أسرع وأكثر اتصالاً رقميًا، مما يعزز التزام أسمو ببناء سلاسل توريد فعّالة ومرنة.

وتعليقاً على هذه الإتفاقية ، صرح أ. سعد الهاجري، الرئيس التنفيذي للمشتريات في أسمو، قائلاً: ""إن الوصول إلى تمويل فعّال وموثوق يُعدّ عاملاً أساسياً لتمكين تحوّل سلاسل الإمداد، حيث يضع هذا التعاون حجر الأساس لحلول تعزز الأهداف الوطنية، وتحسّن السيولة للموردين، وتدعم النطاق التشغيلي الذي تبنيه أسمو عبر القطاعات الصناعية الرئيسية."

وصرح جيمس فريزر، الرئيس العالمي للتجارة ورأس المال العامل في جي بي مورجان، قائلاً: "نعتز بدعم أسمو من خلال توظيف خبرتنا العالمية في رأس المال العامل وحلول السيولة الرقمية في هذا التعاون الاستراتيجي".

وفي هذا الشأن ، فإن طبيعة هذا التعاون ما بين أسمو و جي بي مورجان ، ما هو إلا دعامة أخرى لأهداف رؤية السعودية 2030 ، وتحديداً في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المرن، وتعزيز أسس النمو الصناعي في جميع أنحاء المملكة.

