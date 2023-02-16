· يتماشى الإعلان عن تشييد المكاتب الجديدة مع إطار استراتيجية "أسترازينيكا" العالمية للاستدامة وأهدافها الطموحة للحدّ نهائياً من انبعاثات للكربون في مكاتبها وعملياتها التشغيلية بحلول عام 2025

· الخطوة تدعم إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" أن عام 2023 سيكون "عام الاستدامة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أسترازينيكا" العالمية المتخصّصة في صناعة الأدوية عن خطتها لافتتاح مكاتب خضراء جديدة في مجمّع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، والتي من المقرر افتتاحها في الربع الثالث من العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وأجندة أسترازينيكا" العالمية للاستدامة، وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة "نحن الإمارات 2031" و"عام الاستدامة".

وسوف تتوافق المكاتب الجديدة لشركة "أسترازينيكا" بتصميمها وهيكلية بنائها والمواد المستخدمة في تشييدها مع متطلبات الفئة البلاتينية لمعايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (ليد) التي وضعها المجلس الأميركي للأبنية الخضراء. ويُعدّ نظام تصنيف المباني الخضراء أحد أكثر الأنظمة استخداماً حول العالم ومؤشّراً على المباني الصديقة للبيئة والفعّالة من حيث الانبعاثات الكربونية.

وفي هذه المناسبة، قال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم: "تُعدّ الصحة والاستدامة من الأهداف العالمية المترابطة بشكل وثيق، إذ أنّه يتعذّر علينا الارتقاء بالصحّة النفسية والجسدية لأفراد المجتمع من دون الحفاظ أولاً على سلامة كوكبنا. وانطلاقاً من هذه الرؤية الاستشرافية التي تضعها في طليعة شركات الأدوية الحيوية الرائدة على مستوى العالم، تحرص "أسترازينيكا" على تطبيق معايير الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية وتقدّم اليوم نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال من خلال الإعلان عن إنشاء مكاتبها الخضراء في مجمّع دبي للعلوم. نثق تماماً بأنّ انضمام "أسترازينيكا" إلى مجمع أعمالنا المتخصص الذي يضم أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاعات الخدمات الصحية والبحث والتطوير وعلوم الحياة، سوف يسهم في تعزيز جهودها الصديقة للبيئة في ظلّ سعيها لتحقيق التميّز في مجال الرعاية الصحية".

ومن جانبه، قال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى شركة "أسترازينيكا": "تقع على كلّ من يعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية مسؤولية ودور محوري في مكافحة التغيّر المناخي ومواجهة تحدياته الآنية حول العالم. نحن عازمون من خلال مكاتبنا الخضراء الجديدة في مجمّع دبي للعلوم إلى توسيع نطاق انتشارنا في دولة الإمارات والتأكيد على التزامنا بأهداف الحكومة الطموحة لقيادة مساعي التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية وتسريع وتيرتها، انسجاماً مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وتطبيقاً لاستراتيجيتنا التي نسعى من خلالها إلى الحدّ نهائياً من انبعاثات الكربون، نتخذ اليوم إجراءات صارمة للحدّ من الآثار البيئية والتشجيع على التعاون المستمرّ بين كافة الأطراف المعنية إقليمياً وعالمياً".

أنظمة رعاية صحية صديقة للبيئة

تحظى الاستدامة هذا العام باهتمام كبير في دولة الإمارات، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، عام 2023 "عام الاستدامة" تزامناً مع استضافة الدولة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28". ويأتي إعلان "أسترازينيكا" عن إنشاء مكاتبها الخضراء الجديدة في إطار دعمها لأهداف الاستدامة في دولة الإمارات واستراتيجيتها العالمية الطموحة للحدّ النهائي من انبعاثات الكربون في مكاتبها وعملياتها التشغيلية على مستوى العالم بحلول عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أنّ "أسترازينيكا" تدعم مجموعة العمل المتخصّصة بالأنظمة الصحية في إطار مبادرة الأسواق المستدامة، وهي عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى مواصلة العمل على إنشاء أنظمة رعاية صحية تراعي المعايير البيئية وتسهم في تحقيق الحياد المناخي. وكانت الشركة قد نظّمت مؤخراً فعاليتها الأولى حول الصحة والمناخ بمشاركة أطراف متعدّدة على هامش مؤتمر الأطراف "COP27"، والتي شارك فيها ممثلون عن مبادرة الأسواق المستدامة ومنظمة الصحة العالمية وأمانة الكومنولث، للإعلان عن مجموعة جديدة من المبادرات المشتركة الرامية إلى الحدّ من الانبعاثات في قطاع الرعاية الصحية ضمن ثلاثة مستويات تشمل سلاسل التوريد والمسارات العلاجية للمرضى والتجارب السريرية.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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حول مجمع دبي للعلوم

تأسس مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم عام 2005، ويتخصص المجمّع الرائد في دعم العملاء وتنمية الأعمال في قطاعات العلوم والطاقة والبيئة. يوفر المجمع مساحات مكتبية ومختبرات واسعة وبنية تحتية متطورة ما يجعل منه بيئة متكاملة لقطاع العلوم، ويضمّ المجمع نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية والعالمية. ويهدف المجمع لإيجاد مستقبل أكثر استدامة واكتفاءً ذاتيًا للأجيال القادمة من خلال الاعتماد على الموارد والمواهب المحلية، ما يعزز جهود تنمية الأعمال وممارسات البحث العلمي والإبداع والابتكار في مجالات العلوم الإنسانية وعلوم النبات وعلوم المواد وعلوم البيئة وعلوم الطاقة.

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حول مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، يعمل فيها أكثر من 9,500 عميل و105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance التي تدعم المبدعين المستقلين