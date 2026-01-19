القاهرة: تستهل شركة "جوبيتر كومز" (Jupiter Commz) ش.م.م، الرائدة في مجال الاستشارات التسويقية والعلاقات العامة، عام 2026 بالإعلان عن انضمام أسامة رشاد إلى هيكل المساهمين في الشركة ليشغل منصب الشريك الإداري وعضو مجلس الإدارة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم خطط التوسع الإقليمي وتعزيز قدرات الشركة في تقديم حلول تسويقية مبتكرة قائمة على التحول الرقمي وتحليل البيانات.

ويتمتع أسامة رشاد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 15 عاماً في مجالات بنوك الاستثمار والتمويل وعلاقات المستثمرين والحوكمة، حيث تخرج في كلية التجارة – قسم المحاسبة، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إلى جانب دبلومة متخصصة في التمويل والاستثمار من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشارك رشاد منذ عام 2010 في إدارة وتنفيذ عدد كبير من الطروحات في البورصة المصرية، كما شغل منصب عضو اللجنة التنفيذية العليا لشركة بلتون القابضة، وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة لها، حيث تولى رئاسة القطاع المؤسسي وقطاع علاقات المستثمرين والإعلام والحوكمة، بالإضافة إلى الإشراف على ملفات التمويل. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة وادي المراعي للتنمية والاستثمار، كما يعمل مستشاراً في مجالات علاقات المستثمرين والحوكمة لعدد من كبرى الشركات العاملة في السوقين المصري والسعودي.

إستراتيجية مرنة برؤية متجددة

تهدف "جوبيتر كومز" من خلال انضمام رشاد إلى ضخ دماء جديدة في هيكلها الإداري، والتركيز على تقديم خدمات استشارية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقات العامة، لتشمل إدارة السمعة الرقمية، والاتصال المؤسسي، والابتكار في المحتوى وخدمات علاقات المستثمرين

وفي هذا السياق، رحب صلاح الدين علوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جوبيتر كومز بانضمام رشاد، مؤكداً أن خبرته الواسعة ستكون أحد الركائز الأساسية في المرحلة المقبلة للشركة، خاصة مع التوجه نحو فتح أسواق جديدة وتقديم خدمات وحلول مبتكرة.

وأضاف علوي: "نحن لا نقدم فقط خدمات العلاقات العامة والحلول التسويقية والاتصال المؤسسي، بل نصنع قصص نجاح مع عملائنا في مختلف المجالات والقطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي. ففي جوبيتر كومز نواكب كل ما هو جديد ونسعى دائما لإحداث التغيير وتقديم خطط مبتكرة لتعزيز تواجد عملائنا في مصر وخارجها".

ومن جانبه، صرّح أسامة رشاد، الشريك الإداري وعضو مجلس الإدارة بشركة جوبيتر كومز: "فخور بانضمامي كشريك في كيان له سمعة قوية؛ حيث إن سوق الاستشارات التسويقية يمر بمرحلة تحول جذري تتطلب مرونة وسرعة في التكيف مع المتغيرات التكنولوجية. وهدفي الأساسي هو العمل مع الفريق المبدع بالشركة لتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ومساعدتهم على بناء جسور تواصل مستدامة مع جمهورهم المستهدف."

نبذة عن شركة جوبيتر كومز (Jupiter Commz):

شركة جوبيتر كومز للاستشارات التسويقية والإعلامية هي وكالة متكاملة متخصصة في تقديم الاستشارات التسويقية وحلول العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وتعمل مع مجموعة متنوعة من العملاء في مختلف قطاعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ السيارات، والتكنولوجيا، والعقارات، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والتجزئة، والأدوية، والنقل الذكي، والإعلام والرياضة. كما تلتزم الشركة بتقديم حلول إبداعية تساعد المؤسسات على إدارة صورتها الذهنية وتحقيق أهدافها التجارية. وتُعد جوبيتر كوم إحدى أهم الشركات المتخصصة في العلاقات الإعلامية، وإدارة السمعة، والاتصال المؤسسي، وإدارة الأزمات، والتواصل مع وسائل الإعلام، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات؛ حيث تقدم حلول اتصال متكاملة تستهدف دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والناشئة في بناء حضور قوي ومستدام، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي والعالمي.

