أعلنت أريد عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة آل عبدالغني موتورز، لتصبح بموجبها الشريك الحصري للتنقّل لماراثون الدوحة من أريد، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأقيمت مراسم التوقيع في فندق فيرمونت الدوحة، بحضور صباح ربيعة الكواري، نائب رئيس اللجنة المنظِّمة لماراثون الدوحة من أريدُ، والسيد عبده سويدان، مدير عام قطاع العمليات في شركة آل عبدالغني موتورز.

وبموجب هذه الشراكة، ستقدّم شركة آل عبدالغني موتورز سيارتين للسحب ضمن فعاليات ماراثون الدوحة، ما يمنح المشاركين فرصة الفوز بجائزة مميزة، إلى جانب دورها المحوري في دعم منظومة التنقّل من خلال توفير فرق العمل اللازمة لضمان سلاسة العمليات طوال فترة الحدث.

كما ستقوم شركة تويوتا، عبر شركة آل عبدالغني موتورز، بتوفير أسطول متكامل من المركبات يشمل سيارات سيدان، وسيارات دفع رباعي، وحافلات، بما يضمن سهولة تنقّل المشاركين والمنظمين، ويسهم في إنجاح الحدث على أعلى المستويات التنظيمية. وستتصدر سيارة تويوتا bZ4X، وهي سيارة تويوتا الكهربائية بالكامل، سباق الماراثون، فيما سيتم عرض سيارة لكزس UX 300h في موقع الفعالية.

وصرّح صباح ربيعة الكواري، نائب رئيس اللجنة المنظِّمة لماراثون الدوحة من أريدُ، قائلًا: "يسرّنا التعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز كشريك حصري للتنقّل لماراثون الدوحة من أريدُ؛ إذ تسهم هذه الشراكة طويلة الأمد في تعزيز كفاءة التنظيم وتترجم رؤيتنا المشتركة نحو تقديم تجربة رياضية بمعايير عالمية. كما تضيف بعدًا تفاعليًا للمشاركين من خلال جوائز السحب، بالتوازي مع التزام راسخ بقيم الاستدامة والسلامة وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع".

وتعليقًا على تجديد الشراكة، قال السيد عبده سويدان، مدير عام قطاع العمليات في شركة آل عبدالغني موتورز: "يسرّنا تمديد شراكتنا مع ماراثون الدوحة من خلال تعاون طويل الأمد مع أريدُ. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بدعم الفعاليات الرياضية الوطنية، وتشجيع تبنّي أنماط حياة صحية ونشطة، والمساهمة في المبادرات التي تعزز رفاه المجتمع. ومن خلال دورنا كشريك التنقّل الحصري، نتطلع إلى المساهمة في تقديم تجربة آمنة وسلسة وملهمة لجميع المشاركين".

وتؤكد هذه الشراكة حرص أريد على تقديم تجربة ماراثون استثنائية وفق أعلى المعايير العالمية، كما تعكس التزام شركة آل عبدالغني موتورز بدعم الفعاليات الرياضية الكبرى في قطر.

معلومات عن "أريدُ":

تعد "أريدُ" شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

-انتهى-

