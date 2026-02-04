دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية عن نجاحها في تقديم الاستشارات بشأن تنفيذ تخارج جزئي من محفظة تضم مراكز أشعة تقع في لونغ آيلاند، ولاية نيويورك.

وتُعد هذه الصفقة أول عملية تخارج ضمن هذه المحفظة، التي تم الاستحواذ عليها في مارس 2025. وقد تم تنفيذ الصفقة بسعر يعكس جودة العقار، رغم التحديات المستمرة في أسواق رأس المال العقارية في الولايات المتحدة، بما يؤكد استمرار اهتمام المستثمرين بجاذبية أصول قطاع الرعاية الصحية ذات التدفقات النقدية المستقرة.

وحقق هذا التخارج الجزئي معدل عائد داخلي اجمالي بلغ 29.7%، متضمّناً توزيعات نقدية سنوية بنحو 8.0% . وبعد إتمام التخارج، يحافظ عملائنا على حصتهم في الأصول المتبقية، والتي تمثل نحو 75% من إجمالي حقوق الملكية الأصلية للمحفظة. كما تواصل هذه الأصول المتبقية تحقيق دخل شهري مستقر بمعدل توزيعات سنوية يقارب 8.0%.

وعلق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات: "تعكس هذه الصفقة قدرتنا على تنفيذ تخارجات ناجحة وتحقيق نتائج متميزة للمستثمرين حتى في ظل ظروف سوقية صعبة. ولا يزال قطاع العقارات الصحية يتمتع بأسس تشغيلية قوية ومرنة، فيما يظل حسن التنفيذ والالتزام بأسس استثمارية واضحة ركيزة أساسية في نهجنا الاستشاري".

وتواصل أرزان ثروات تقديم الاستشارات المتعلقة بالأصول المتبقية ضمن المحفظة، وستعمل على تقييم ظروف السوق بشكل مستمر بهدف زيادة القيمة وتعزيز السيولة للمستثمرين خلال فترة الاستثمار المتبقية.

أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.

لمعلومات إضافية:

احمد الصابري

مدير عمليات الاستثمار

البريد الإلكتروني a.alsabbrei@arzanwealth.com

