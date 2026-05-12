دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، تعيين نيكولاس سيبويه في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتطوير المؤسسي، بدءاً من 8 مايو 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد تولّيه منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدة 12 شهراً.

واستناداً إلى خبرة دولية تمتد لأكثر من 30 سنة في مجالات التمويل والإستراتيجية المؤسسية وإعادة الهيكلة والتحولات واسعة النطاق، سيتولى سيبويه قيادة الأجندة المالية والأولويات الإستراتيجية على مستوى مجموعة أرامكس لدعم تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأمد.

وتعليقاً على هذا التعيين، قال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أرامكس: "يُعد نيكولاس من القيادات المشهود لها في إدارة التحولات المؤسسية، ويتمتع بالانضباط المالي والرؤية الإستراتيجية اللذين تحتاجهما أرامكس في هذه المرحلة، التي تواصل فيها تعزيز تركيزها على الأداء والمرونة والابتكار المرتكز على احتياجات العملاء. كما يمتلك خبرة واسعة في قطاعات معقّدة وكثيفة الأصول، إلى جانب سجل حافل في ترسيخ الحوكمة، والارتقاء بمعايير التقارير، وبناء فرق عمل عالية الكفاءة. ومنذ انضمامه إلى أرامكس، أسهم نيكولاس في تعزيز الأُسس المالية للشركة، ولعب دوراً محورياً في صياغة القرارات التي تدعم جاهزية الأعمال للمنافسة وتحقيق الريادة ضمن مشهد الخدمات اللوجستية سريع التطور".

ومن جهته، قال نيكولاس سيبويه: "تقع أرامكس في قلب أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، وهو ما يفرض مواكبة توقعات العملاء التي ترتفع بوتيرة غير مسبوقة، سواء من حيث السرعة، والشفافية، والموثوقية، أو تقديم خدمات أكثر كفاءة من ناحية التكلفة. وتتمثل أولويتي في ضمان توجيه رأس المال بوضوح ووفق أهداف مدروسة، وتسريع المبادرات التي تعزز شبكتنا، وترسيخ نهج لإدارة الأداء يضمن تنفيذاً منضبطاً على مستوى المجموعة بأكملها".

ومنذ انضمام سيبويه إلى أرامكس عام 2022 في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، أدّى دوراً حيوياً في تقوية الأساسات المالية للشركة وتعزيز الشفافية وإعداد التقارير والحوكمة. وفي العام الماضي، تولى سيبويه منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، ليثبت خلاله مهارات قيادية راسخة ويسهم في دفع مسيرة التحول وتعزيز الزخم. وفي عمله الحالي رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية والتطوير المؤسسي، سيواصل الإشراف الشامل على الأولويات المالية والإستراتيجية على مستوى المؤسسة، بما في ذلك تطوير الأعمال، وتوفير القيمة عبر مختلف الوظائف والإدارات الداعمة، والتخطيط المالي وإدارة الأداء، إلى جانب التحول الإستراتيجي.

ومن خلال عمله الوثيق مع الرئيس التنفيذي للمجموعة وفريق القيادة التنفيذية، سيدعم مبادرات تعزز الكفاءة التشغيلية، وتحسن عملية صنع القرار من خلال تحليلات أكثر دقة، وتدعم الاستدامة على المدى الطويل، تزامناً مع مواصلة أرامكس تنفيذ خططها التوسعية عبر مختلف الأسواق والخدمات.

-انتهى-

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com

