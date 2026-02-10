تم إطلاق البرنامج خلال فعاليات 'بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026'، الحدث العالمي الذي يركز على الابتكار في القطاع العقاري بدبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالشراكة مع سيكوند سنتشري فنتشرز، الذراع الاستثماري الاستراتيجي للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين®، عن إطلاق برنامج "ريتش مينا 2026"، وهو برنامج يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقارات. وجاء هذا الإعلان ضمن فعاليات "بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026"، الحدث العالمي الرائد في مجال تكنولوجيا العقار، حيث تميز البرنامج بعرض الشركات المشاركة ومبادراتها في المعرض.

وجاء هذا الإعلان ضمن فعاليات "بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026"، الحدث العالمي الرائد في مجال تكنولوجيا العقار، حيث تميز البرنامج بعرض الشركات المشاركة ومبادراتها في المعرض.

برنامج "ريتش مينا 2026" هو امتداد إقليمي لأول شبكة "ريتش" عالمية، ويهدف إلى دعم وتسريع الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في قطاع التكنولوجيا العقارية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتماشى البرنامج مع أهداف استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، أجندة دبي الاقتصادية "D33" واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لتعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي في منظومة العقار.

يستمر البرنامج لمدة ثمانية أشهر، ويقدّم للشركات المشاركة إطار عمل قوي، تمويلاً إجمالياً يتجاوز مليون دولار أمريكي، دعمًا من مرشدين متخصصين، شبكة علاقات واسعة وفرص وصول للمستثمرين العالميين. كما يوفر البرنامج دعمًا طويل الأمد لخريجيه وإمكانات توسيع نطاق الأعمال داخل السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، قال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي قائلاً: “يسهم برنامج "ريتش مينا 2026" بشكل مباشر في تحقيق أهداف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، استراتيجية العقار 2033، من خلال دعم الشركات الناشئة التي تبتكر حلولاً تكنولوجية لخدمة المواطنين والمقيمين وتعزيز منظومة العقار في دبي والشرق الأوسط.”

ومن جهته قال صدّيق فريد، مدير عام "ريتش مينا": "يجمع هذا البرنامج النفوذ الاستراتيجي والدعم المالي لتحفيز الابتكار في قطاع العقارات. وبفضل دعم دائرة الأراضي والأملاك وسيكوند سنتشري فنتشرز وخبراء عالميين، فإن الشركات المشاركة لديها فرصة حقيقية للنمو وتحقيق إنجازات عالمية. "

وقالت ديف جارلاند، الشريك الإداري في "سيكوند سنتشري فنتشرز": "أصبح سوق العقار في الشرق الأوسط، وعلى رأسه دبي، مركزًا حيويًا لأفكار التكنولوجيا الابتكارية. توسيع برنامج "ريتش" لدعم الشركات في هذه المنطقة سيساهم في دفع هذه الأفكار نحو العالمية.”

شارك عدد من الشركات الناشئة المبتكرة من الإمارات والسعودية والهند في الدورة الافتتاحية للبرنامج، وعُرضت مشاريعهم ضمن فعاليات"بروبتيك كونيكت الشرق الأوسط 2026" من بين هذه الشركات:

Asano: منصة ذكاء بيانات التنمية العقارية

Coraly: منصة نمو تعمل بالذكاء الاصطناعي لوكالات العقار

Fixit: حل ذكاء اصطناعي للمبيعات العقارية

HoloX: حلول التوأم الرقمي للعقارات غير المكتملة

Rewa: منصة تحويل دفعات الإيجار إلى تجارب مالية

Takeem: منصة تأجير رقمية مبسّطة

Watad: منصة لإدارة توريد مواد البناء مع التمويل المدمج

ويُعدّ هذا التوسع في برنامج 'ريتش' الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن ساعدت الشبكة العالمية أكثر من 300 شركة ناشئة حول العالم منذ إطلاقها في 2019.

نبذة عن "ريتش مينا"

برنامج "ريتش مينا" مُصمم لتسريع نمو الشركات الناشئة ذات النمو العالي في تكنولوجيا العقار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يستفيد من دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشبكة أكثر من 1.6 مليون عضو في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين®، إحدى شركات سيكوند سنتشري فنتشرز العالمية لتوفير بيئة مواتية لتوسعة الأعمال، التوجيه الابتكاري والوصول إلى الأسواق.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.nar-reach.com/middle-east

-انتهى-

#بياناتشركات