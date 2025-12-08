مخطط الموقع الجديد سيشمل فندقاً ومساكن مشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكملت أرادَ مؤخراً ثالث عملية استحواذ كبرى في المملكة المتحدة في غضون شهور قليلة من دخولها سوق العقارات السكنية البريطانية، وذلك عقب توقيع عقد شراء موقع تجديد حضري رئيسي في منطقة ساوثوارك جنوب لندن.

ويتكون موقع 99-101 بشارع نيوينغتون من مبنيين شاغرين، بما في ذلك مبنى مكون من 10 طوابق مع قبو، والذي كان سابقاً مقراً لمنظمة جيش الخلاص الخيرية في المملكة المتحدة قبل انتقالها إلى منطقة دنمارك هيل في 2023.

وستتولى أرادَ لندن، والمملوكة لمجموعة أرادَ، إعادة تطوير الموقع، حيث ستسعى الشركة قريباً للحصول على موافقات التخطيط اللازمة لتنفيذ فندق وأول مشروع سكن مشترك لها في العاصمة لندن.

ويبعد الموقع دقيقتين سيراً عن محطة إيليفانت آند كاسل للمترو، مما يوفر وصلات ممتازة إلى وسط لندن عبر خطوط بيكرلو ونورثرن. وتمثل هذه ثالث عملية تطوير لأرادَ لندن في المنطقة بعد مشاريعها في ديفونشاير بلايس لتطوير 941 غرفة نوم فاخرة للطلاب و200 منزل جديد ميسور التكلفة، وطريق بلاكبوول، حيث يبحث المطور حالياً إمكانية تقسيم الموقع بين المساكن ميسورة التكلفة ومساكن الطلاب المتكاملة.

ويعتبر الموقع فرصة تطوير مميزة ضمن مخطط ساوثوارك الجديد. وقد شهدت إيليفانت آند كاسل استثمارات كبيرة في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك إعادة تطوير مركز التسوق وحديقة إيليفانت، مما فتح المجال أمام المزيد من المنازل والمكاتب والمساحات العامة الجديدة في المنطقة.

ومع استثمار أكثر من 20 مليار درهم في وسط المدينة، سيوفر المقر السابق لمنظمة جيش الخلاص فرصة مثرية لتوفير منازل عالية الجودة، ومرافق نابضة بالحياة، والعديد من الوظائف التي ستعزز من نمو المنطقة المستمر وتساهم في بث الحياة فيها.

ويأتي هذا الاستحواذ بعد قيام أرادَ بشراء المطور المحلي ريجال (الذي أصبح الآن أرادَ لندن) في سبتمبر الماضي، واستحواذها على 80% من حصة مشروع ثايمسايد ويست على الواجهة النهرية بقيمة 12 مليار درهم إماراتي – وهو أحد أكبر فرص التجديد الحضري في أوروبا – في نوفمبر الماضي.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: "يعكس استثمارنا المستمر في العاصمة قناعتنا الراسخة بقوة لندن على المدى الطويل وذلك باعتبارها سوقاً عقارياً عالمياً". وأضاف: "منذ دخولنا سوق المدينة، فقد رسمنا طموحاً واضحاً لتوسيع محفظتنا السكنية وتعزيز نموها السريع مع أكثر من 16,000 منزل ضمن محفظة التطوير الحالية، مما يؤكد قدرة فريق أرادَ لندن على تحقيق التوقعات المستهدفة وفق أعلى المعايير. ويعد شارع نيوينغتون موقعاً مميزاً ضمن منطقة تستفيد من التجديد الحضري المستمر، ونحن نرى إمكانيات كبيرة لتطوير مشروع متعدد الاستعمالات بجودة عالية لدعم النمو المتواصل في منطقة ساوثوارك".

هذا، وتتضمن محفظة التطوير الحالية في أرادَ لندن أكثر من 16,000 منزل، مما يدعم طموحها في مضاعفة هذا العدد ثلاث مرات للوصول إلى 30,000 وحدة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك بناءً على سجل حافل يمتد على مدى أكثر من 30 عاماً من الخبرة في سوق العقارات بالعاصمة لندن.

ومن جهته، قال جوناثان سيل، الرئيس التنفيذي في أرادَ لندن: "يقدم مقر منظمة جيش الخلاص السابق فرصة تطوير فريدة، ويمثل هذا الاستحواذ خطوة كبرى لشركة أرادَ لندن، حيث سنبدأ مشروعنا الثالث في ساوثوارك ونعزز من حضورنا في قطاع المساكن المشتركة. ويؤكد الاستحواذ الجديد كذلك على نهجنا في إيجاد أحياء سكنية مترابطة تنبض بالحيوية والنشاط. ومع خطتنا لتطوير باقةٍ من المنازل الجديدة كلياً بالإضافة إلى مرفق فندقي، فإننا نساهم بدورنا هنا في تشكيل مركز نابض في قلب منطقة التجديد الحضري بساوثوارك".

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والاسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

