مع 395 غرفة، يستقبل فندق نِست حجوزاته الآن ويَعدُ ضيوفه بمزيج من الراحة والرفاهية والشعور بنبض المجتمع

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرادَ عن فتح باب الحجوزات في فندق نِست، أول مرفق فندقي ضمن محفظة الضيافة الجديدة لدى المطوّر الرئيسي المبتكر، وذلك قبل افتتاحه رسمياً أمام الجمهور في أواخر ديسمبر الجاري بالجادة، أبرز وجهةٍ عصرية في إمارة الشارقة.

وسيتولى قسم الضيافة والترفيه لدى أرادَ إدارة الفندق الجديد وتشغيله بالكامل، حيث يقع بالقرب من مجمّع نِست لمساكن الطلاب، ويضم 395 غرفة تم تصميمها بعنايةٍ لتلبية جميع متطلبات الضيوف، بما في ذلك المسافرون لأغراض العمل والسياحة، والعائلات، والضيوف المقيمون لفترات طويلة، والفرق الرياضية، والمسافرون من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ويندرج فندق نِست ضمن الفنادق ذات الفئة المتوسطة، مع خططٍ لتوسيع حضوره داخل الإمارات وخارجها بشكلٍ مستقل أو ضمن مفهوم مجمّعات نِست لمساكن الطلاب.

ويشمل الفندق صالاتٍ خاصة، ومساحات عمل مشتركة، ومنافذ لبيع الطعام، مع اتصالٍ مباشرٍ بإيست بوليفارد في الجادة، الشارع التجاري الذي يضم أكثر من 100 مطعم ومتجر ومرفق للرياضة والترفيه.

وتوفر العلامة التجارية الفندقية الجديدة باقةً من التقنيات الذكية لتعزيز تجربة الضيوف، مع موقع إلكتروني خاص يتيح للمسافرين تسجيل الدخول، والوصول إلى الغرف رقمياً، وإدارة الحجوزات، واستعراض الخدمات المتوفرة في مجتمع الجادة. كما تتيح المزايا الإضافية الأخرى مثل خدمة تأجير الدراجات الكهربائية، وحجوزات الطعام، والواي فاي عالي السرعة، إقامة عصرية وسلسة لزوار الفندق.

وقد تم تطوير فندق نِست بناءً على مشاوراتٍ مع الطلاب من المدينة الجامعية بالشارقة ومجمّع نِست المجاور، حيث تم دمج أفكارهم في مخططات الغرف، ومناطق العمل المشتركة، والمرافق العامة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بدوام جزئي لطلاب الجامعات المجاورة لرفدهم بخبرة ضيافةٍ عملية أثناء دراستهم.

وتعليقاً على ذلك، قال أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع الضيافة والترفيه في أرادَ: "نحن متحمسون لفتح باب الحجوزات أمام المسافرين لاكتشاف الشارقة بطريقة جديدة كلياً". وأضاف: "يقدم فندق نِست إقامة عصرية تجسد روح الحياة في الجادة؛ فهو موجهٌ للعائلة، ومترابطٌ، ونابضٌ بالحياة. إنه أول عقار فندقي قريبٍ من مطار الشارقة الدولي والمدينة الجامعية، حيث يلبي الطلب المتزايد على قطاع الضيافة في الإمارة من خلال توفير مختلف أنواع الغرف والمرافق الذكية للطلاب الوافدين وعائلاتهم والمسافرين من رجال الأعمال على حد سواء".

ويضم فندق نِست العديد من خيارات الغرف التي تشمل الغرف المفردة، والغرف الفاخرة، والغرف العائلية، والأجنحة الفندقية، ويقدم خيارات إقامة متنوّعة تلائم جميع احتياجات السياح. ويعد الفندق كذلك أول عقار في الشارقة يقدم غرفاً عائلية متصلة ومتكاملة، مع مرونة التسجيل والخروج على مدار 24 ساعة. كما وسيستمتع الضيوف بميزة الحافلات المجانية التي يتم تسييرها بين الفندق ومطار الشارقة الدولي.

وستكون جميع غرف الفندق مزودة بخدمة إنترنت عالي السرعة، وأجهزة تلفاز ذكية، وخدمات القهوة والشاي داخل الغرف. وستشمل المرافق في الموقع مطعماً يعمل على مدار اليوم، ومقهى، ومسبح، وخدمة ركن السيارات، مع إمكانية الاستفادة من مرافق نادي ويلفِت سراب بشكلٍ مجاني. كما سيحصل الضيوف أيضاً على خصوماتٍ في باقةٍ مختارة من أفضل المطاعم ومنافذ البيع في الجادة، بما في ذلك كشتة أمينة، وعصائر بووست، وهنغري وولفز.

ويمتاز فندق نِست بموقعه الاستراتيجي المميز مع اتصالٍ مباشر بطريق الذيد وشارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، مما يربطه بجميع مناطق الشارقة وإمارات الدولة الأخرى. كما لا يبعد الفندق كذلك أكثر من خمس دقائق من مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن قربه من المؤسسات والمعالم الرئيسية في المدينة، بما في ذلك المدينة الجامعية، ومجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومحطة قطارات الاتحاد المرتقبة.

ويقدم فندق نِست خدماته لتلبية الطلب المتنامي على قطاعات سياحة الحوافز والفعاليات والمؤتمرات والاستجمام في الشارقة، بما في ذلك زوار قاعات الفعاليات بالجادة مثل "يورسبيس" وغيرها من القاعات القريبة مثل مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات وبيت الحكمة. ومع تسجيل 14.2 مليون مسافر عبر مطار الشارقة الدولي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، سيساهم الفندق بتوفير إقامة مريحة للضيوف القادمين للمشاركة بالفعاليات الأكاديمية والمهنية والمجتمعية المتنوعة في الإمارة.

ويمثل فندق نِست أول مرفق ضيافة سيتم إكماله من بين 1,650 غرفة فندقية ضمن محفظة أرادَ بقطاع الضيافة والفنادق في الإمارة. وتشمل العلامات الفندقية المرتقبة من أرادَ باقة من العقارات المملوكة وتحت إدارة الشركة مثل فندق أكالا دبي، إلى جانب شراكات استراتيجية مع علامات فيدا، وروڤ، وأنانتارا، مما سيساهم بوضع معايير جديدة لخدمات قطاع الضيافة.

جديرٌ بالذكر أنّ عدد سكان الجادة قد وصل إلى أكثر من 20,000 نسَمة، حيث يضم المجتمع المتكامل حالياً عدة أحياء سكنية كبرى مع باقة واسعة من العلامات التجارية، ومرافق الضيافة والترفيه والرياضة والتعليم والصحة واللياقة البدنية وفق أعلى المعايير العالمية. ومن المقرر الانتهاء من بناء مدار مول، المعلم الرئيسي في المنطقة الترفيهية بالجادة من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، في عام 2028، حيث من المتوقع أن تستقبل الجادة قرابة 20 مليون زائر سنوياً. وفي عام 2024 وحده، استقبلت هذه الوجهة العصرية المتكاملة 8 ملايين زائر.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن عشرة مجتمعات متكاملة في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والاسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

