دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدين، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، اليوم عن إبرامها شراكة مع نون من أجل دفع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة. تأسست نون، المنصة الرقمية الرائدة في التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط في العام 2017، ثم ما لبثت أن تطورت لتصبح منظومة رقمية شاملة تضم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصمّمة لخدمة ودعم المتسوقين والشركات المحلية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.

وسعياً منها للاستجابة للنمو السريع الذي تشهده، قامت نون بتطوير خدمة "noon payments"، وهي بنية تحتية داخلية مخصصة لدعم معاملات الدفع الخاصة بها. ولدعم هذا الخدمة، أبرمت نون شراكة مع أدين من أجل تحسين خدمات الدفع للتجار والعملاء في المنطقة. وتقدم منصة أدين الشاملة مجموعة من الخدمات إلى نون، مثل نقاط البيع، وأنظمة الدفع ثلاثية الأبعاد الآمنة والمتطورة، وأنظمة إدارة المخاطر، وتحليل رؤى المتسوقين، ما يتيح لنون تطوير الابتكارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة باستمرار.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال ساندر مارتينز، رئيس قسم الشرق الأوسط في شركة أدين: "يسرنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع الشركات المحلية التي غيرت مفهوم قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشركة نون ودعم طموحاتها وأهدافها. وسنعمل في إطار هذا التعاون على تزويد نون بمنصة دفع سهلة تلبي المتطلبات الحالية لكل من التجار والعملاء وتستشرف التحديات والفرص المستقبلية في الاقتصاد الرقمي سريع التطور. وأنا على يقين بأنّ تضافر خبرتنا العالمية في حلول الدفع مع فهم نون العميق للسوق المحلية سيساهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية بدولة الإمارات والمنطقة ككل."

صمّمت حلول الدفع المتطورة التي تقدمها أدين لتحسين تجربة عملاء نون من خلال تبسيط عمليات الدفع والحد من الاحتيال وتوفير رؤى قيّمة للعملاء، ما يوفر تجربة تسوق أكثر أماناً وكفاءة. وستساعد هذه الحلول الشركات في فهم سلوك المستهلكين، وتخصيص الخدمات التي تقدمها، وتوفير بيئة تسوق تفاعلية تلبّي الاحتياجات المتطورة للسوق.

من جانبه، قال موسام جاديا، نائب الرئيس الأول للمدفوعات في نون: "نجحت نون خلال فترة قصيرة في تطوير حلول الدفع التي ترتقي بتجربة العملاء في منطقة الشرق الأوسط. ويسرنا اليوم أن نتعاون مع أدين والاستفادة من خبراتهم العالمية لتعزيز عمليات الدفع على منصتنا من خلال مجموعة من حلول الدفع المبتكرة التي صممت لتجعل تجربة العملاء أكثر يسراً وسهولة."

نبذة عن شركة أدين

أدين "Adyen" (المدرجة في بورصة أمستردام بالرمز: ADYEN) هي منصة الدفع المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، ولديها بنية تحتية حديثة وشاملة متصلة مباشرة بـ فيزا وماستركارد؛ وهي أيضاً طريقة الدفع المفضلة عالمياً لدى المستهلكين. جدير بالذكر أن أدين توفر شبكة مدفوعات مثالية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك وداخل المتجر. ومن خلال مكاتبها الموزعة في جميع أنحاء العالم، تدعم شركة أدين شبكة عملائها بما في ذلك فيسبوك، وأوبر، وH&M، وeBay، ومايكروسوفت. يؤكد التعاون مع نون والذي تم الإعلان عنه في هذا الخبر الصحفي على النمو المستمر لشركة أدين مع التجار الحاليين والجدد على مر الأعوام.

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رنيم أبو دقة | استشاري أول

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