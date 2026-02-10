أوبر تعتمد واجهة الدفع التي توفرها أدين لإتاحة خيارات دفع إضافية للعملاء

أطلقت أوبر أكشاكاً تعتمد على أجهزة الدفع من أدين في عدة مواقع

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة أدين، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وشركة أوبر، المنصة العالمية الرائدة في مجال التنقل والتوصيل والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز UBER عن تعزيز شراكتهما العالمية بعد تعاون استمر لأكثر من عشرة أعوام منذ عام 2012، حيث تواصل أدين دعم منظومة الدفع التابعة لشركة أوبر وتعزيز انتشارها العالمي الذي يشمل أكثر من 70 دولة في ست قارات.

ويعكس التوسع في الشراكة اعتماد أوبر المتزايد على منصة أدين العالمية للمدفوعات بهدف تحسين الأداء وإتاحة المزيد من حلول الدفع، بما يدعم نمو الشركة في الأسواق الدولية. وتضم أبرز الأسواق الجديدة التي ستعتمد فيها أوبر على خدمات أدين كلاً من دولة الإمارات وهونغ كونغ ومنطقة الكاريبي، إلى جانب إضافة وسائل دفع محلية في وجهات مثل اليابان والمكسيك ونيوزيلندا وأستراليا. كما يشمل ذلك اعتماد وسائل الدفع المحلية سريعة النمو مثل Pix في البرازيل، وAfterPay في أستراليا، وWeChat Pay على مستوى العالم، وذلك لتلبية احتياجات المسافرين الذين يطلبون خدمات أوبر عبر تطبيق WeChat mini. وتتطلع أوبر وأدين إلى مواصلة التعاون في توفير حلول الدفع المبتكرة من خلال دمج وسائل جديدة ودعم مجالات أعمال إضافية مثل إطلاق أكشاك أوبر في المطارات والفنادق والمواقع المختلفة حول العالم.

وقال تريفور نيس، نائب الرئيس الأول ورئيس قطاع التحول الرقمي العالمي في أدين: "يعكس توسيع شراكتنا مع أوبر التزامنا المشترك بتوفير خدماتنا على المستوى العالمي، وهو تعاون استمر لأكثر من عشرة أعوام". وأضاف: "بعد مساهمتنا في تسريع نمو وتيرة العمليات عبر 40 سوقاً رئيسياً خلال العام الماضي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل، نواصل تركيزنا على تعزيز تجربة عملاء أوبر سواء من خلال توفير وسائل جديدة للدفع أو دعم نماذج الأعمال المبتكرة".

من جانبه قال كارل هيبيرت، نائب رئيس أعمال التجارة العالمية في أوبر: "تُمثل منصة الدفع الموثوقة والمبتكرة من الركائز الأساسية لنمو أعمال أوبر على المستوى العالمي. وسنواصل تطوير شراكتنا مع أدين من أجل تمكين هذا النمو، مما يتيح لنا تعزيز خطط التوسع وتوفير طرق جديدة للدفع". وأضاف: "نتطلع إلى توظيف تقنيات أدين للاستفادة الكاملة من ابتكاراتنا المتواصلة ودعم توسّعنا في أعمال إضافية".

حلول رائدة في مجال التنقل: أوبر تطلق أكشاكاً بالتعاون مع أدين

أطلقت أوبر أكشاكاً تعمل بأنظمة الدفع من أدين، ما يتيح طريقة جديدة لحجز السيارات دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الذكي في خطوة تستهدف المسافرين القادمين ممن لا يملكون باقة بيانات محلية. وتتيح هذه الأكشاك للمسافرين طلب الرحلة بسهولة حتى في حال عدم توفر تطبيق أوبر لديهم.

يمكن للمسافرين التوجه إلى الكشك وإدخال وجهتهم ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة، حيث يقوم الكشك بطباعة إيصال ورقي يتضمن تفاصيل الرحلة، ما يضمن تجربة استخدام واضحة وسلسة. وتم افتتاح أول كشك في مبنى الركاب C بمطار لاغوارديا، مع خطط للتوسع وإطلاق المزيد من الأكشاك في الفنادق والموانئ والمطارات الدولية خلال الأشهر القادمة.

نبذة عن أدين

تُعد أدين (المدرجة في بورصة أمستردام بالرمز: ADYEN) منصة الدفع المفضلة لدى كبرى الشركات العالمية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة والمتكاملة. تقدم أدين حلولاً شاملة لعملائها عبر منصتها العالمية الموحدة، تجمع بين إمكانيات الدفع المتقدمة والتحليلات القائمة على البيانات والخدمات المالية، مما يتيح للشركات تحقيق طموحاتها بسرعة وكفاءة أكبر. ومن خلال مكاتبها المنتشرة عالمياً، تدعم أدين شبكة واسعة من العملاء البارزين، مثل إتش أند أم، وأوبر، وإيباي، وميتا.

نبذة عن أوبر

تسعى شركة أوبر إلى توفير فرص أفضل للأشخاص من خلال تسهيل عملية تنقلهم. انطلقنا في عام 2010 بهدف حل مشكلة التنقل ببساطة من خلال توفير وسيلة تنقل بمجرد ضغطة زر واحدة. وها نحن اليوم، بعد أكثر من 72 مليار رحلة، نستمر في تطوير المزيد من المنتجات لمساعدة الناس على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة. نحن نمهّد الطريق أمام عالم من الفرص والإمكانات من خلال تغيير طريقة تنقل الأشخاص وخدمات توصيل الطعام والسلع عبر المدن.

