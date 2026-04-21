جدة، المملكة العربية السعودية : تقدم أديداس مع الخطوط السعودية تشكيلة "تطير فيه" التي تعتبر أول تعاون من نوعه في المنطقة يجمع بين عالم الألبسة الرياضية والطيران، ويهدف هذا التعاون إلى تقديم مفهوم معاصر يربط بين عالم الرياضة والثقافة والسفر في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. ومن المقرر أن يتم إطلاق المجموعة في المتاجر في 20 أبريل.

وتواصل الخطوط السعودية ريادتها، مستندةً على تاريخها العريق في ربط المملكة بالعالم، وذلك من خلال شراكة مبتكرة مع 'أديداس'؛ ترتكز على دمج مفهوم الراحة الرياضية بمتعة السفر، وتقديم تجربة عصرية تخاطب اهتمامات الجيل الجديد من المسافرين.

تعيد تشكيلة "تطير فيه" المصممة على نسق تشكيلة SOFT LUX من أديداس تصميم البدلة الرياضية كقطعة أساسية عصرية للسفر. يلتقي ضمن تشكيلة SOFT LUX الإتقان العصري بالفخامة بسلاسة، حيث تجمع التصميم البسيط بمواد فاخرة وحرفية راقية.



وتتميز تفاصيلها الأنيقة كونها مستوحاة من الطيران والتصميم السعودي حيث ترتقي بتشكيلة SOFT LUX لتخلق تشكيلة أساسية للسفر تحقق التوازن بين الأداء العملي والجمال العصري والبسيط.

وقد صنعت بنسيج مخملي معزز بمعالجة قطنية سائلة، حيث توفر تشكيلة SOFT LUX قواما وإحساسا ناعمين بشكل استثنائي، وصممت للراحة والحركة والارتداء اليومي.

قال بلال فارس، مدير عام أديداس الأسواق الناشئة: "لقد سمح لنا هذا التعاون بإعادة تشكيل أحد أكثر تشكيلات أديداس الرياضية تطورا من خلال منظور السفر، إلى جانب علامة شكلت ثقافة السفر في المملكة لأجيال. "من خلال الجمع بين تواصل الخطوط السعودية مع الحركة وإرث ألبسة أديداس الرياضية، قمنا بابتكار تشكيلة بإحساس راقي ومريح ومناسب لأسلوب المستهلك المعاصر."

قال خالد طاش، رئيس التسويق في مجموعة السعودية: "على امتداد ثمانية عقود، لعبت "السعودية" دورًا محورياً في تعزيز الربط الجوي بين العالم والمملكة وأسهمت في تطوير مفهوم السفر ليتخطى الإنتقال من وجهة إلى أخرى، ويصبح تجسيدًا للهوية والثقافة الوطنية، ويأتي ذلك امتدادًا للمرحلة الجديدة التي بدأناها بتغيير الهوية والعلامة التجارية في 2023، والتي سطّرت فصلًا جديدًا في مسيرة الناقل الوطني؛ حيث نعمل اليوم على توسيع نطاق حضورنا ليتجاوز حدود الطيران ويشمل مجالات الثقافة وأسلوب الحياة، كما أن شراكتنا مع أديداس تمثل تمازجًا فريدًا يحوّل مفهوم 'الحركة' إلى رسالة تعكس واقع الثقة والإبداع الذي نعيشه في المملكة."

ستتوفر تشكيلة "تطير فيه" في متاجر أديداس مختارة عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقعCirium . وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.saudia.com

-انتهى-

#بياناتشركات