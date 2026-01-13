مجمّع E2GO يقع على شارع الإمارات (E11) بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويُعد سادس أكبر مجمّع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ويضم 60 نقطة شحن .

إطلاق المجمع يأتي تزامناً مع افتتاح أول وجهة من مفهوم " The Hub من أدنوك" والمصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين بين المدن.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الشركة الرائدة في قطاع التجزئة وخدمات التنقل في دولة الإمارات، عن إطلاق سادس أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في العالم. كما كشفت الشركة عن خطتها المستقبلية لإنشاء شبكة للشحن الكهربائي السريع بنهاية عام 2027 في دولة الإمارات. يأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، حيث يجتمع قادة العالم لمناقشة مستقبل الطاقة المستدامة والبنية التحتية. ويعكس هذا الإنجاز التزام مجموعة أدنوك بتشكيل حلول طاقة مستدامة، من خلال توظيف الذكاء والابتكار لتعظيم الأثر الإيجابي لليوم والمستقبل.

يقع مجمع شحن المركبات الكهربائية الضخم في منطقة سيح شعيب على طريق الإمارات (E11) بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويضم 60 نقطة شحن فائقة السرعة قادرة على شحن معظم المركبات الكهربائية من الصفر إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة. ويُعد هذا المجمع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وسادس أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في العالم، ليصبح الخطوة الاستراتيجية الأبرز في دعم خطة "أدنوك للتوزيع" الطموحة لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لشحن المركبات الكهربائية على شبكة الطرق السريعة في دولة الإمارات.

وانطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة، تُخطط "أدنوك للتوزيع" افتتاح 20 مجمعاً للشحن الكهربائي السريع للمركبات بنهاية عام 2027، منها 15 مجمعاً من المتوقع أن يتم افتتاحها بنهاية عام 2026، على الطرق الوطنية الرئيسية، بما يتيح تنقّل المركبات الكهربائية بسهولة ولمسافات طويلة، ويدعم أهداف الدولة في التحوّل نحو التنقّل الذكي والمستدام.

وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول: "يُعدّ تدشين مجمّع الشحن الفائق السرعة للمركبات الكهربائية التابع لشركة "أدنوك للتوزيع" خطوةً بارزةً في تنفيذ السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتعزيز رؤيتنا للتنقّل المستدام على مستوى الدولة، ويتميّز هذا المجمّع بموقعه الاستراتيجي على شارع الإمارات (E11)، أحد أهم المحاور الحيوية التي تربط إمارات الدولة، بما يوفّر خدمات متكاملة لمستخدمي الطريق والمسافرين بين المدن".

وأضاف سعادته: "من خلال توحيد الجهود لتوسعة شبكة الشحن عالي السرعة، نعمل على خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل، ودعم المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، الذي يستهدف رفع نسبة المركبات الكهربائية لتصل إلى 50% من إجمالي المركبات في الدولة بحلول عام 2050، إلى جانب تسريع التحول نحو منظومة نقل خضراء، بما يرسّخ ريادة دولة الإمارات في مجال النقل الذكي والصديق للبيئة".

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "منذ تأسيسها عام 1973، كانت "أدنوك للتوزيع" في قلب قطاع التنقّل في دولة الإمارات، واليوم نرسّخ ريادتنا بخطوة نوعية نحو المستقبل عبر إطلاق أكبر مجمّع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في الدولة، والذي يقع في نقطة استراتيجية على أحد أهم الطرق الحيوية في الإمارات، ليشكّل أول وجهة من مفهوم "The Hub من أدنوك" والمصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين بين المدن. ومع تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية، نعيد تعريف معايير الراحة والموثوقية لضمان تجربة تنقّل سلسة وآمنة في جميع أنحاء الدولة، بدعم من شبكة (E2GO) الرائدة."

وضعت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات هدفاً طموحاً يتمثل في رفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، بما يواكب توجهات الاستدامة الوطنية. وفي هذا الإطار، تواصل "أدنوك للتوزيع" تسريع وتيرة تحقيق هذه الرؤية عبر شبكة (E2GO)، التي تُعد من أكبر مشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية في الدولة، حيث تضم حالياً أكثر من 400 نقطة شحن، مع خطة توسعية للوصول إلى 750 نقطة شحن بحلول عام 2028.

يأتي إطلاق مجمّع شحن المركبات الكهربائية كخطوة نوعية، بالتزامن مع افتتاح أول وجهة من مفهوم "The Hub من أدنوك" والمصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين بين المدن. وبمساحة تزيد ثلاث أضعاف حجم المحطات التقليدية، يجمع مفهوم "The Hubمن أدنوك"، بين خدمات التزود بالوقود وشحن المركبات الكهربائية وخدمات العناية بالسيارات، إلى جانب خيارات أسلوب الحياة، ليقدّم وجهة متكاملة تجمع بين الراحة والتجربة المتميزة. ويعزز الموقع الجديد على شارع الإمارات (E11) تركيزه على خدمة المسافرين، كونه الأول من نوعه الذي يضم مساحة عمل مشتركة، توفر للعملاء بيئة مريحة وعملية للعمل والتواصل أثناء التنقل بين أكبر مدينتين في دولة الإمارات. يُشكل هذا المفهوم ركيزة أساسية في استراتيجية "أدنوك للتوزيع" لإعادة تعريف قطاع التجزئة على الطرق وتوفير رحلات ذات طابع مستقبلي تُلبي احتياجات الجميع.

وتواصل "أدنوك للتوزيع" الاستثمار في حلول التنقّل المبتكرة مواكبةً للطلب المُتنامي، حيث تم تصميم خطة للتوسع في مراكز الطرق السريعة والمشاريع المستقبلية لتلبية الاحتياجات الحالية وضمان النمو المستقبلي بما يتماشى مع أهداف الدولة للتحوّل نحو اعتماد السيارات الكهربائية. ومع شبكة تضم أكثر من 560 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارات، وهي الأكبر على مستوى الدولة، تتمتع "أدنوك للتوزيع" بموقع ريادي يمكّنها من توسيع بنية شحن المركبات الكهربائية بكفاءة واستدامة.

عن "أدنوك للتوزيع"

“أدنوك للتوزيع” هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح “أدنوك للتوزيع” وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير “أدنوك للتوزيع” محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 50 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” نحو 980 محطة خدمة، 562 محطة خدمة في دولة الإمارات و172 محطة خدمة في السعودية و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة غير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 382 متجر واحة أدنوك، ومراكز للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة أكثر من 370 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2025. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae

