أعلنت " أدنوك للتوزيع" خلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عن شراكات استراتيجية مع كلٍّ من الإمارات العالمية للألمنيوم وبروج، تتجاوز قيمتها 60 مليون درهم، لتعزيز الأداء الصناعي ودعم التصنيع المحلي. ومن خلال هذه الشراكات، سوف يتم تمكين الشركاء عبر محفظة شاملة تضم 520 منتجاً صُممت لتلبي مختلف احتياجاتهم، مدعومة بتحقيق نسبة 96% في برنامج القيمة المحلية المضافة الخاصة بتصنيع زيوت التشحيم. تُصنّع زيوت تشحيم أدنوك للتوزيع في دولة الإمارات وتُصدَّر إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مما يعكس النمو المتواصل.

شراكات استراتيجية

تدعم الاتفاقيات الاستراتيجية ضمن فعاليات معرض “اصنع في الإمارات”، نمو أعمال " أدنوك للتوزيع" في قطاع زيوت التشحيم، وتؤكّد دورها المحوري في دعم التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ومن المتوقّع أن تُسهم هذه الاتفاقيات في زيادة أحجام الإنتاج المحلي، وتعزيز التزامات التوريد طويلة الأجل التي تغطّي القطاعات الصناعية الرئيسية في الدولة. وتُسلّط هذه الاتفاقيات، المُوقَّعة مع الإمارات العالمية للألمنيوم وبروج، الضوء على الدور المتنامي لأدنوك للتوزيع كمزوّد رئيسي لحلول زيوت التشحيم عالية الأداء والمُصنَّعة محلياً، بما يدعم القطاعات الصناعية الحيوية في دولة الإمارات.

تُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه الشراكات بأكثر من 60 مليون درهم، بما يعكس التزام أدنوك للتوزيع بتطوير وتصنيع زيوت تشحيم عالية الأداء محلياً، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المحلية، ودعم منظومة صناعية أكثر مرونة وكفاءةً واكتفاءً ذاتياً. كما تواصل الشركة ترسيخ مكانة "أدنوك فويجر" باعتبارها العلامة الرائدة لزيوت التشحيم في دولة الإمارات، بما يدعم النمو الصناعي الوطني ويعزّز حضورها العالمي في مجالات الجودة والابتكار والخبرة الفنية.

ويدعم ذلك محفظة 'أدنوك للتوزيع' التي تضم 520 منتجاً من زيوت التشحيم المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في قطاعات السيارات والصناعة والمنتجات المتخصصة. وبالإضافة إلى ذلك، جددت الشركة في عام 2025 شهادة برنامج المحتوى الوطني الخاصة بتصنيع زيوت التشحيم، محققة نسبة استثنائية بلغت 96%، لتُصنَّف ضمن الأعلى في دولة الإمارات.

كما يبرز استمرار قوة علامة "أدنوك فويجر" التجارية لزيوت التشحيم المميزة بحصولها على اعتمادAPI SQ / ILSAC GF‑7، وهو أحدث المعايير الدولية في هذا المجال، لتكون من أوائل العلامات التجارية في الشرق الأوسط التي تحقق هذا الإنجاز، بما يعكس التزام الشركة بالأداء العالمي الرفيع والابتكار المستمر.

وفي امتدادٍ لهذه الشراكات، تُسهم الاتفاقية الموقَّعة مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دعم التنمية الصناعية في دولة الإمارات ضمن إطار "مشروع 300 مليار"، حيث يتيح هذا التعاون توفير زيوت تشحيم عالية الأداء تدعم كفاءة العمليات الصناعية الضخمة. وفي هذا الإطار، تنفق الإمارات العالمية للألمنيوم سنوياً نحو 8 مليارات درهم على السلع والخدمات من الموردين المحليين، مع توجيه أكثر من 40% من إجمالي مشترياتها إلى السوق المحلي، في تأكيد واضح على التزامها بدعم برنامج المحتوى الوطني. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد الإمارات العالمية للألمنيوم من قيام أدنوك للتوزيع بتزويدها بزيوت تشحيم مُمزوجة محلياً ومُصمَّمة خصيصاً لتلبية متطلبات عملياتها الضخمة، ما يدعم مستويات أعلى من الكفاءة والموثوقية والأداء المتميز على المدى الطويل.

الرؤية المستقبلية

وفي خطوة رائدة نحو توطين إنتاج المواد المتخصصة في دولة الإمارات، تتركّز الشراكة الاستراتيجية مع شركة "بروج" على تعزيز الإنتاج المحلي للزيت الأبيض الطبي عالي الجودة، بما يُسهم في تعميق القاعدة التصنيعية وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد شملت هذه المبادرة تنفيذ إنتاج تجريبي تجاوز 40 طناً، جرى تطويره واختباره بالكامل داخل الدولة، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التوسّع التجاري الشامل التي تتضمّن توريد طلبية بسعة 100 طن.

وبالإضافة إلى ذلك، تطوّر أدنوك للتوزيع، بالتعاون مع بروج حلول مستدامة ودائرية ضمن سلسلة قيمة زيوت التشحيم. ويشمل ذلك منتجًا لتعبئة زيوت التشحيم تم تطويره بشكل مشترك بين الطرفين، بالاستفادة من الأداء المتميّز لمادة البولي إيثيلين عالي الكثافة من بروج، مما يتيح حلاً خفيف الوزن إلى جانب استخدام المواد المُعاد تدويرها، دعمًا لممارسات التعبئة والتغليف المستدامة بيئيًا وتعزيزًا لمرونة سلاسل الإمداد.

وتتوافق هذه المبادرة مع طموحات أدنوك للتوزيع في مجالي الاستدامة وخفض الانبعاثات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير الموثوقية والأداء العالي التي يوليها العملاء أهمية قصوى. كما تُسهم هذه الجهود في تعزيز توسّع أعمال الشركة في قطاع زيوت التشحيم على الصعيد العالمي.

وانطلاقاً من هذا الزخم، تواصل أدنوك للتوزيع تعزيز مكانتها الريادية عالميًا بصفتها مُصنِّعًا موثوقاً لزيوت التشحيم التي تحمل علامة "صُنع في الإمارات"، من خلال تزويد القطاعات الصناعية الحيوية بحلول متقدمة، والإسهام في بناء اقتصاد أكثر مرونة واكتفاءً ذاتياً وقادر على المنافسة مستقبلًا.

-انتهى-

#بياناتشركات