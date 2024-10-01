أبوظبي - أعلنت "أجيليتي جلوبال بي إل سي"، المشغل والمستثمر طويل الأجل لمجموعة من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، عن توجه ذراع الاستثمارات الجريئة التابع للشركة للاستثمار في صندوق جديد يهدف إلى توفير رأس المال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدار الصندوق الجديد من قبل شركة "جلوبال فينتشرز" وهي شركة استثمارية تتخذ من دبي مقراً لها، ومتخصصة في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتضم محفظتها أصولاً بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار أمريكي.

ومن ناحيتها، تشمل محفظة ذراع الاستثمارات الجريئة التابعة لشركة "أجيليتي جلوبال" حصصاً استثمارية في تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، والخدمات اللوجستية الرقمية، فضلاً عن التجارة الإلكترونية، وتقنيات القطاعات الطبية والزراعية للشركات الناشئة. وتتكون المحفظة من شركات مقرها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركات تبحث عن فرص تجارية أو تسعى للتوسع في المنطقة. وتدعم "أجيليتي جلوبال" الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، مقدمةً الموارد والخبرات للشركات الناشئة التي تطور استراتيجيات دخول السوق.

وبدوره صرّح السيد/ طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة "أجيليتي جلوبال": "لطالما كنّا من الداعمين للأعمال التي يقودها الجيل الجديد من رواد الأعمال والمبتكرين في الكويت وفي منطقتنا المفعمة بالابتكار والطاقات، لذلك يسعدنا أن نعزز دعمنا لهذه الشريحة من خلال ذراع الاستثمارات التابع للشركة وصندوق "جلوبال فينتشرز" الجديد، والذي بدوره يشجع الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة على تحويل الأفكار والابتكارات الرائعة إلى أعمال تجارية قابلة للنمو والتوسع."

وأضاف سلطان: "ندرك جيداً أن صناديق الاستثمارات الجريئة التي تقودها النساء تشكل حوالي 15% فقط من جميع ممولي الاستثمارات الجريئة، ولهذا يسعدنا دعم هذا الصندوق الذي يحظى بقيادة نسائية مهنية ومحترفة، ويحدونا أمل كبير أنه مع استمرار نمو منظومة الشركات الناشئة في المنطقة، ستتولد فرص جديدة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأعمال التي تقودها النساء، ونحن ملتزمون بأن نكون جزءًا من توسيع تلك المنظومة."

ومن ناحيتها قالت السيدة/ نور سويّد المؤسس والشريك الإداري في جلوبال فينتشرز: "هناك توجه ملحوظ نحو تحسين كفاءة استخدام الموارد، لا سيّما في قطاع سلاسل الإمداد، ومن ثَمَّ نعتقد أن صندوقنا الجديد، وهو الصندوق الثالث للشركة، يتماشى استراتيجياً مع الصناعات المتجهة نحو التحول التكنولوجي في الأسواق الناشئة خلال العقد المقبل. نحن ممتنون جداً بوجود شركة عريقة ورائدة في قطاع سلاسل الإمداد إقليمياً وعالمياً مثل "أجيليتي جلوبال" إلى جانبنا ، مثمنين لها هذا الدعم الكبير، ونتطلع إلى المضي قُدماً بشراكتنا، بينما ندعم المبادرين الذين يحملون رسالة ولديهم عزيمة قوية لمعالجة التحديات الحرجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "جلوبال فينتشرز" تدير ثلاثة صناديق، جميعها تستهدف شركات قائمة على الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويذهب استثمار "أجيليتي جلوبال" الجديد إلى الصندوق الثالث، والذي تم إنشاؤه في مطلع العام الجاري لتمويل الشركات الناشئة المبتكِرة في مجال تقنيات قطاع سلاسل الإمداد وتقنيات الطاقة والتقنيات الزراعية. ويُذكر بأن الصندوق الأول للشركة تم إطلاقه في عام 2018، بتركيز خاص على التقنيات المالية، أما الصندوق الثاني فقد تأسس في عام 2022 ليركز على الاستثمارات في التقنيات الطبية والابتكارات الرقمية في القطاع الصحي.

نبذة حول أجيليتي جلوبال

أجيليتي جلوبال هي مشغل ومستثمر طويل الأجل للعديد من الشركات العالمية والإقليمية. وتشمل محفظتها من الأصول الدولية القيمة أكبر شركة لخدمات الطيران في العالم (مينزيز للطيران)؛ شركة لوجستية عالمية للوقود (ترايستار)؛ شركة رائدة في تطوير ومشغل المجمعات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (أجيليتي للمجمعات اللوجستية)؛ وغيرها من الشركات في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات المواقع البعيدة، والخدمات اللوجستية للقطاع العام. وهي تمتلك حصص أقلية في شركة DSV، ثالث أكبر وكيل شحن في العالم؛ وريم مول، وهو مركز تجاري ضخم في أبو ظبي؛ وتضم محفظتها شركات في قطاع العقارات التجارية وخدمات سلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب شركات تكنولوجية ناشئة تختص في تمكين التجارة الإلكترونية، ونقل الطاقة، وسلسلة الإمداد الرقمية، والمزيد. حضور أجيليتي جلوبال العالمي يتجاوز 70 دولة في القارات الست، مع قوة عاملة تبلغ 50,000 موظفاً. وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

نبذة عن جلوبال فينتشرز

جلوبال فينتشرز هي شركة مختصة بالاستثمارات الجريئة في الأسواق الناشئة, وتركز على مشاريع المبادرين أصحاب الرؤية والاهداف الرامية لتأسيس شركات في أفريقيا والشرق الأوسط. منذ عام 2018، استثمرت جلوبال فينشرز في أكثر من 60 شركة في 10 أسواق. وهي تركز على القطاعات التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة الملايين حول أنحاء العالم، مثل تقنيات سلاسل الإمداد، وإدارة الطاقة، والتقنيات المالية، والطبية، والتعليمية، والزراعية.

لمزيد من المعلومات حول الشركات التي تشملها محفظة "جلوبال فنتشرز" وتقارير قطاعات الأعمال، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.global.vc/

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