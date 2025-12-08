• تعزيز مرونة وأمان العمليات مع القدرات الموسّعة لـ HPE Morpheus

• تحديثات جوهرية على HPE GreenLake تُسرّع اعتماد نموذج التشغيل السحابي الهجين

• تعاون أتش بي إي وإنفيديا لتقديم حلول أكثر ذكاءً وأمانًا لنشر الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من البيانات، من خلال HPE Private Cloud AI ومنصة التخزين عالية الأداء HPE Alletra Storage MP X10000.

• حلول HPE StoreOnce الجديدة توفر حماية فائقة السرعة ومرونة للبيانات الحيوية لضمان تعزيز أمن واستمرارية أعباء العمل الحساسة.

برشلونة8 ديسمبر 2025 – فعالية "HPE Discover Barcelona 2025" أعلنت شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن توسعة شاملة لمحفظة حلولها السحابية HPE GreenLake، بهدف دعم الشركات في تحديث بنى تكنولوجيا المعلومات لديها ومواكبة النمو المتسارع في متطلبات الذكاء الاصطناعي. وفي وقت تعيد أكثر من 80% من المؤسسات حول العالم النظر في استراتيجيات نشر أحمال العمل بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر نماذج الترخيص وتوسع البيئات السحابية الهجينة، تقدم GreenLake منصة موحّدة تُخفّف التعقيد التشغيلي وتوفر بنية آمنة ومرنة لأقصى أداء ممكن.

وفي هذا السياق، قالت فيدلما روسو، نائبة الرئيس التنفيذي للسحابة الهجينة والمديرة التقنية في أتش بي إي:"إن المؤسسات التي تتجه نحو التحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة والافتراضية تنطلق من أهداف مختلفة فبعضها يسعى لتسريع الوصول إلى السوق، وآخر يركز على تعزيز الأمن والامتثال، فيما يركز عدد كبير منها على تحسين التكلفة والعمليات."

وأضافت: "نحن نقدّم محفظة سحابية متكاملة مصممة للتعامل مع أكثر التحديات إلحاحًا لدى عملائنا، ونمنحهم الثقة اللازمة للتحرك بسرعة أكبر والتفوق في بيئة أعمال تنافسية للغاية."

بديل موحّد للمؤسسات في مجال المحاكاة الافتراضية

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق المحاكاة الافتراضية، تعمل أتش بي إي على تطوير وتقديم قدرات جديدة ضمن برنامج HPE Morpheus Software لتوفير بديل مرن وآمن وفعّال للمؤسسات. ويتيح HPE Morpheus VM Essentials للمؤسسات خفض ما يصل إلى 90% من تكاليف تراخيص الأجهزة الافتراضية عبر دعم مشغلات افتراضية متعددة وتمكين النشر الذاتي للخدمات السحابية. وتشمل الابتكارات الجديدة ما يلي:

• "انعدام الثقة" مع الشبكات المعرفة بالبرمجيات: بالاعتماد على تقنية HPE Juniper Networking المتقدمة، تقدّم أتش بي إي شبكات معرفة بالبرمجيات للأجهزة الافتراضية التي يستضيفها مشغل الأجهزة الافتراضية HVM في كل من HPE Morpheus VM Essentials وHPE Morpheus Enterprise Software. وتوفر هذه المقاربة، المرتكزة على التجزئة الدقيقة، مرونة محسّنة للشبكات وحماية متعددة الطبقات للبيئات الافتراضية.

• توفير شبكي سريع وموثوق: سيتم دمج برنامج Apstra Data Center Director من HPE Juniper Networking مع HPE Morpheus لتمكين تهيئة تلقائية للمحوّلات وتوفير اتصال آمن وسلس بين الأجهزة الافتراضية والمضيفات. كما يضمن التطبيق المتسق لسياسات VLAN وسياسات الأمان عبر الشبكات المادية والافتراضية الحد من الأخطاء البشرية عند نقل أو ترحيل الأجهزة الافتراضية.

• عمليات مرنة واستمرارية تشغيل عالية: يُقدّم HPE Morpheus قدرات متقدمة لتعزيز مرونة البنية التحتية، من خلال تقنية المجموعات الممتدة التي توفر نسخًا متزامنًا للآلات الافتراضية على مشغّل الأجهزة الافتراضية HVMوتضمن هذه التقنية استمرارية تشغيل التطبيقات الحسّاسة في مختلف المناطق الحضرية، حتى في حال تعطل مركز بيانات كامل أو نظام التخزين. وبالاقتران مع HPE Alletra Peer Persistence، تتيح هذه الإمكانات استعادة تلقائية وسريعة بين المواقع الجغرافية المتباعدة، بما يلبي احتياجات المؤسسات التي تتطلب مستويات شبه معدومة من التوقف عن العمل.

• تحديث التطبيقات مع Kubernetes والحاويات: يدعم HPE Morpheus Enterprise Software الآن بشكل كامل منصة Kubernetes وأحمال العمل المعتمدة على الحاويات فوق مشغّل الأجهزة الافتراضية HVM. ويوفر هذا التحديث للعملاء بنية حديثة ومرنة وموفرة للتكلفة لتشغيل التطبيقات السحابية الأصلية جنبًا إلى جنب مع الآلات الافتراضية التقليدية، مع الحفاظ على اتساق العمليات وعمليات الأمان وإدارة دورة حياة التطبيقات في بيئة موحّدة.

• حماية بيانات مستمرة واسترداد فوري: تعزيزًا لقدرات حماية البيانات، تعمل أتش بي إي على دمج برنامج HPE Zerto مع منصة HPE Morpheus لتقديم حماية دائمة للأجهزة الافتراضية ضمن كل من HPE Morpheus VM Essentials وHPE Morpheus Enterprise. وتتيح هذه الخطوة حماية شاملة لأعباء العمل الحيوية، مع تمكين استرداد سريع وفوري يضمن استمرارية الأعمال في البيئات الحساسة.

• نسخ احتياطي متقدم باستخدام Veeam: كما سيدعم HPE Morpheus VM Essentials التكامل السلس مع منصة البيانات Veeam الإصدار 13، لتوفير نسخ احتياطية قائمة على مستوى الصورة لمشغّل الأجهزة الافتراضية، إلى جانب استرداد سريع للآلات الافتراضية عبر بيئات السحابة الخاصة، بما فيها HPE Private Cloud Business Edition. ويساعد هذا الدمج المؤسسات على تعزيز مرونة البيانات واستمرارية العمليات عبر مختلف بيئات تكنولوجيا المعلومات، مستفيدةً من قدرات Veeam الرائدة في حماية البيانات.

ضمن فعاليات معرض HPE Discover Barcelona، كشفت أتش بي إي عن تطوير نهجها المتكامل لعمليات الذكاء الاصطناعي (AIOps) في مجالي الشبكات والحوسبة، وذلك عبر تعزيز قدرات برنامج HPE OpsRamp. وتتوفر اليوم برامج HPE Morpheus وHPE OpsRamp وHPE Zerto كحلول مستقلة أو ضمن مجموعة HPE CloudOps، مما يتيح للمؤسسات تبسيط إدارة البيئات السحابية الهجينة وتحسين استخدام الموارد بكفاءة أعلى.

توحيد البيانات والعمليات وحوكمتها وحمايتها

كشفت أتش بي إي عن مجموعة من الابتكارات الجديدة بالتعاون مع إنفيديا، تهدف إلى مساعدة المؤسسات على اعتماد الذكاء الاصطناعي بأمان وتحقيق إدارة أكثر فعالية للبيانات عبر بيئاتها المختلفة. وتستند عُقد البيانات HPE Alletra Storage MP X10000 إلى التصميم المرجعي لمنصة NVIDIA AI Data Platform، لتوفير طبقة بيانات نشطة تُغذي نماذج الذكاء الاصطناعي بالمعرفة في الوقت الفعلي وتدعم خطوط الأنابيب المعقدة لتدريب النماذج وتشغيلها.

وفي إطار تعزيز قدرات HPE Private Cloud AI، تمت إضافة وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition إلى جميع التكوينات، إلى جانب دعم برامج NVIDIA AI Enterprise المُعززة بمعايير STIG والمُمكَّنة ضمن مواصفات FIPS في بيئات معزولة، بالإضافة إلى أدوات متقدمة تُسهم في تبسيط عمليات الذكاء الاصطناعي وتسريع سير العمل.

ولتعزيز حماية بيانات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبسرعة أعلى، أعلنت أتش بي إي عن الجيل الجديد من قدرات حماية البيانات والأمن السيبراني، والتي تشمل ما يلي:

استعادة أسرع وحماية أقوى للبيانات: طرحت أتش بي إي الجيل الجديد من أجهزة النسخ الاحتياطي HPE StoreOnce 5720 و HPE StoreOnce 7700 ، المصممة لتوفير حماية مرنة وعالية الأداء للبيانات. ويقدم الجهاز StoreOnce 5720 ، بفضل تصميمه الهجين، توازنًا مثاليًا بين السرعة والسعة، فيما يوفر الجهاز StoreOnce 7700 المعتمد بالكامل على ذاكرة الفلاش قدرة استيعابية استثنائية تصل إلى 300 تيرابايت في الساعة، ما يتيح حماية فائقة السرعة لأحمال العمل الحرجة. وتساهم هذه القدرات في تقليص وقت الاسترداد إلى النصف، وتجنّب خسائر قد تصل إلى مليون دولار أمريكي لكل حادثة، مما يجعل هذا الطراز أحد أسرع أنظمة النسخ الاحتياطي القابلة للتوسع عالميًا .

ويتكامل الجهازان مباشرة مع HPE Alletra Storage MP وHPE SimpliVity، لتمكين العملاء من تحميل النسخ الاحتياطية بسهولة، وإعادة استخدام البيانات المحمية لأغراض التحليل الرقمي والأدلة الجنائية والاختبارات.

أمان معزّز للبيانات الحساسة: تعمل أتش بي إي على تطوير إمكانات الحوسبة السرية بالتعاون مع إي أم دي وإنتل لمعالجات وحدات المعالجة المركزية، ومع إنفيديا للحوسبة السرية الخاصة بوحدات معالجة الرسومات. وتُسهم هذه التقنيات في ضمان تشفير البيانات والنماذج وعمليات الذكاء الاصطناعي بالكامل، من نقطة البداية وحتى النهاية. كما تتعاون أتش بي إي مع شركائها لتعزيز الدفاع ضد التهديدات الداخلية، ودعم امتثال المؤسسات العاملة في القطاعات شديدة التنظيم، من خلال الحفاظ على تشفير البيانات بشكل دائم عبر HPE Private Cloud AI وخادم HPE ProLiant Compute DL380a Gen12.

أتش بي إي تُسرّع تبنّي نموذج التشغيل السحابي الهجين

تشمل التحديثات الجديدة لمنصة HPE GreenLake إطلاق CloudPhysics Plus وCloud Commit وتحسين سوق GreenLake، وهي مجموعة من الإمكانات المصممة لتبسيط إدارة البيئات السحابية الهجينة وتعزيز الترابط بينها، مع توسيع نطاق الرؤية المتاحة للشركاء. وتمنح هذه التحسينات المؤسسات شفافية أكبر في التخطيط والشراء والاستهلاك، كما تُسهم في خفض التكلفة الإجمالية للتشغيل عبر نماذج جديدة لاقتناء الخدمات وتحقيق القيمة.

وفي إطار تسهيل الانتقال إلى بنى سحابية هجينة آمنة ومرنة، تعمل خدمات أتش بي إي المالية (HPEFS) على توسيع برامج التمويل الخاصة بكل من HPE CloudOps وHPE Alletra Storage. ويتيح برنامج خدمات أتش بي المالية الجديد للعملاء توزيع التكاليف على فترة تمتد لثلاث سنوات دون تكاليف إضافية على حلول HPE CloudOps، بما في ذلك برامج HPE Morpheus Software وOpsRamp وZerto عند اقتنائها بشكل مستقل. كما يمكن لعملاء HPE Alletra Storage بما في ذلك النظام المتقدم HPE Alletra Storage MP X10000 — الحصول على خصم يصل إلى 10% مقارنة بطرق الشراء التقليدية، بالإضافة إلى إعفاء كامل من الدفعات خلال الشهرين الأولين.

التوفر

ستطرح أتش بي إي مجموعة من حلولها وتقنياتها الجديدة وفق الجدول الزمني التالي:

عقدة HPE Alletra Storage MP X10000 Data Intelligence: متوفرة في يناير 2026 .

متوفرة في يناير 2026 أجهزة HPE StoreOnce 5720 و HPE StoreOnce 7700: متاحة في ربيع 2026 .

برنامج HPE Morpheus: