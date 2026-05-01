خادم HPE ProLiant DL145 Gen11 يدعم البيئات الموزعة .

يدعم البيئات الموزعة اعتماد محفظة حلول HPE ProLiant الطرفية للعمل في البيئات القاسية والنائية، وفي قطاعات تشمل التجزئة والتصنيع، والتطبيقات المرتبطة بالأمن القومي .

الطرفية للعمل في البيئات القاسية والنائية، وفي قطاعات تشمل التجزئة والتصنيع، والتطبيقات المرتبطة بالأمن القومي خوادم HPE ProLiant الطرفية معتمدة لتلبية أعلى معايير الحكومة الأميركية، مع قدرة عالية على التحمل في البيئات التي تتسم بظروف صعبة مثل درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة والغبار وغيرها من العوامل الخطرة .

هيوستن: أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن توسيع محفظة حلول HPE ProLiant الطرفية لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في تعزيز نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل الحرجة في البيئات الموزعة والقاسية. ويُعدّ هيكل HPE ProLiant Compute EL2000 الجديد، الذي يُشكّل أساسًا لخادمين جديدين من الجيل الثاني عشر، والنسخة المطورة من خادم HPE ProLiant DL145 من الجيل الحادي عشر، جزءًا من مجموعة متكاملة من الحلول المرنة والآمنة المُصممة خصيصًا لعمليات النشر الطرفية، والبيئات المعقدة، والتشغيل في حالات انقطاع الاتصال. كما أصبحت هذه المنصات متاحة الآن مع حزمة خيارات تعزيز الظروف البيئية القاسية، مما يجعلها مثالية للعمل في المواقع الصعبة، بما في ذلك المناطق المرتفعة أو المنخفضة ودرجات الحرارة القاسية، وظروف التنقل الخطرة.

وفي تعليقها على الطرح الجديد، أوضحت كريستا ساتيرثويت، النائب الأول للرئيس والمدير العام للحوسبة في أتش بي إي، أن المؤسسات تتجه بشكل متزايد نحو الحوسبة الطرفية لتنفيذ استدلالات الذكاء الاصطناعي وإدارة العمليات عن بُعد، لا سيما مع تراجع فعالية البنية التقليدية لتقنية المعلومات في العديد من الصناعات. وأضافت: "تم تصميم منصة HPE ProLiant لتوفير الأمان والأداء المُناسب، إلى جانب نهج موحد لإدارة وأتمتة العمليات، مما يتيح للمؤسسات نشر بيئات الحوسبة الطرفية وإدارتها وتوسيعها بسهولة وثقة. ومع هذه المنصات من الجيل الجديد، يُصبح بإمكان العملاء التعامل مع تعقيدات الحوسبة الطرفية بكفاءة أعلى وتحقيق أداء أفضل. "

إطلاق منصات ProLiant الطرفية الجديدة والمُحسّنة

تم تصميم هيكل HPE ProLiant Compute EL2000 الجديد كليًا خصيصًا للعمل في أكثر البيئات تحديًا وقسوة من حيث الحجم والوزن واستهلاك الطاقة (SWaP) وذلك في قطاعات تشمل الأمن القومي والتصنيع والتجزئة والاتصالات. تعتمد المنصة على معالجات Intel Xeon 6، ما يجعلها مثالية لبيئات الحوسبة الطرفية التي تتطلب أداءً عاليًا. كما تدعم تشغيل ما يصل إلى خادمين من نوع HPE ProLiant Compute EL220 Gen12 أو خادم واحد من نوع EL240 Gen12، مما يوفر أداءً قويًا ومرونة في التصميم. وتتميز الخوادم الجديدة، المتاحة حصريًا مع خادم HPE ProLiant Compute EL2000، بالمواصفات التالية:

قابلية التوسع من 8 إلى 144 نواة من معالجات Intel Xeon 6

دعم القدرة الحرارية للمعالج الموفر للمساحة بقدرة تصل إلى 350 واط لتحقيق أداء أعلى

واط لتحقيق أداء أعلى تشغيل موثوق في درجات حرارة تتراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية، ورطوبة تصل إلى 95 %

متانة عالية في البيئات التي تتعرض لاهتزازات قوية ناتجة عن الطائرات أو المركبات البرية، أو الملوثات البيئية، أو التداخل الكهرومغناطيسي

متوفرة مع وحدات معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 4500 أو NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (حصريًا على خادم EL240 Gen12 )

كما كشفت أتش بي إي عن نسخة مُطورة من خادم HPE ProLiant DL145 Gen11، الذي يعمل ​​الآن بمعالجات AMD EPYC 8005 المرتقبة (الاسم الرمزي Sorano)، والمُصمّمة لدعم بيئات الاتصالات المُوزّعة والقاسية. يُوفّر هذا النظام المُدمج بقياس 2U ما يصل إلى 84 نواة مُوفّرة للطاقة، مما يجعله مناسبًا للتشغيل الهادئ في قطاعات مثل التصنيع والتجزئة، كما تم تصميمه للعمل في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 55 درجة مئوية. وقد تمّ اعتماد نسخة من خادم HPE ProLiant DL145 Gen11 باعتباره الخادم الوحيد المُصمّم خصيصًا لاستدلال الذكاء الاصطناعي على الشبكات الطرفية، استنادًا إلى وحدة معالجة الرسومات NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition، وذلك وفقًا لأحدث نتائج MLPerf Inference v6.0.

وقد أصبح أيضًا حلّ HPE ProLiant DL145 Gen11 Premier لـ Azure Local متاحًا للعملاء الذين ينشرون خدمات Azure في المواقع الطرفية، حيث تم تصميمه لدعم عمليات Azure Local في البيئات التي تعاني من انقطاع الاتصال.

الامتثال لمعايير البيئات القاسية والحرجة

أصبحت محفظة حلول الحوسبة الطرفية من أتش بي إي اليوم متوافقة مع أعلى المعايير البيئية القاسية، مما يجعلها مناسبة للعمل في المناطق التي تتسم بظروف بيئية صعبة والمواقع النائية حيث قد يؤدي أي خلل يحصل فيها إلى نتائج تشغيلية جسيمة. وتتميز منصات HPE ProLiant الطرفية بقدرات تحمل عالية تتوافق مع معايير الصناعة المعترف بها عالميًا، وتشمل:

معايير الأمن القومي الأميركي التي تتحقق من قدرة الخادم على تحمل الظروف الواقعية مثل درجات الحرارة الشديدة والارتفاعات العالية أو المنخفضة. وتسهم حزمة خيارات تعزيز الظروف البيئية القاسية من أتش بي إي في تمكين الأنظمة من تلبية هذه المتطلبات في ظل ظروف الاهتزاز والصدمات .

معايير الأمن القومي الأميركي للحماية من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) والتي تضمن التشغيل الموثوق في البيئات التي تتعرض لموجات وتشويش كهرومغناطيسي .

معايير معدات شبكات الاتصالات التي تدعم البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس الأساسية وشبكة الوصول الراديوي (RAN) مع مستوى توافر يصل إلى 99.999% في البيئات غير المؤهلة .

خوادم مصممة خصيصًا للعمليات الطرفية الآمنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي

غالبًا ما تكون البيئات الطرفية موزعة على نطاق واسع، وتدار من قبل عدد محدود من الموظفين، وعرضة للعوامل الخارجية. ولهذا تجمع أنظمة HPE Pro-Liant الطرفية بين تقنية التشغيل عن بُعد المدمجة (iLO) وإدارة عمليات الحوسبة من أتش بي إي لتوفير أمان متوافق مع المعايير وتحكم مركزي لهذه البيئات المعقدة والمتطلبة. وتتميز حلول أتش بي إي الطرفية بقدرتها على تبسيط عمليات النشر، وتوفير رؤية فورية، والحفاظ على مستوى متكامل من الأمان عبر جميع المواقع الطرفية الموزعة.

التوافر:

ستكون هياكل HPE ProLiant Compute EL2000 وخوادم HPE ProLiant Compute EL220 و EL240 Gen12 متاحة في وقت لاحق من عام 2026 .

بات الآن متوافرًا كل من خادم HPE ProLiant DL145 Gen11 المُطور ومجموعة خيارات تعزيز المتانة البيئية .

المُطور ومجموعة خيارات تعزيز المتانة البيئية سيصبح حل HPE ProLiant DL145 Gen11 Server Premier لـ Azure Local متوافرًا في مايو 2026 .

يمكن الحصول على هذه المنصات عبر برنامج HPE Financial Service's 90/9 Advantage الذي يُتيح تأجيل الدفعات لمدة 90 يومًا، بالإضافة إلى 9 أشهر إضافية بفائدة 1%.

تعد أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) شركة رائدة في تقنيات المؤسسات الأساسية، حيث تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والشبكات لمساعدة المؤسسات على تعزيز إنتاجيتها وتحقيق قيمة مضافة. وبصفتها شركة رائدة في استكشاف الإمكانات، تحرص أتش بي إي على الاستفادة من خبراتها وابتكاراتها لتطوير نمط حياة الناس وعملهم. نحن نمكّن عملاءنا في مختلف القطاعات من تحسين كفاءة الأداء التشغيلي، وتحويل البيانات إلى رؤى مستقبلية وتعزيز تأثيرها. حققوا طموحاتكم الكبرى مع أتش بي إي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hpe.com

