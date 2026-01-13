رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة «أتارا للتطوير العقاري» عن انطلاق أعمال البناء رسميًا في مشروع «ذا ريزيدنسز» الواقع ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان، في خطوة تُعدّ علامة فارقة على طريق إنجاز أول مشروع سكني يحمل توقيع «شيراتون» في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 5% حتى الآن، فيما تتواصل أعمال البناء في هذا الصرح السكني الفاخر المطلّ على الواجهة البحرية بوتيرة متسارعة، تحت إشراف شركة «راكات للمقاولات»، الذراع الإنشائية التابعة لـ«أتارا»، في تجسيدٍ واضح لالتزام الشركة بأرفع معايير الجودة والدقة في التنفيذ.

وشهد موقع المشروع تطورًا ملحوظًا، مع استكمال أعمال تحسين التربة والتدعيم، وتزامن ذلك مع تقدم أعمال الحفر. ويُجسّد هذا الإنجاز في التنفيذ حرص «أتارا للتطوير العقاري» على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم مشروع بمعايير عالمية من حيث الجودة، والدقة، والالتزام بالجدول الزمني.

من جانبه، قال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مرجان": "يُشكّل انضمام مشروع سكني يحمل علامة ’شيراتون‘ إضافة نوعية تعزز مكانة جزيرة المرجان كوجهة رائدة للعيش. ويسهم هذا المشروع في ترجمة رؤيتنا الرامية إلى استقطاب مشاريع استثنائية بمعايير عالمية، تُثري الطابع السكني للجزيرة وتُعزّز حضورها على خارطة الوجهات العالمية."

وفي خطوة تجسد تفرّدها ضمن مشهد التطوير العقاري في دولة الإمارات، بدأت الشركة تنفيذ أعمال المشروع قبل طرح الوحدات للبيع، مما يعكس قدراتها المالية، وجاهزيتها الإنشائية، والتزامها الراسخ ببناء الثقة لدى المشترين. ويوفر هذا النهج للمستثمرين ضمانًا ملموسًا على أرض الواقع بأن وتيرة العمل مستمرة، بعيدًا عن تقلبات دورات المبيعات، ما يعزّز من مصداقية المشروع ويؤكد التزام الشركة بتسليمه في موعده.

من جهته، قال أوميد بازاروف، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أتارا للتطوير العقاري»: "إن مباشرة عمليات بناء المشروع قبل فتح باب المبيعات تعكس نهج ’أتارا‘ القائم على التنفيذ، لا الوعود. فمن خلال إظهار تقدّم فعلي في مراحل البناء منذ البداية، نؤسس لاستراتيجية بيع مبنية على الشفافية والثقة، ونمنح العملاء المحتملين ضمانًا بأن الشراكة تحظى بدعم مطوّر يلتزم بالشفافية، والجودة، والتسليم في الوقت المحدد. ومع تحديد موعد إنجاز المشروع في الربع الثالث من عام 2028، يمكن للمشترين الشراء بثقة، بناءً على معطيات واضحة وجدول زمني محدد. ويُقدم مشروع ’ذا ريزيدنسز‘ ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان نموذجًا جديدًا لكيفية دخول المشاريع الفاخرة إلى السوق."

وبدوره، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي للمشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) لدى ماريوت الدولية: "مع انطلاق أعمال البناء،نتطلع إلى حضور علامة ’شيراتون‘ في موقع جديد يحمل طابعًا مميزًا من خلال هذا المشروع الذي يعكس التزام ’شيراتون‘ بجودة التصميم وروح المجتمع، ويقدّم تجربة سكنية راقية ومتكاملة للمقيمين على جزيرة المرجان."

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يضم 159 وحدة سكنية فاخرة مطلّة على الواجهة البحرية، ويقع ضمن الموقع ذاته لمنتجع شيراتون جزيرة المرجان، ليجمع بين التصميم المعماري العصري، والمساحات الداخلية الأنيقة، وأكثر من 50 مرفقًا عالمياً. ويُعد هذا المشروع من بين عدد محدود من الوحدات السكنية التي تحمل علامة «شيراتون» حول العالم، ما يجعله فرصة استثنائية للعيش الراقي على الواجهة البحرية، مدعومة بمعايير «أتارا» الدقيقة في التطوير والتنفيذ.

ويشكّل مشروع «ذا ريزيدنسز» ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان إضافة جوهرية إلى محفظة «أتارا» المتنامية، والتي تشمل خططًا لتطوير أكثر من مليون قدم مربعة خلال العامين المقبلين، كما يُعزّز مكانتها كشركة رائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات.

نبذة عن «أتارا للتطوير العقاري»

تُعد «أتارا للتطوير العقاري» من الشركات المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية الفاخرة في الجزر والمناطق الساحلية بدبي، مقدّمة تجارب متكاملة تجمع بين الفخامة والتميّز، وقد أثبتت حضورها في السوق من خلال سجل حافل من المشاريع التي نُفِذت بالكامل في أبرز المواقع الراقية بدبي، بما في ذلك جزيرة «لؤلؤة جميرا»، و«لامير ساوث»، و«جزر دبي». وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية بالتركيز على المواقع الاستراتيجية والمشاريع رفيعة المستوى. ويعتمد نهج «أتارا» على تكامل عمليات التطوير، بما في ذلك ذراعها الإنشائي الداخلي «راكات للمقاولات»، ما يضمن تنفيذ المشاريع بأعلى مستويات الدقة والجودة في مختلف مراحل التطوير.

نبذة عن «مرجان»

تعد "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وهي شركة تُعنى بالاستثمار والضيافة في الإمارة، وتعمل على إعادة تعريف وتطوير الوجهات من خلال الجمع بين التخطيط العمراني المبتكر والضيافة العالمية ودمجها مع المجتمعات النابضة بالحياة. وبصفتها المطور الرئيسي لمشاريع أيقونية مثل "جزيرة المرجان"، و"شاطئ مرجان"، و"راك سنترال"، ومشروع "منتجع وين جزيرة المرجان"، تساهم "مرجان" في تحويل رأس الخيمة إلى واحدة من أكثر الوجهات العالمية حيوية واستدامة وملاءمة للعيش، سواء للمستثمرين أو السكان أو الزوار، وتعزز مكانتها كمركز قوي للاستثمار والسياحة.

