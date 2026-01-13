الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت اليوم شركة "نكستباور" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NXT، والمعروفة سابقاً باسم "نكستراكر") وشركة "أبونيان القابضة" عن اكتمال إجراءات تأسيس مشروعهما المشترك الذي أُعلن عنه مسبقاً تحت اسم "نكستباور العربية"، متخذاً من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيساً له. وسيعمل هذا المشروع المشترك، بوصفه شركة قائمة ومرخصة، على تسريع وتيرة نشر محطات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم المستهدفات الوطنية والإقليمية للتحوّل نحو الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد الصفري.

وفي سياق هذا المشروع المشترك، كشف الجانبان أيضاً عن خططهما لتطوير منشأة تصنيع فائقة التطور في مدينة جدة. وستتولى "نكستباور العربية" مهام توفير أنظمة التتبع الشمسي المتقدمة، وحلول إدارة وتحكّم كفاءة الإنتاج، اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في مختلف أنحاء المنطقة.

ومن المُقرر أن تُقام المنشأة على مساحة 42,000 متر مربع، حيث يُتوقّع أن ترفع السعة الإجمالية السنوية لسلسلة الإمداد إلى 9 غيغاواط، ويشمل ذلك الإنتاج داخل المصنع والقدرات التي يدعمها شركاء التصنيع وسلسلة الإمداد التابعون لـ"نكستباور". كما يُتوقع أن يثمر هذا المشروع عن خلق ما يصل إلى 2000 فرصة عمل، مع التركيز بشكلٍ جوهري على تطوير الكوادر الهندسية وصقل المواهب التقنية الوطنية داخل المملكة. ومن المُزمع افتتاح المنشأة في الربع الثاني من عام 2026م، لإنتاج المجموعة الكاملة من أنظمة التتبع الشمسي من "نكستباور" (شاهد الفيديو).

وفي هذا الصدد، قال خالد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أبونيان القابضة": "إن ضمان استدامة إمدادات الطاقة والمياه وتوفيرها بتكلفة معقولة هو أمر جوهري لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولدى شركائنا في المنطقة؛ وهذا الالتزام يقع في صميم القيم والهوية الراسخة لشركة أبونيان القابضة". وأردف قائلاً: "إن الشراكة مع "نكستباور"، التي تُعد رائدة عالمياً في أوساط الطاقة الشمسية، تُعزز دورنا في دفع عجلة رؤية الطاقة النظيفة في المملكة، وذلك عبر توطين التصنيع والتقنيات المتقدمة، وبناء القدرات المحلية، وخلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة".

من جانبه، صرّح تركي العمري، الرئيس التنفيذي لشركة "أبونيان القابضة" ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور العربية"، قائلاً: "تُمثّل هذه المنشأة التصنيعية الخطوة الأولى في رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وتوطين سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة الشمسية لخدمة شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تعزيز التعاون لتقديم حلول طاقة نظيفة عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة". وأضاف: "من خلال الاعتماد على توريد المواد الأساسية محلياً، كالحديد السعودي عبر شركائنا الاستراتيجيين، والتصنيع داخل المملكة، فإننا ندعم التنوّع الاقتصادي والنمو الصناعي اللذين يُعدّان ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030".

وبدوره، علّق دان شوغر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نكستباور": "تُعد المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجياً لشركة "نكستباور" في ظل توسع قدراتنا لخدمة العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إن المملكة تحرز تقدماً كبيراً في مسار تحوّل الطاقة، ونحن فخورون بدعم هذه المبادرات الضخمة عبر توفير تقنيات طاقة شمسية موثوقة وبناء شراكات محلية راسخة". وأضاف: "إن الخبرة الإقليمية لمجموعة أبونيان وتوافق رؤيتها مع نموذج أعمالنا يجعلها الشريك الأمثل لمساعدتنا في تقديم قيمة أكبر وبوتيرة أسرع لعملائنا في المنطقة".

وتجمع "نكستباور العربية" بين الخبرة الإقليمية العميقة لشركة "أبونيان القابضة"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، وبين الريادة العالمية لشركة "نكستباور" في تقنيات الطاقة الشمسية. وتمتلك "أبونيان القابضة" سجلاً يمتد لأكثر من 75 عاماً من الخبرة في تطوير وخصخصة وتشغيل البنى التحتية الحيوية للمياه والطاقة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كانت الشركة محركاً رئيساً ضمن التحالف الذي قاد تأسيس ونمو العديد من أذرع التطوير في هذا القطاع.

وتُعد "نكستباور" (المعروفة سابقاً باسم "نكستراكر")، ومقرها الولايات المتحدة، شركة عالمية رائدة في تقنيات وبرمجيات تتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية؛ إذ تمتلك سجلاً حافلاً يشمل أكثر من 150 غيغاواط من الأنظمة، سواء كانت قيد التنفيذ أو التشغيل، في أكثر من 45 دولة حول العالم. وتتضمن هذه المحفظة توريد أنظمتها لأكثر من 6 غيغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، منها ما يربو على 3 غيغاواط في المملكة العربية السعودية. ومن أبرز مشاريعها الريادية: محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 405 ميغاواط، التي تُعد باكورة مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في المملكة، بالإضافة إلى مشروع محطة الكهفة بقدرة 01.17 غيغاواط، ومشروع طبرجل بقدرة 449 ميغاواط، ومشروع سدير بقدرة 450 ميغاواط، فضلاً عن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر هذا التعاون، تتمتع "نكستباور العربية" بمكانة راسخة تؤهلها لدعم "البرنامج الوطني للطاقة المتجددة" في المملكة، الذي يهدف إلى رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030. كما سيسهم توطين التصنيع داخل المملكة في تعزيز خطط التنمية الصناعية وتنمية الصادرات السعودية، بالتزامن مع خفض تكلفة الطاقة النظيفة للمشاريع الكبرى في عموم المنطقة.

ووفقاً لتقرير 'آفاق الطاقة الشمسية لعام 2025' الصادر حديثاً عن "جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية (MESIA)" لعام 2025، فإن التنافسية في التكلفة وتحسّن كفاءة الإنتاج، مدعومةً بالاستراتيجيات الحكومية للطاقة النظيفة، تسهمان في تسريع وتيرة تبني الطاقة الشمسية، إذ يُتوقّع أن تتجاوز القدرة الإنتاجية في المنطقة 180 غيغاواط بحلول عام 2030.

ودعماً لفرص النمو الواعدة خلال العامين المقبلين، تم ضخ استثمار أولي بقيمة 88 مليون دولار أمريكي (حوالي 330 مليون ريال سعودي) في المشروع المشترك؛ وذلك لتطوير منشأة تصنيع متطورة، وبناء خبرات فنية وهندسية عالية المهارة تمتلك سجلاً حافلاً من التميز التشغيلي.

نبذة عن شركة نكستباور

تتولى شركة "نكستباور™" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NXT، والمعروفة سابقاً باسم "نكستراكر") مهام تصميم وهندسة وتوفير منصة تقنية متقدمة لمحطات الطاقة الشمسية، مستندةً إلى ابتكارات رائدة تغطي المجالات الهيكلية والكهربائية والرقمية. وقد صُممت حلول الشركة المتكاملة لتبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات، ورفع إنتاجية الطاقة، وضمان الموثوقية التشغيلية على المدى الطويل، فضلاً عن تعظيم العائد الاستثماري للعملاء. وبفضل ريادتها التكنولوجية والسوقية الممتدة لأكثر من عقد، تقدم الشركة أنظمة وخدمات ذكية لتوليد الطاقة تلبيةً للطلب العالمي المتزايد على الكهرباء. وتتعاون "نكستباور" مع كبرى شركات الطاقة العالمية لصياغة مستقبل الطاقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.nextpower.com.

نبذة عن شركة أبونيان القابضة

تُعد "أبونيان القابضة" إحدى المؤسسات الرائدة والعريقة في المملكة العربية السعودية ضمن قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية. واستناداً إلى إرثٍ يمتد لأكثر من 75 عاماً من الريادة والابتكار، توفر الشركة حلولاً متكاملة تُسهم في استدامة الحياة ودعم مستهدفات التنمية الوطنية في المملكة.

وتدير المجموعة محفظة استراتيجية من الشركات التابعة التي تغطي سلسلة القيمة المتكاملة في مجالات المياه، والطاقة المتجددة، والمعالجة، والمعدات الصناعية، والبنية التحتية الذكية، خادمةً بذلك الأسواق المحلية والإقليمية في المملكة وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعبر شراكاتها المحلية والدولية، تضطلع «أبونيان القابضة» بدورٍ محوري في توطين التقنيات وتمكين الكوادر الوطنية، تماشياً مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام يقوده الابتكار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: أبونيان القابضة.

البيانات التطلعية

ينطوي هذا البيان الصحفي على «بيانات تطلعية» وفقاً للمفهوم المحدد في «قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995». وتشمل هذه البيانات تلك المتعلقة بتأسيس المشروع المشترك، والمنافع المتوقّعة منه، والفرص المستقبلية المترتبة عليه، بما في ذلك الفوائد التي قد يجنيها عملاؤنا جراء هذا المشروع. وتستند هذه البيانات التطلّعية إلى جملةٍ من الافتراضات والتقديرات والتوقّعات الحالية لإدارة شركة «نكستباور».

وتكتنف هذه البيانات مخاطر وعوامل عدم يقين قد تؤدّي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عمّا هو متوقَّع فيها. وتشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر: مدى النجاح في تأسيس الكيانات القانونية المحلية واستيفاء شروط الإغلاق الأخرى؛ وقدرة «نكستباور» على دمج العمليات والكوادر بنجاح ضمن المشروع المشترك؛ والمخاطر المرتبطة بممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ والتكاليف أو الأعباء أو المصروفات غير المتوقّعة الناشئة عن المشروع المشترك.

كما تشمل المخاطر: مدى قدرة «نكستباور» على تنمية أعمالها بنجاح؛ وردود الفعل السلبية المحتملة أو التغيّرات في علاقات العمل التي قد تنتج عن الإعلان عن المشروع المشترك أو إتمامه؛ والقدرة على الاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين أو العملاء أو المورّدين؛ فضلاً عن التطوّرات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية، بما في ذلك التغيّرات في ظروف العمل داخل القطاع أو في الأسواق عموماً أو في الاقتصاد الكلي.

وترد المخاطر وعوامل عدم اليقين الأخرى التي قد تسبب اختلافاً جوهرياً في النتائج الفعلية ضمن قسمي «عوامل المخاطر» و«مناقشة الإدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات» في أحدث تقريرٍ ربع سنوي لشركة «نكستباور» وفق النموذج (10-Q)، وتقريرها السنوي وفق النموذج (10-K)، وغيرها من الوثائق التي أودعتها أو ستودعها الشركة لدى «لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية». وقد توجد مخاطر إضافية غير معلومة لدى «نكستباور» حالياً، أو تراها غير جوهرية في الوقت الراهن، لكنها قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية. وننبّه القرّاء إلى ضرورة عدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات التطلّعية، إذ لا تتحمّل «نكستباور» أي التزامٍ بتحديثها.

