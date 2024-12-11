أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"، المشروع المشترك بين شركتي "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال" والمعنية بدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، اليوم توقيع شراكة استراتيجية مع "أوبن غيت كابيتال منجمنت"، الشركة الاستثمارية الرائدة العابرة للأطلسي والمتخصصة في استحواذات الشركات متوسطة الحجم وفصل وحدات أعمال الشركات الكبرى، والتي افتتحت مؤخراً مقراً لها في سوق أبوظبي العالمي.

كانت "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" قد شاركت في الإغلاق النهائي لصندوق استثمارات الأسهم الخاصة الثالث الخاصة بشركة "أوبن غيت كابيتال"، المتخصص في الاستحواذ على حصص الأغلبية في الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاع الصناعي الأوسع نطاقاً في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا. وتركز استراتيجية "أوبن غيت كابيتال" على تعزيز الكفاءة التشغيلية وإجراء تحسينات هيكلية للشركات المستهدفة، والتي غالباً ما تواجه تحديات تشغيلية أو تقدم أداءً أقل مقارنةً بإمكاناتها. وتتبنّى الشركة جُملةً من الأهداف الأساسية، والتي تشمل تعزيز عمليات الإنتاج وتنفيذ صفقات استحواذ تكميلية دولية، وتحقيق سيولة مالية من خلال بيع الأصول غير الأساسية.

تأسست شركة "أوبن غيت كابيتال" على يد أندرو نيكو في عام 2005، ومنذ ذلك الحين حققت تطورا ملحوظا، إذ جمعت أول رأس مال مؤسسي لها في عام 2016، لتدير اليوم أصولًا تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار. وتتمتع الشركة بحضور عالمي قوي يعكس طموحاتها، حيث اتخذت من مدينة نيويورك مقراً رئيسياً لمباشرة أعمالها في أمريكا الشمالية، بينما تدير استثماراتها الأوروبية من مكتبها في باريس. ويُعد افتتاح مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي خطوة استراتيجية تعزز من قدرتها على توسيع استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ انطلاقتها، نجحت "أوبن غيت كابيتال" في إبرام 42 عملية استحواذ رئيسية، وأثمرت عن 30 استثماراً ناجحاً في أمريكا الشمالية ودول غرب أوروبا. وتتميز الشركة بتخصصها في القطاع الصناعي، مع تركيز دقيق على مجالات حيوية مثل الطيران والدفاع، ومواد البناء، والخدمات الصناعية والتجارية، والكيماويات، والتغليف، والسلع الرأسمالية. وتشكل هذه المجالات ركيزة استراتيجية تتماشى مع الأولويات التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أندرو نيكو، المؤسس والشريك الإداري لشركة "أوبن غيت كابيتال": "تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع ’أبوظبي كاتاليست بارتنرز’ وافتتاح مكتبنا الجديد في أبوظبي التزامنا الراسخ بتأسيس حضور دائم في المنطقة. وانطلاقًا من سجل إنجازاتنا ونجاحاتنا المبهرة في أمريكا الشمالية ودول غرب أوروبا، نشهد فرصاً كبيرةً في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيّما في القطاعات التي تتوافق مع خبراتنا وتركيزنا الاستراتيجي. ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النمو والابتكار في جميع أنحاء المنطقة، بموازاة تعزيز شراكاتنا بما يحقق مكاسب لشركات محفظتنا الاستثمارية ومستثمرينا".

وبهذه المناسبة، قالت ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي، الرئيسان المشاركان في مبادلة كابيتال سولوشنز: "تسعد أبوظبي كاتاليست بارتنرز بشراكتها مع أوبن غيت كابيتال، والتي ستدعم مساعي الأخيرة في توسعها داخل سوق أبوظبي العالمي. وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقًا متنامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه العديد من التحديات في الحصول على رأس المال للنمو. ونحن نتطلع إلى دعم أوبن غيت كابيتال التي ستجلب خبرات استثمارية تمتد لما يقارب 20 عاماً إلى المنطقة، وتواصل تعزيز مكانتها كمدير أصول عالمي".

نبذة عن "أبوظبي كاتاليست بارتنرز المحدودة":

تأسست شركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز في إبريل 2019 وهي مشروع مشترك بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي بين شركتي مبادلة كابيتال وألفا ويف جلوبال. تتمثل المهمة الاستثمارية للشركة في إبرام شراكات مع شركات استثمارية مميزة ورائدة من شأنها أن تستفيد من وجودها في سوق أبوظبي العالمي. وتسعى الشركة من خلال استراتيجية استثمار محايدة إلى المساهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي لاقتصاد أبوظبي.

نبذة عن "مبادلة كابيتال":

تعمل مبادلة كابيتال بصفتها الذراع المتخصص في إدارة الأصول البديلة التابع لشركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي والتي تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 302 مليار دولار. وتتولى مبادلة كابيتال إدارة أصول تتجاوز قيمتها 27 مليار دولار من خلال أربعة قطاعات استثمارية تغطي استراتيجيات متنوعة في الأسواق الخاصة، وتشمل الملكية الخاصة، والأدوات الاستثمارية الخاصة، والحلول الاستثمارية، ورأس المال الجريء. ويعمل في الشركة فريق يضم أكثر من 200 موظف موزعين على خمسة مكاتب في كل من أبوظبي ونيويورك ولندن وسان فرانسيسكو وريو دي جانيرو. وتسعى مبادلة كابيتال إلى أن تكون الشريك المفضل للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية ومعدلة حسب المخاطر عبر مختلف أسواق الملكية الخاصة وفئات الأصول البديلة.

نبذة عن "ألفا ويف":

شركة استثمار عالمية تدير مجموعة متنوعة من الشراكات، والتي تركز بشكل منفصل على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الأسهم الخاصة (الشركات الناشئة- الدعم والتطوير) والائتمان والأسواق العامة. يدير الشركة كل من ريك جيرسون ونافروز أودواديا وريان خوري، وتمتلك الشركة مكاتب في كل من نيويورك وميامي ولندن وموناكو ومدريد وأبوظبي وتل أبيب وبنغالور وجاكرتا وسيدني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.alphawaveglobal.com

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