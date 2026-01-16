أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"؛ المشروع المشترك بين شركتي "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال" والذي يتمثّل هدفه في دعم نمو وتطوير سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن التزامها بالاستثمار في أحدث صندوق رئيسي للأسهم الخاصة أطلقته شركة "بين كابيتال".

وتمتلك شركة "بين كابيتال"، التي تأسست في عام 1984، سجلاً حافلاً من الإنجازات والنجاحات على مدار 40 عاماً بوصفها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المؤسسي الخاص، حيث تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 205 مليارات دولار عبر فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة. وتستثمر الشركة ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي: الرعاية الصحية، والصناعات، والتكنولوجيا، والخدمات المالية وخدمات الأعمال، مع التركيز على تحقيق تحسينات تشغيلية تُسهم في إحداث تحولات جوهرية.

ويعكس استثمار "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" استراتيجيتها القائمة على دعم مديري الأصول العالميين المتميزين ممن يمتلكون سجلات أداء استثنائية. كما تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية الأوسع لشركة "بين كابيتال" في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل تكوين رأس المال، وتوسيع نطاق شركات المحافظ الاستثمارية عبر قطاعات متعددة مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتكنولوجيا، إضافة إلى تقييم فرص استثمار مشترك انتقائية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال كل من ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي، الرئيسان المشاركان في مبادلة كابيتال سولوشنز: "نجحت ’بين كابيتال’ في بناء منصة استثمارية رفيعة المستوى ترتكز على إرث قوي في مجال استثمارات الأسهم الخاصة، مع سجل أداء أثبت كفاءته عبر مختلف الدورات الاقتصادية. ويسرّنا دعم توسع حضورها هذه الشركة المتنامي في المنطقة، في إطار سعيها لاغتنام فرص واعدة تتماشى مع رؤيتنا لتطوير سوق أبوظبي العالمي".

من جانبه، قال ديفيد غروس، الشريك الإداري في "بين كابيتال": "نرى فرصاً هائلة في المنطقة، ويسعدنا العمل جنباً إلى جنب مع أبوظبي كاتاليست بارتنرز التي تشاركنا نهجنا طويل الأمد في تحقيق القيمة. ونتطلع إلى شراكة مثمرة خلال المرحلة المقبلة".

وتُضيف هذه الشراكة إلى محفظة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" شركة استثمار عالمية تتمتع بخبرات متخصصة على مستوى القطاعات وقدرات متميزة في تنفيذ الصفقات العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لإدارة الأصول البديلة من الطراز العالمي.

نبذة عن "باين كابيتال":

تأسست شركة "باين كابيتال" في عام 1984، وهي إحدى شركات الاستثمار الخاصة الرائدة على مستوى العالم. تلتزم الشركة بتحقيق أثر مستدام لمستثمريها، وشركات محفظتها، والمجتمعات التي تعمل ضمنها. وبصفتها شركة شراكة خاصة، تعتمد «باين كابيتال على وضوح القناعة وثقافة التعاون، ما يتيح لها تطوير أساليب استثمار مبتكرة، وفتح آفاق جديدة للفرص، وتحقيق نتائج قوية.

تستثمر "باين كابيتال" عبر منصة عالمية تشمل خمسة مجالات رئيسية هي: الملكية الخاصة، النمو ورأس المال الجريء، حلول رأس المال، الائتمان وأسواق رأس المال، والأصول الحقيقية. وتتمتع الشركة ضمن هذه المجالات بخبرة قطاعية عميقة وقدرات استثمارية واسعة.

وتضم "باين كابيتال" 24 مكتباً في أربع قارات، ويعمل لديها أكثر من 1,900 موظف، وتدير أصولاً بقيمة تقارب 215 مليارات دولار أمريكي.

لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكترونيwww.baincapital.com.

نبذة عن "أبوظبي كاتاليست بارتنرز المحدودة":

تأسست شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" في أبريل عام 2019، وهي مشروعٌ مشترك بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي بين شركتي "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال". وتتمثل مهمة الشركة الاستثمارية في إقامة شراكات مع أبرز شركات الاستثمار العالمية والمؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تستفيد من وجودها في سوق أبوظبي العالمي. وتتبنّى الشركة استراتيجية استثمارية محايدة، تسعى من خلالها إلى دعم جهود تنويع اقتصاد إمارة أبوظبي وتعزيز نموه المستدام.

لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.adcatalystpartners.com.

نبذة عن "مبادلة كابيتال":

مبادلة كابيتال هي شركة لإدارة الأصول البديلة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وتقوم بإدارة أصول تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال مديري الأصول التابعين لها وشراكاتها الاستراتيجية، إلى جانب قيامها بعمليات الإشراف وتقديم الاستشارات لعملائها وشركائها المحدودين. وتجمع مبادلة كابيتال بين مزايا الحجم والاستقرار الذي تتمتع به الشركة السيادية، والمرونة والتركيز الذي تتميز به شركات إدارة الأصول البديلة العالمية القائمة على تحقيق الأداء والنتائج. وتستثمر الشركات التابعة لمبادلة كابيتال في فئات أصول ومناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك الاستثمار في الأسهم الخاصة، والفرص الاستثمارية الخاصة مع التركيز على البرازيل، وغيرها من الاستثمارات البديلة. كما تتمتع مبادلة كابيتال بمحفظة من الأعمال والشراكات الاستراتيجية في قطاعات ومجالات متنوعة مثل الثروات الخاصة، والائتمان، والتأمين، والعقارات، وغيرها. ويضم فريق مبادلة كابيتال أكثر من 200 موظفاً موزعين على 5 مكاتب في أبوظبي، ونيويورك، ولندن، وسان فرانسيسكو، وريو دي جانيرو. تهدف مبادلة كابيتال إلى أن تكون الشريك الأمثل للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزية ومتميزة معدّلة المخاطر في مختلف الأسواق الخاصة وفئات الأصول البديلة.

لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadala.com.

نبذة عن "ألفا ويف":

شركة استثمار عالمية تدير مجموعة متنوعة من الشراكات، والتي تركز بشكل منفصل على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الأسهم الخاصة (الشركات الناشئة- الدعم والتطوير) والائتمان والأسواق العامة. ويدير الشركة كل من ريك جيرسون ونافروز أودواديا وريان خوري، وتمتلك الشركة مكاتب في كل من نيويورك وميامي ولندن وموناكو ومدريد وأبوظبي وتل أبيب وبنغالور وجاكرتا وسيدني.

لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.alphawaveglobal.com.

