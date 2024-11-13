أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"، المشروع المشترك بين شركتي "مبادلة كابيتال" و"ألفا ويف جلوبال" والمعنية بدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية مع "انفست اندستريال"، إحدى مجموعات الاستثمار المستقلة الرائدة في أوروبا التي تدير أصولاً بقيمة 15 مليار يورو والتي ساهمت - منذ أن أسستها عائلة بونومي عام 1990 - في نمو وتطور العديد من الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

وكانت "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" قد شاركت في الإغلاق الأول لصندوق الأسهم الخاصة الثامن لـ"انفست اندستريال"، وسيتبع الصندوق استراتيجية الاستحواذ التي وضعتها الأخيرة والتي تركز على الملكية النشطة لحفز النمو والربحية. وتتضمن الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية التوسع الدولي، وإعادة التموضع الصناعي، وعمليات الاستحواذ الإضافية، وذلك بالاعتماد على الخبرة الواسعة للشركة في تأسيس وإدارة وبيع الشركات الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال كل من ماكسيم فرانزيتي وفاطمة النعيمي، الرئيسان المشاركان في مبادلة كابيتال سولوشنز: "سعداء بشراكتنا مع ’انفست اندستريال‘ في صندوقها الاستثماري الثامن، بينما تواصل مسيرة نجاحها الممتدة على مدار 30 عاماً. ومع إنشاء مكتبها الدولي الثامن في مربعة سوق أبوظبي العالمي كمقرٍّ رئيسي للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ستلعب أبوظبي دوراً محورياً في ربط شبكة مكاتب ’انفست اندستريال‘ الأوروبية والآسيوية، مما ينعكس إيجاباً على توافد الشركات الرائدة والمواهب الاستثنائية والشراكات الاستراتيجية إلى الإمارة والمنطقة بشكل عام".

تركز "انفست اندستريال" على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العائلية والشركات العالمية التي تدير علامات تجارية مرموقة ذات إمكانات نمو كبيرة. وتتمركز العديد من الشركات المنضوية ضمن محفظة "انفست اندستريال" في إيطاليا وإسبانيا، وتتمتع الشركة بانتشارٍ أوسع في أسواق الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.

وتحظى "انفست اندستريال" بحضور قوي في دولة الإمارات، إذ تُدير مجموعةً من الأصول الرئيسية، بما في ذلك دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "إرمنيجيلدو زينيا" ومجموعة الطهي الإيطالية المميزة "إيتالي"؛ ومجموعة "فلوس بي آند بي إيطاليا"، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال التصاميم الفاخرة.

وتعليقاً على الشراكة، قال أندريا سي بونومي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة "انفست اندستريال": "تعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقاً واعدة بالنسبة لشركتنا، ويمثل افتتاح مكتبنا في أبوظبي خطوةً تاريخية مهمة تُعزّز حضورنا في هذه المنطقة. ويؤكد التواجد القوي لشركات محفظتنا في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً على إيماننا بآفاق النمو في هذه الأسواق. ونحن على ثقة تامة بأن هذا المكتب الدائم، بقيادة الرئيس المشارك لتطوير العمليات، سيساهم في تعزيز مكانتنا الاستراتيجية وخلق قيمة مضافة لأعمالنا".

وأضاف: "نتطلع لإطلاق شراكتنا الاستراتيجية مع ’أبوظبي كاتاليست بارتنرز‘ ومبادلة كابيتال، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة وتوسيع نطاق أعمالنا مع شركائنا البارزين في المنطقة".

بدوره قال أندريا سيبولوني، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيتالي: "يسرنا افتتاح أول متجرٍ لنا في أبوظبي والخامس في دولة الإمارات، إذ يعكس هذا الافتتاح في ريم مول مساعينا الرامية لتوسيع نطاق حضورنا في منطقة الشرق الأوسط ونقل ثقافة الطهي الإيطالية الأصيلة وتجاربنا الفريدة إلى قلب أبوظبي. وإذ نتطلّع إلى ترسيخ تواجدنا في الإمارات والمنطقة، نسعى إلى تعزيز شراكتنا مع ’انفست اندستريال‘ وشركائنا المحليين لتحقيق هذا الهدف".

وقال إرمنيجيلدو زينيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "زينيا": "منذ افتتاح أول متجر لها في الغاليريا مول بأبوظبي عام 2014، شهدت ’زينيا‘ نمواً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط مع افتتاح 8 متاجر تديرها بشكل مباشر، عدا عن تجديد متجرها في الغاليريا مول في عام 2022. وتعتبر هذه المنطقة بشكلٍ عام، والإمارات على وجه التحديد، سوقاً حيويةً ومركزاً للاستثمارات المهمة بالنسبة لعلامتنا التجارية".

من جهته قال دانييل لالوند، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة فلوس بي آند بي إيطاليا: "أنجزت مجموعتنا بالفعل أكثر من 500 مشروع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ومجمع ’كازا كانال‘ السكني في دبي، و’بولغري ريزورت آند ريزيدنسز دبي‘، بالإضافة إلى صالات الخطوط الجوية القطرية في مطار الدوحة، والمقر الرئيسي لشركة أدنوك في أبوظبي، وفندق ’أتالنتس ذا رويال آند ريزدنسز‘ في دبي، والمجمع الملكي للفنون – حديقة الملك سلمان. وقد تسنّى لنا إنجاز هذه المشاريع من خلال علاماتنا التجارية الرائدة والمتكاملة، ومن بينها: ’فلوس‘؛ ’بي آند بي إيطاليا‘؛ ’فندي كازا‘؛ ’أركلينيا‘؛ ’لويس بولسون‘؛ ’ماكسالتو‘؛ ’أزوتشينا‘؛ ’أودو‘. ومع تنامي أعمال ’انفست اندستريال‘ في المنطقة، نتطلّع إلى مزيدٍ من فرص النمو والنجاحات".

نبذة عن "انفست اندستريال":

تأسست شركة "انفست اندستريال" (أو "الشركة") في عام 1990 وتطورت من قسم في مجموعة بي آي إنفست، مجموعة مالية وصناعية إيطالية كبرى تملكها عائلة بونومي، إلى مجموعة أوروبية رائدة في مجال الأسهم الخاصة برأس مال يتجاوز 15 مليار يورو. تعمل الشركة بشكل خاص على تولي مناصب الأغلبية أو السيطرة في شركات متوسطة الحجم رائدة ذات جودة عالية. يقع المقر الرئيسي لشركة انفست اندستريال في لندن كما و لديها 8 مكاتب حول العالم بين نيويورك وشنغهاي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.investindustrial.com

نبذة عن "أبوظبي كاتاليست بارتنرز المحدودة":

تأسست شركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز في إبريل 2019 وهي مشروع مشترك بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي بين شركتي مبادلة كابيتال وألفا ويف جلوبال. تتمثل المهمة الاستثمارية للشركة في إبرام شراكات مع شركات استثمارية مميزة ورائدة من شأنها أن تستفيد من وجودها في سوق أبوظبي العالمي. وتسعى الشركة من خلال استراتيجية استثمار محايدة إلى المساهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي لاقتصاد أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.adcatalystpartners.com

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,111 مليار درهم إماراتي (302 مليار دولار أمريكي) على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

نبذة عن "ألفا ويف":

شركة استثمار عالمية تدير مجموعة متنوعة من الشراكات، والتي تركز بشكل منفصل على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الأسهم الخاصة (الشركات الناشئة- الدعم والتطوير) والائتمان والأسواق العامة. يدير الشركة كل من ريك جيرسون ونافروز أودواديا وريان خوري، وتمتلك الشركة مكاتب في كل من نيويورك وميامي ولندن وموناكو ومدريد وأبوظبي وتل أبيب وبنغالور وجاكرتا وسيدني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.alphawaveglobal.com

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