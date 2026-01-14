يواصل سوق العقارات في دبي تطوره ليتجاوز مشهد العقارات الفاخرة أو الاستثمار المضارب، خاصة مع تركيز المشترين والمستثمرين على الصحة والرفاهية، والحياة المستدامة، والبيئات التي تركز على المجتمع، حيث تُعدّ التصاميم منخفضة الكثافة، والمرافق المتكاملة، وإمكانية الوصول إلى المساحات المفتوحة عوامل رئيسية تُحفّز الطلب.

وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، استقطبت دبي ما يقارب 94,700 مستثمر في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 26% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024. ساهم هؤلاء المستثمرون في إتمام أكثر من 91,000 تصرف عقاري سكني بقيمة 262.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 36.4% على أساس سنوي.

تسلّط أحدث التحليلات التي أجرتها شركة آمال الإماراتية للتطوير العقاري الضوء على أبرز المناطق التي تجمع بين المساحات الخضراء والمرافق المصممة لتعزيز الصحة والرفاهية والتي تتميز بتخطيط عمراني دقيق وكثافة سكانية منخفضة، والتي تربعت على قائمة مبيعات العقارات السكنية عالية القيمة (بتصرفات عقارية يتجاوز كل منها 10 ملايين درهم إماراتي). بناءً على هذه المعايير، برزت خمس مناطق كأفضل الوجهات العقارية في دبي التي تركز على الصحة والرفاهية.

ميدان (ند الشبا)

يجمع ميدان بين الموقع الاستراتيجي وقربه من وسط مدينة دبي، والتصاميم السكنية منخفضة الكثافة، والمساحات الخضراء الواسعة، مما يجعله أحد أكثر الأحياء ملاءمةً للصحة والرفاهية في دبي. من الشوارع المخصصة للمشاة، الحدائق المنسقة، إلى القرب من مرافق الفروسية والرياضة وسهولة الوصول إليها – كل هذه عوامل محورية تقدّم بيئة مميزة تركز على جودة الحياة.

أظهرت بيانات الربع الثالث لعام 2025 ارتفاعاً في متوسط ​​أسعار الشقق في ميدان إلى حوالي 1,543 درهم إماراتي للمتر المربع مقارنةً بالعام السابق، مما يؤكد استمرار الاهتمام بالعقارات السكنية. يؤكد إتمام أكثر من 70% من التصرفات العقارية السكنية على المخطط أنّ ثقة المشترين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأحياء التي توفر بنية تحتية جيدة التخطيط وقابلية للسكن على المدى الطويل. يساهم الجمع بين المساحات المفتوحة والشوارع المصممة بعناية والتكامل مع مراكز الأعمال والترفيه القريبة بتعزيز مكانة ميدان كمنطقة واعدة للمستقبل.

مدينة محمد بن راشد

تُعدّ مدينة محمد بن راشد نموذجاً رائداً للحياة العصرية المستدامة والملائمة للعائلات في دبي، حيث تجمع بين الحدائق المركزية والشوارع المنسقة والممرات المخصصة للمشاة، إلى جانب الفلل والمنازل الفاخرة. تشير تقارير التصرفات العقارية إلى أنّ مدينة محمد بن راشد تحتل مكانة بارزة بين أرقى الأحياء من حيث قيمة المبيعات، حيث سجلت عدداً ملحوظاً من تصرفات العقارات الفاخرة في الربع الثالث من عام 2025، بما في ذلك الفلل والمنازل الكبيرة.

بالإضافة إلى قربها من وسط مدينة دبي، يُضفي التخطيط الذي يركز على الصحة والرفاهية جاذبية خاصة للمشترين الباحثين عن التوازن بين سهولة الوصول إلى المرافق الحضرية والاستمتاع بالحياة في الهواء الطلق. يتم تصنيف مدينة محمد بن راشد باستمرار ضمن أعلى المناطق من حيث قيمة مبيعات الفلل في دبي، مما يعكس الأهمية التي يوليها المستثمرون للصحة والرفاهية والمعيشة في بيئة خضراء.

دبي هيلز استيت

تُجسّد دبي هيلز استيت مفهوم الرفاهية والحياة الخضراء في ضواحي دبي، بفضل ما تتميز به من حديقة مركزية وملعب غولف ومسارات للجري وشوارع واسعة تصطف على جانبيها الأشجار الوارفة. يتمتع سكان دبي هيلز استيت بمرافق متكاملة تشمل المتاجر والمدارس والخدمات المجتمعية ضمن بيئة سلسة تشجّع على التنقل سيراً على الأقدام.

يُساهم هذا المزيج من البنية التحتية الخضراء ووسائل الراحة العصرية في زيادة الطلب بين العائلات والمقيمين على المدى الطويل. تُشير الدراسات إلى أن معدلات إشغال الوحدات السكنية في دبي هيلز بلغت حوالي 86.5% في النصف الأول من عام 2025، مما يدل على قوة الطلب في هذه المنطقة الراقية في دبي.

نخلة جميرا

بالإضافة إلى شهرتها العالمية كوجهة فاخرة، يشكل نمط الحياة الصحي الذي توفره نخلة جميرا عنصر جذب كبير. توفر الفيلات المطلة على الواجهة البحرية والممرات المنسقة إمكانية الوصول إلى الشواطئ الخاصة ومناطق ممارسة الرياضة في الهواء الطلق والبيئات الخضراء الهادئة، مما يجمع بين الحياة الراقية والطبيعة الخلابة.

كما أن ندرة الأراضي المتاحة للتطوير تعزز من قيمة نخلة جميرا على المدى الطويل، بينما تستمر الميزات التي تركز على نمط الحياة في جذب المشترين الذين يضعون الصحة و الرفاهية والاستجمام والترفيه في مقدمة أولوياتهم. في عام 2025، تصدّرت نخلة جميرا سوق العقارات الفاخرة في دبي، حيث سجلت أكبر عدد من المنازل المباعة التي تجاوز سعر كل منها 10 ملايين دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025.

تلال الإمارات

تُعدّ تلال الإمارات من أرقى مجمعات الفلل السكنية في دبي، وتتميز بمساحتها الخضراء الواسعة، وتوفر للسكان حدائق فسيحة ومسابح خاصة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى ملاعب الجولف والمنتزهات. يضمن تصميمها منخفض الكثافة الخصوصية والراحة، مما يجعلها وجهة مثالية للمشترين الباحثين عن الهدوء والسكينة مع سهولة الوصول إلى مرافق دبي المختلفة.

تؤكد مختلف البيانات أن تلال الإمارات تحتل باستمرار مرتبة متقدمة بين أفضل المناطق في دبي من حيث مبيعات الفلل الفاخرة، مما يعكس مزيجها الفريد من المساحات الخضراء والخصوصية ومرافق الحياة العصرية. تشير تحليلات المجتمعات السكنية إلى أن تلال الإمارات تسجل بعضاً من أعلى الأسعار في دبي للمتر المربع، حيث وصلت أسعار الفلل فائقة الفخامة إلى حوالي 4,929 درهم إماراتي للمتر المربع في النصف الأول من عام 2025.

يتّسم سوق العقارات في دبي بشكل متزايد بالتركيز على الصحة والرفاهية والاستدامة ونمط الحياة المتكامل، بدلاً من الاعتماد على الاستثمار المضارب وحده. ومع وجود أكثر من 61,800 وحدة سكنية قيد الإنشاء مع نهاية عام 2025، من المتوقع أن تتفوق المناطق التي تدمج البنية التحتية الخضراء، الشوارع المصممة لتشجيع المشي، والمرافق التي تركز على المجتمع على أداء السوق بشكل عام، مما يمثل الفصل التالي في مسيرة تطور قطاع العقارات السكنية في دبي.

-انتهى-

