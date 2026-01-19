دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع آفاق الإسلامية للتمويل لإطلاق نسخة جديدة ضمن محفظة World Elite بطاقة آفاق وورلد إيليت الائتمانية. وقد تم تصميم هذا المنتج المبتكر في مجال التمويل الإسلامي بعناية فائقة لتقديم مزايا متقدمة تعزز تجربة العملاء وتلبي أسلوب حياتهم الراقي.

ويأتي هذا العرض الجديد بعد دراسة دقيقة للمنتجات المماثلة في الإمارات، وبفهم واضح لتطلعات العملاء ذوي الدخل المرتفع. وقد صُمم هذا الحل المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليواكب مختلف مراحل حياة العميل ، ويوفر فوائد متكاملة في كل خطوة، مع ربط حاملي البطاقة بمجموعة واسعة من تجارب الحياة الفاخرة والمكافآت الشخصية، بالإضافة إلى المزايا المرموقة التي تقدمها ماستركارد.

توفر بطاقة آفاق وورلد إيليت الائتمانية تجربة رقمية متميزة، تشمل عرض ترحيبي يتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 20% على عمليات الشراء من أمازون، كريم، نون، وطلبات، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 5% على المطاعم، التسوق عبر الإنترنت، المصروفات الدولية وغيرها. تشمل المزايا الأخرى الوصول المجاني لأندية البادل والغولف، وخدمة صف السيارات وتذاكر اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً في صالات VOX سينما. كما يمكن للمسافرين الاستفادة من النقل المجاني من وإلى المطار، وخدمة الاستقبال والمساعدة في المطار والوصول إلى أكثر من 1,300 صالة مطار حول العالم. ويستمتع حاملو البطاقة بتجربة انضمام سلسة بالكامل عبر التطبيق الرقمي Aafaq Digital.

قال عثمان باسط، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل:

«في آفاق، نطمح لأن نكون الوجهة المفضلة للتمويل الإسلامي الرقمي في الإمارات. ومع الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والخبرة العالمية الواسعة لماستركارد، فهي شريكنا الموثوق لتعزيز قدراتنا الرقمية وفتح آفاق جديدة لعملائنا. تغطي بطاقة آفاق وورلد إيليت الائتمانية جميع احتياجات أسلوب حياة عملائنا – من التسوق عبر الإنترنت والمطاعم إلى الرياضة والترفيه والسفر – مع تقديم مزايا فاخرة ترتقي بكل جانب من تجربة العميل، وهو ما يعكس التزامنا بالابتكار وتقديم قيمة استثنائية في أسلوب الحياة العصري».

وقالت جينا بيترسن-سكيرم، نائبة الرئيس الأولى ومديرة ماستركارد في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان :

«يعكس إطلاق بطاقة آفاق وورلد إيليت الائتمانية التزامنا بتقديم عروض ذات قيمة استثنائية مصممة لتلبية أسلوب حياة وتطلعات عملائنا المالية. في ماستركارد، نؤمن بخلق روابط ذات معنى من خلال مطابقة البطاقة المناسبة مع الشخص المناسب. وتقوم هذه البطاقة بذلك تماماً – سواء في المطاعم، السفر، التسوق الإلكتروني، أو المعاملات الدولية، حيث توفر لحامليها تجربة سلسة ومجزية».

تُعد آفاق شركة إماراتية حائزة على جوائز، ومتخصصة في تقديم منتجات وخدمات مالية إسلامية مبتكرة. وفي عام 2023، أبرمت الشركة - شراكة استراتيجية مع ماستركارد لتطوير مجموعة من العروض الجديدة التي تشمل البطاقات الائتمانية ، والبطاقات المدفوعة مسبقاً وحلولاً مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

