دبي، الإمارات العربية المتحدة: قدمت شركة آدِلشو جودارد المشورة للمساهمين الحاليين في صفقة بيع شركة كلاريتي كونسلتنغ سليوشنس المحدودة، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال خدمات التنظيم والامتثال في دبي وأبوظبي، إلى شركة أوكوريان، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الامتثال وإدارة الصناديق والمدعومة من صناديق الملكية الخاصة.

وتدعم شركة كلاريتي، التي تأسست عام 2020، شركات الخدمات المالية بخبرات نوعية، تشمل خدمات الامتثال، ودعم الترخيص التنظيمي، والخدمات الاستشارية، ومراجعات الامتثال، إضافة إلى برامج تدريبية مصمّمة خصيصاً وفق احتياجات العملاء.

وتؤكد الصفقة، التي اكتملت في 25 نوفمبر 2025، استمرار جاذبية المنطقة لاستثمارات صناديق الملكية الخاصة، والإقبال المتنامي على الخبرات المتخصصة في التنظيم والامتثال ضمن مراكزها المالية الدولية.

وقد ترأس فريق آدِلشو جودارد أوين ريتشاردز، الشريك في قسم تمويل الشركات، بدعم من رايتشل نوريس و شارلين دي سوزا، مع مشاركة كل من ويليام إرفين (قسم الشركات) وهيذر جيبسون (قسم الضرائب).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أوين ريتشاردز، الشريك في قسم تمويل الشركات لدى آدِلشو جودارد: "تُبرز هذه الصفقة مدى قوّة سوق التنظيم والامتثال في الشرق الأوسط ونضوجه، فضلاً عن الجاذبية المستمرة التي يتمتّع بها لدى المنصّات الدولية المدعومة من صناديق الملكية الخاصة. وقد سُررنا بدعم المساهمين في شركة كلاريتي في تحقيق هذه النتيجة الناجحة، وبانضمام الشركة إلى مؤسسة عالمية تمتلك طموحات قوية للنمو في المنطقة".

نبذة عن آدِلشو جودارد

آدِلشو جودارد هي شركة محاماة دولية تضم أكثر من 2,800 موظف في فروعها المنتشرة في 21 مركز تجاري حول العالم. وتمتلك الشركة ستة أفرع في المملكة المتحدة وتشمل العاصمة لندن والمدن الرئيسية مثل ليدز ومانشستر وادنبرة وغلاسكو وأبردين؛ بالإضافة إلى تسعة فروع في أوروبا، أربعة منها في ألمانيا وواحد في كل من إيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وبولندا وإسبانيا، خمسة مكاتب أخرى في الدوحة ودبي وأبوظبي ومسقط والرياض ومكتب في سنغافورة. وتوظف الشركة حوالي 2,000 محامياً حول العالم وتتعاون مع أكثر من 450 شريكاً. وتتعاون الشركة في الشرق الأوسط مع 27 شريكاً وحوالي 100 موظف متخصص في تقديم الخدمات.

