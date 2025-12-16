​​سايمون ويليامز يقول: إذا نجحت مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالشكل الصحيح، فمن الممكن أن تحقق بذلك نمواً بنسبة 8%.

القاهرة، مصر – حضر ما يقارب من ٣٠٠ عميلاً وشريكاً منتدى الخبراء الاقتصاديين السنوي الذي قام بنك HSBC بتنظيمه في مصر في شهر نوفمبر الفائت، والذي جمع نخبة من خبراءHSBC الاقتصاديين الحائزين على الجوائز لمناقشة التطورات الرئيسية التي تعمل على تشكيل الأسواق العالمية، وعلى التوقعات الإقليمية، وتأثير ذلك على مصر. ولقد شارك في المنتدى كل من جانيت هنري، كبيرة الخبراء الاقتصاديين العالميين لدى HSBC، وسايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قدّما رؤى ثاقبة حول مواضيع النمو والمخاطر والفرص في بيئة متزايدة التعقيد.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC في مصر: "تدخل مصر في مرحلة جديدة من الاستقرار والفرص. ولقد بدأ برنامج الإصلاح يثمر عن تحسينات اقتصادية ملموسة. ومع وضوح السياسات المالية والمرونة في بيئة العمل، نشهد تجدد الثقة لدى المستثمرين عبر مختلف قطاعات الأعمال والممرات التجارية. ويأتي دورنا الآن كقادة للأعمال في تعزيز هذا الزخم وتحويل الثقة إلى نمو ملموس طويل المدي."

وفي حديثها عن التوجهات العالمية، قالت جانيت هنري، كبيرة الخبراء الاقتصاديين العالميين لدى HSBC: "مع استمرار استقرار معدل التضخم وتمتع الاقتصاد بالمرونة النسبية المدعومة بالحوافز المالية، يبدو أن الأسواق لا تزال تتوقع المزيد من الخفض في معدلات الفائدة في عام 2026."

أما من حيث التوقعات الاقتصادية لمصر، فقد علق سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لمناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: "لا يزال الوقت مبكراً للتراخي، ولكن إعادة التوازن الجارية حالياً تمهد الطريق لحدوث انتعاش اقتصادي حقيقي في العام المقبل. أما على المدى البعيد، فإن الإصلاح الهيكلي يعتبر هو الأهم والأساس. وإذا نجحت مصر في تنفيذ هذا الإصلاح، فقد يحقق ذلك نمواً بنسبة ٨%. ولكن في حال وجود أي تباطؤ في التنفيذ فسينعكس ذلك في الحد من النمو ويجعله عرضة للمزيد من الصدمات الجديدة في السنوات المقبلة.

هذا ويواصل منتدى الخبراء الاقتصاديين العالميين دوره كمنصة تجمع بين الرؤى العالمية والفرص المحلية، مما يساعد العملاء والشركاء على مواكبة التغيير، وتوقع تغيرات السوق، وتحديد مسارات جديدة لتحقيق النمو المستدام. كما يؤكد هذا المنتدى دور HSBC كشريك موثوق، يدعم رؤية مصر طويلة المدي لتحقيق النمو المستدام والابتكار.

#بياناتشركات

- انتهى -