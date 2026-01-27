تماشياً مع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسعى EY Studio+ لزيادة حجم فريقها بنسبة 500% بحلول 2030، وربط المواهب المحلية بشبكة تضم أكثر من 7,000 خبير عالمي و200 متخصص إقليمي.

الرياض: أعلنت شركة EY عن إطلاق EY Studio+ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مجوعة خدمات عالمية متكاملة تركز على العميل، تهدف إلى تمكين المؤسسات من تحقيق النمو والتحول في عصر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أقيم حفل الإطلاق في مقر EY الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) بالرياض، بمشاركة قيادات بارزة من مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، قال عبد العزيز السويلم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

"مع تعزيز المنطقة لمكانتها وتأثيرها العالمي، تتحرك الحكومات والمؤسسات بوتيرة غير مسبوقة لتلبية الأولويات الاقتصادية وتحويل طرق تقديم الخدمات للمواطنين والعملاء والمجتمع ككل. سواء من الخدمات الحكومية الرقمية، إلى رحلات مصرفية حديثة، مروراً بمنصات قطاع الطاقة، تواجه المؤسسات ضغوطاً متزايدة لتحقيق أثر ملموس بسرعة. وتمثل EY Studio+ خطوة محورية في تمكين هذا التقدم، من خلال جمع أفضل القدرات العالمية لـ EY مع فهم عميق لاحتياجات المنطقة، للمساهمة في بناء المستقبل بثقة."

تمكّن EY Studio+ المؤسسات من إطلاق كامل إمكاناتها من خلال ابتكار تجارب تحولية تلهم الأفراد وتُعيد تشكيل الأسواق، بما يحقق تحولاً شاملاً ومتكاملا. ومن خلال دمج التصميم والتكنولوجيا والرؤى التجارية، و تتعاونEY Studio+ مع العملاء لتحقيق طموحاتهم في النمو.

من جانبه، أوضح عمر عوده، رئيس قسم الاستشارات في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "أصبحت تجربة العملاء اليوم المصدر الأهم للميزة التنافسية، سواء للمؤسسات المالية أو شركات الطاقة أو الجهات الحكومية. وتدعم EY Studio+ العملاء بشكل متكامل، بدءاً من تحديد التجربة المستهدفة، وصولاً إلى تنفيذها وتفعيلها من خلال التكنولوجيا والبيانات. فالأمر لا يقتصر على وضع الاستراتيجيات، بل يتعداه إلى تحقيق تأثير حقيقي ومستدام."

ويضم فريق EY Studio+ في المنطقة أكثر من 200 متخصص في مجالات التصميم والتسويق والمبيعات وتجربة العملاء، مع إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 7,000 خبير حول العالم. ومن المتوقع أن يشهد الفريق نمواً بنسبة 500% بحلول عام 2030، بما يواكب الطموحات التنموية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال حفل الإطلاق في كافد، وقّعت EY مذكرة تفاهم مع STC، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع منظومة الشركاء داخل المملكة، ودعم التنفيذ واسع النطاق للحلول المبتكرة.

بدوره، قال سيركان ميميس أوغلو، رئيس EY Studio+ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

"ساعدت فرقنا المؤسسات على تحويل طموحاتها الجريئة في مجال التجربة إلى نتائج ملموسة، من خلال الجمع بين التصميم المرتكز على الإنسان، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والرؤى التجارية. ويُجسّد هذا النهج المتكامل تحولاً جذرياً في كيفية تصور التجارب وتنفيذها وتوسيع نطاقها بما يدفع الأفراد والأعمال والأسواق نحو التقدم."

وترتكز قدرات EY Studio+ على مجموعة متكاملة من القدرات والخبرة العميقة لإثراء الاستراتيجية وتقديم تجارب تحولية من خلال الخدمات تشمل:

تجربة العملاء: بناء علاقات قوية ومستدامة مع العملاء متخصصة في التصميم، وتطوير تجارب مميزة تعزز القيمة.

ابتكار المنتجات والخدمات: دعم المؤسسات في تطوير وإطلاق وتحسين منتجات وخدمات جديدة.

تحويل التسويق والمبيعات والخدمات: إعادة ابتكار عمليات المكاتب الأمامية لرفع الكفاءة وتعزيز الفعالية.

وتواصل فرق EY Studio+، بدعم من شبكة EY متعددة التخصصات وشركائها في هذا المجال، مساعدة المؤسسات حول العالم على إعادة ابتكار تجارب العملاء، وتطوير المنتجات والخدمات، وتحويل وظائف التسويق والمبيعات والخدمات. ويُعد إطلاق مجموعة الخدمات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محطة مهمة في استثمارات EY المتواصلة في قدرات النمو وتجربة العملاء، بما يعزز التزامها بدعم قادة القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل رقمي متقدم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.

