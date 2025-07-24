الابتكار في الأصول الرقمية محور تركيز رئيسي ل سلطة تنظيم الخدمات المالية في 2024.

تسليط الضوء على تعزيز الإطار التنظيمي ومواءمته بشكل أكبر مع المعايير الدولية.

تعزيز إجراءات منع الجرائم المالية خلال عام 2024.

نمو عدد شركات الخدمات المالية بنسبة 30% خلال عام 2024.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرها السنوي لعام 2024، مستعرضةً أبرز إنجازاتها التنظيمية، ومؤكدةً التزامها بتوفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى للخدمات المالية.

ويغطي التقرير عاماً كاملاً حققت خلاله سلطة تنظيم الخدمات المالية تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهدافها وأولوياتها التنظيمية، ولا سيما في ضمان مواءمة أطرها التنظيمية مع المعايير الدولية وتوفير حيز مهم من جهودها لتعزيز مكافحة الجرائم المالية.

هذا وظل الابتكار محور تركيز رئيسيً لسلطة تنظيم الخدمات المالية في عام 2024، لا سيما في مجال الأصول الرقمية، حيث طرحت إطاراً تنظيمياً مخصصاً للعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs)، وهي فئة محددة في العملات المستقرة ، ويضع النظام الجديد معايير واضحة لجودة الاحتياطيات والحوكمة وحقوق الاسترداد لضمان حماية مستخدمي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية ومن خلال تصنيف إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs) كنشاط مالي منظم، عززت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارها الخاص بالأصول الرقمية، مرسخةً مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز رائد للابتكار المالي المسؤول.

وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى مقترحات تعزيز الإطار التنظيمي، من خلال زيادة التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تم تنفيذها لاحقاً. وإلى جانب ذلك، تم إطلاق إطار الشامل للإبلاغ عن المخالفات على مستوى أبوظبي العالمي (ADGM) بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة.

وفي مجال الجرائم المالية، تعاونت سلطة تنظيم الخدمات المالية مع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، مساهمةً بدور فاعل عبر تقديم مدخلات تقنية ساعدت في تعزيز فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ساهمت هذه الجهود إلى حد كبير في رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2024.

وقد ساهمت هذه المبادرات التشريعية والتنظيمية وغيرها، في تعزيز المشهد التنظيمي وضمان المرونة والشفافية والابتكار في أبوظبي العالمي (ADGM). علاوة على ذلك، عملت سلطة تنظيم الخدمات المالية بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والدوليين لصياغة لوائح تنظيمية قوية، وتعزيز التعاون عبر الحدود، ودعم أهداف السياسات الوطنية.

وقد كان عام 2024 عامًا آخر من النمو المتواصل لقطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، حيث ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية بنسبة 30% ليصل إلى 272 شركة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية تُسجَّل حتى الآن.

ويسلط التقرير الضوء أيضاً على إطار جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية للاستثمار في تنمية المواهب، بما في ذلك برنامج "الياه" المخصص للمواطنين الإماراتيين والذي يواصل الجمع بين التدريب الفني وتنمية المهارات الشخصية والتوجيه المهني.

واستشرافاً للمستقبل، ستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تركيزها على تمكين النمو المالي المستدام، وتعزيز المرونة التكنولوجية، وتوطيد الثقة من خلال الابتكار والتعاون واتباع نهج تنظيمي قائم على مبادئ راسخة.

وفي هذا السياق، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): "بينما نحتفي بأبرز إنجازاتنا لعام 2024، نفخر بالتقدم الكبير والخطوات الكبيرة التي قطعتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو تعزيز ازدهار منظومة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). ويعود الفضل في ذلك إلى التزامنا الثابت بالإجراءات التنظيمية وتحفيز الابتكار وتعزيز النزاهة. كما نجحنا في تنفيذ مبادرات هامة عززت حماية المستثمرين ورفعت مستوى ثقتهم. ومن خلال تبسيط آليات الرقابة وجهودنا المستمرة لتعزيز أطرنا التنظيمية، بما يشمل الأصول الرقمية والتمويل المستدام، واصلنا بناء بيئة تنظيمية موثوقة ومبتكرة ومعتدلة المخاطر. ونتطلع إلى استمرار توجهنا نحو توطيد التعاون مع الجهات المعنية لضمان الحفاظ على مسيرة ازدهار أبوظبي ودولة الإمارات وتعزيز مكانتهما كمركز مالي عالمي رائد."

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرتي المارية وجزيرة الريم اللتين تشملان بأكملهما معاً المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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