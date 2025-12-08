دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل سوق العقارات في دبي تعزيز أدائه الاستثنائي، حيث تجاوزت قيمة المعاملات العقارية 326 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة بلغت 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم تسجيل أكثر من 118 ألف صفقة أبرمها 94,700 مستثمر، ما يعكس مستوى متقدمًا من الثقة بالمشهد الاقتصادي طويل الأمد في الإمارة.

وفي هذا السياق، أكّد بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، أن الابتكار والاستدامة والتخطيط الحضري الذكي أصبحت محركات رئيسية لمرحلة جديدة من النمو المستدام في القطاع العقاري.

وقال البلوشي: "أصبح القطاع العقاري في دبي اليوم أكثر نضجًا، وما نشهده هو انتقال تدريجي لمرحلة توازن ديناميكية السوق ما يعود بالفائدة لكل من المستثمرين والمشترين على حد سواء. فبفضل النمو السكاني المتواصل، والاقتصاد المتنوع، تبدو الأسس الداعمة للسوق أكثر قوة وطموحاً. وفي شركة الخليج العربي للعقارات، نرى في هذه التطورات فرصة لبناء مشاريع تعكس رؤية دبي طويلة المدى كمدينة متقدمة تقنيًا، ومسؤولة بيئيًا، وقادرة على المنافسة عالميًا."

وتواصل دبي ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية عبر جميع شرائح السوق. ففي الربع الأول من 2025 وحده، بلغت قيمة معاملات البيع نحو 114 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 23%. كما حافظ القطاع العقاري الفاخر على زخمه، إذ تم بيع أكثر من 1,300 منزل تتجاوز قيمة الواحد منها 10 ملايين درهم خلال الفترة نفسها، محققًا نموًا سنويًا بنحو 31%. ويدعم هذا الأداء ارتفاع عدد سكان الإمارة إلى أكثر من 4 مليون نسمة، ما يولّد طلبًا فعليًا يعزز استدامة السوق.

وأشار البلوشي إلى أن تطور القطاع العقاري في الإمارة يستند اليوم إلى عوامل نمو حقيقية وثابتة، موضحًا أن البيئة التنظيمية الجاذبة، بما في ذلك القوانين الواضحة، والحوكمة الشفافة، وغياب الضرائب العقارية، أسهمت في تعزيز مكانة دبي كأحد أبرز الأسواق العقارية على مستوى العالم للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف البلوشي: "يواصل النمو السكاني، وتدفقات السياحة، والاستثمار في البنية التحتية، تشكيل قاعدة صلبة للطلب المستدام في دبي."

وتنظر شركة الخليج العربي للعقارات إلى هذه المرحلة باعتبارها فرصة لترسيخ نهج يقوم على الابتكار والجودة والتوازن في التطوير العمراني. وتعمل الشركة بقيادة البلوشي على تطوير مجتمعات متعددة الاستخدامات تتبنى تقنيات المنازل الذكية، والتصاميم الداعمة للصحة والرفاه، وحلول البنية التحتية الخضراء. ويرتكز نهج الشركة على إنشاء مشاريع تحقق قيمة طويلة الأجل، بعيدًا عن الدورات السريعة أو الارتفاعات غير المستقرة، بما يضمن مساهمة كل مشروع في تعزيز تطور القطاع العقاري في الإمارة.

وقال البلوشي: "تعتمد قصة النمو في دبي اليوم على توازن بين الطلب الحقيقي، والبنية التحتية المتقدمة، وثقة المستثمرين. ونؤمن بأن التصميم الممكّن بالتكنولوجيا والتطوير المسؤول يمثلان الركائز الأساسية لمرونة القطاع في المرحلة المقبلة."

ومع توقع تسليم ما يقارب 73 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال 2025، يدخل السوق مرحلة أكثر نضجًا وتوازنًا. وترى «الخليج العربي للعقارات» في هذه المرحلة فرصة لتعزيز التميز عبر الجودة والشفافية وبناء قيمة مستدامة، وهي المبادئ التي تشكل جوهر رؤيتها ورسالتها كمطوّر عقاري يتبنى نهجًا مستقبليًا.

