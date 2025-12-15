سجّلت الأصول الحقيقية نمواً بلغ 10.2% لتصل إلى 2.18 تريليون دولار في 2024 مقارنةً بـ1.98 تريليون دولار في 2023 .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجّلت الثروة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة نموًا لافتًا بنسبة 9.5% بين عامي 2023 إلى 2024 لترتفع قيمتها من 1.05 تريليون دولار إلى 1.15 تريليون دولار. وواصلت الأصول الحقيقية كلك نموّها بمعدل 10.2% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 2.18 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.21 تريليون دولار بحلول عام 2029. وفي المقابل، ارتفعت الالتزامات بنسبة 9.8% لتصل إلى 207 مليارات دولار في 2024، مما يعكس نموًا ماليًا متوازنًا ومستقرًا.

وتوقع تقرير الثروة العالمية لعام 2025 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تحت عنوان "إعادة صياغة قواعد النمو" أنّ تنمو الثروة القابلة للاستثمار من 942 مليار دولار في 2024 إلى 1.34 تريليون دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2%، وأن يسجل جانب الأصول غير القابلة للاستثمار نموًا أكثر اعتدالًا مع تسارع ملحوظ بعد عام 2024، مما يعكس تحولًا في تفضيلات الاستثمار أو تقييمات الأصول.

ورغم استمرار نمو الثروة بوتيرة ثابتة، إلا أنّ محركات هذا النمو تشهد تحوّلًا ملحوظًا يحمل تداعيات مهمة على شركات إدارة الثروات؛ فمعظم الشركات اعتمدت تاريخيًا على أداء الأسواق وعمليات الدمج والاستحواذ واستقطاب المستشارين الماليين، غير أنّ هذه الأدوات لم تعد كافية وحدها إذ أن الفارق الحقيقي اليوم لا يكمن في حجم الفرص بل في قدرة الشركات على استثمار قدراتها الداخلية للاستفادة منها.

وتعمل الشركات الأكثر تقدماً في السوق على الاستثمار في القدرات الجوهرية من خلال حضور سوقي أوضح ومنهجية أكثر دقة في استقطاب العملاء والاعتماد على مستشارين يتمتعون بمهارات أقوى والتواصل المبكر مع الأجيال الشابة من العملاء. وتؤدي التكنولوجيا دورًا محوريًا في تمكين هذه القدرات وتوسيع نطاقها.

وقال لوكاس راي، الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب " إن النجاح اليوم لم يعد مرتبطًا بتوسيع الحضور في السوق أو توظيف كبار المصرفيين فحسب بل يعتمد على تعزيز النمو الداخلي؛ فالشركات التي تعطي الأولوية لتطوير المستشارين وتقوية هويتها المؤسسية وتبني استراتيجيات فعّالة للتعامل مع الجيل الجديد تتفوّق على منافسيها ليس في تحقيق الإيرادات فحسب بل في رفع قيمتها السوقية وتحقيق مضاعفات تقييم أعلى."

أبرز نتائج تحليل شركة بوسطن كونسلتينغ جروب الجديد الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة:

سجّلت الثروة العابرة للحدود في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 11.1 % بين عامي 2023 و2024، مدفوعةً بتزايد الطلب على التنويع الجغرافي والبحث عن الملاذ الآمن .

% بين عامي 2023 و2024، مدفوعةً بتزايد الطلب على التنويع الجغرافي والبحث عن الملاذ الآمن ارتفعت الثروة المالية إلى 1.15 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو قوي لتصل إلى 1.63 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 %.

تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو قوي لتصل إلى تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %. وصلت الأصول الحقيقية إلى 2.18 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.21 تريليون دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.1 %.

تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى تريليون دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %. ارتفعت الالتزامات إلى 207 مليارات دولار في 2024، مع توقع وصولها إلى 326 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.5 %.

مليارات دولار في 2024، مع توقع وصولها إلى مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %. تصدّرت الأسهم والعملات والودائع الأصول المالية في 2024 بقيمة 374 مليار دولار و 306 مليارات دولار على التوالي، ومن المتوقع نموهما إلى 554 مليار دولار و 435 مليار دولار بحلول 2029، بمعدلات نمو سنوية مركبة تبلغ 8.2 % و 7.3 % على التوالي.

مليار دولار و مليارات دولار على التوالي، ومن المتوقع نموهما إلى مليار دولار و مليار دولار بحلول 2029، بمعدلات نمو سنوية مركبة تبلغ % و % على التوالي. تُعد السندات أصغر فئات الأصول حجمًا عند 15 مليار دولار في 2024، لكنها الأسرع نمواً، مع توقع ارتفاعها إلى 25 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 %.

مليار دولار في 2024، لكنها الأسرع نمواً، مع توقع ارتفاعها إلى مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %. سجّلت التأمينات على الحياة ومعاشات التقاعد 24 مليار دولار في 2024، مع نمو متوقع إلى 32 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 %.

مليار دولار في 2024، مع نمو متوقع إلى مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %. تبلغ قيمة الأصول الأخرى 428 مليار دولار في 2024، شاملةً الاستثمارات البديلة، مع توقع ارتفاعها إلى 586 مليار دولار بحلول 2029، مما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية (معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5 %).

المحاور الاستراتيجية

يُشير التقرير إلى أن النمو العضوي أصبح محورًا رئيسيًا في أجندة الأداء للقطاع، مع تحديد أربع محركات أساسية لتعزيز قدرات النمو الذاتي لدى الشركات:

التميّز في العلامة التجارية: تعزيز الثقة والارتباط من خلال هوية أوضح ورسائل أكثر تأثيراً، مع تقوية حضور الشركة عبر القنوات الرقمية

تعزيز الثقة والارتباط من خلال هوية أوضح ورسائل أكثر تأثيراً، مع تقوية حضور الشركة عبر القنوات الرقمية استقطاب العملاء عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي: الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحديد العملاء المحتملين وبناء ملفات تعريف شاملة لهم وتقديم تواصل عالي التخصيص

الاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحديد العملاء المحتملين وبناء ملفات تعريف شاملة لهم وتقديم تواصل عالي التخصيص أنظمة توصية قائمة على البيانات: دمج البيانات على مستوى مختلف خطوط الأعمال لتكوين رؤية متكاملة تُظهِر مؤشرات دقيقة حول احتياجات العميل التالية

دمج البيانات على مستوى مختلف خطوط الأعمال لتكوين رؤية متكاملة تُظهِر مؤشرات دقيقة حول احتياجات العميل التالية إشراك الجيل الجديد من العملاء: تخصيص تجارب تواكب توقعات المستثمرين الأصغر عمرًا والذين ينتمون إلى جيل رقمي بالكامل

من جانبه، أوضح محمد خان، الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب أن "النجاح في سوق الثروات المتسارعة في دولة الإمارات العربية المتحدة لن يعتمد على زخم الأسواق فحسب بل على قدرة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة الإنسانية لتقديم تجارب فائقة التخصيص؛ فالشركات التي تستثمر في بناء الثقة الرقمية وتعزيز التفاعل الذكي ستتمكن من قيادة النمو وتحديد ملامح مستقبل إدارة الثروات في المنطقة."

