أبوظبي: أفاد بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات، وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، بأن عام 2026 يشكّل مرحلة مفصلية في كيفية توجيه وتخصيص رأس المال، وذلك في ظل تباين وتيرة النمو الاقتصادي، وتحوّل السياسات النقدية، وتغيّر ديناميكيات المخاطر عالمياً، بحسب تقريره "آفاق الاستثمار العالمي 2026" الذي جاء تحت عنوان: "تحولات متسارعة: إعادة ضبط رأس المال في ظل نظام اقتصادي عالمي متغيّر".

ويستعرض التقرير بيئة عالمية تتسم بالتحول الاقتصادي، والتباطؤ والتفاوت في وتيرة التيسير النقدي، والتغيّر في تدفقات رأس المال، إلى جانب تصاعد التعقيدات الجيوسياسية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، يؤكد التقرير الحاجة إلى إعادة ضبط استراتيجيات رأس المال وتوزيع المحافظ الاستثمارية، ويحدّد دول مجلس التعاون الخليجي كركيزة مرجعية للنمو والاستقرار، كما يقدّم إطاراً منظّماً لإدارة المخاطر واغتنام فرص الاستثمار طويلة الأجل عبر فئات الأصول والمناطق المختلفة.

أهمّ ما جاء في تقرير "آفاق الاستثمار العالمي 2026":

إعادة معايرة السياسة النقدية: من المتوقع أن يتسم عام 2026 بسياسات نقدية عالمية متّزنة وحذرة. وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية عن مستوياتها القياسية الأخيرة، فإنها لا تزال تشكّل أحد أهمّ المخاطر في ظلّ تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية واستمرار القيود المفروضة على جانب العرض.

من المتوقع أن يتسم عام 2026 بسياسات نقدية عالمية متّزنة وحذرة. وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية عن مستوياتها القياسية الأخيرة، فإنها لا تزال تشكّل أحد أهمّ المخاطر في ظلّ تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية واستمرار القيود المفروضة على جانب العرض. أسعار الفائدة: من المتوقع أن تسير تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2025، في ظل استمرار التضخم بوصفه الخطر الاقتصادي الكلي الرئيسي، إلى جانب تصاعد واستمرار التوترات الجيوسياسية.

من المتوقع أن تسير تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2025، في ظل استمرار التضخم بوصفه الخطر الاقتصادي الكلي الرئيسي، إلى جانب تصاعد واستمرار التوترات الجيوسياسية. التوقعات عبر فئات الأصول والمناطق: من المتوقّع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي في 2026 متواضعاً وغير متكافئ، إذ يُتوقّع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً يقارب 1.5%، في حين يُرجّح أن تتفوق الأسواق الناشئة، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، لتسجّل معدلات نمو تتجاوز 4%.

من المتوقّع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي في 2026 متواضعاً وغير متكافئ، إذ يُتوقّع أن تسجل الاقتصادات المتقدمة نمواً يقارب 1.5%، في حين يُرجّح أن تتفوق الأسواق الناشئة، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، لتسجّل معدلات نمو تتجاوز 4%. من المتوقّع أن تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الأداء الإقليمي، مع نمو متوقّع في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنحو 5.6%، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية، واستمرار زخم الاستثمارات.

الأداء الإقليمي، مع نمو متوقّع في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنحو 5.6%، مدعوماً بمبادرات التنويع الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية، واستمرار زخم الاستثمارات. التحول التكنولوجي: يسهم التحول التكنولوجي، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمنصات الرقمية، في تسريع التحولات الهيكلية في إدارة الثروات والأصول.

يسهم التحول التكنولوجي، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمنصات الرقمية، في تسريع التحولات الهيكلية في إدارة الثروات والأصول. القصص الموضوعية والكلية: تشير النظرة الاقتصادية العالمية لعام 2026 إلى استمرار نموّ الاقتصاد العالمي، وإن كان بوتيرة غير متجانسة، مع تغيّر محركات النمو، وتحوّل ديناميكيات العرض والطلب، وتراجع هوامش الأمان.

تشير النظرة الاقتصادية العالمية لعام 2026 إلى استمرار نموّ الاقتصاد العالمي، وإن كان بوتيرة غير متجانسة، مع تغيّر محركات النمو، وتحوّل ديناميكيات العرض والطلب، وتراجع هوامش الأمان. بناء المحافظ وإدارة المخاطر: يبقى التنويع الاقتصاي حجر الأساس في بناء المحافظ الاستثمارية الفعّالة وإدارة المخاطر. ففي بيئة تتسم بالتغيرات الهيكلية والتقلّبات ولاضطربات، تلعب المحافظ الاستثمارية المتنوعة دوراً محورياً في الحدّ من مخاطر الخسائر، مع تمكين المستثمرين من اغتنام الفرص خلال دورات السوق المختلفة.

يبقى التنويع الاقتصاي حجر الأساس في بناء المحافظ الاستثمارية الفعّالة وإدارة المخاطر. ففي بيئة تتسم بالتغيرات الهيكلية والتقلّبات ولاضطربات، تلعب المحافظ الاستثمارية المتنوعة دوراً محورياً في الحدّ من مخاطر الخسائر، مع تمكين المستثمرين من اغتنام الفرص خلال دورات السوق المختلفة. من المتوقّع أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي متماسكاً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2025. وعلى الصعيد الإقليمي، تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً، مدعومة بنمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي واستمرار الإصلاحات السياسية.

متماسكاً، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2025. وعلى الصعيد الإقليمي، تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً، مدعومة بنمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي واستمرار الإصلاحات السياسية. يتوقّع أن توفّر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصاً استثمارية جاذبة، وأن تلعب دوراً متنامياً في تعزيز التنويع ضمن المحافظ العالمية.

فرصاً استثمارية جاذبة، وأن تلعب دوراً متنامياً في تعزيز التنويع ضمن المحافظ العالمية. مشهد إدارة الأصول: يسلّط التقرير الضوء على تسارع وتيرة التحوّل المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوّر الأطر التنظيمية، وتنامي دور المنطقة في تخصيص رؤوس الأموال عالمياً. كما يستعرض التقرير كيفية استجابة مديري الأصول في المنطقة للطلب المتزايد على الحلول الاستثمارية الاحترافية، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية.

وفي هذا الإطار، قال أندريه فيغانو، الرئيس التنفيذي لقسم إدارة الأصول في بنك أبوظبي الأول: "على الرغم من التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، يأتي عام 2026 زاخراً بفرص نوعية للمستثمرين الذين يعتمدون نهجاً قائماً على التركيز والانضباط والتنويع المدروس لمحافظهم. ويقدّم تقرير آفاق الاستثمار العالمي 2026، الصادر عن بنك أبوظبي الأول رؤى عملية ومتعمّقة تمكّن العملاء من فهم ومواكبة ظروف السوق المتغيرة. واستناداً إلى الخبرة المؤسسية الراسخة للبنك ورؤيته الإقليمية الشاملة، يحوّل التقرير الاتجاهات الاقتصادية العالمية إلى توجيهات عملية قابلة للتطبيق، تمكّن العملاء من إعادة ضبط محافظهم الاستثمارية، وتعزّز إدارة المخاطر، وتفتح آفاق الاستفادة من الفرص طويلة الأجل، مع استمرار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في أداء دور محوري كدعامة للاستقرار والمرونة والنمو المستدام".

وقد صُمم تقرير "آفاق الاستثمار العالمي 2026"، لدعم المستثمرين والمؤسسات خلال هذه المرحلة الانتقالية، عبر إعادة تقييم المخاطر والعوائد واستراتيجيات التنويع، في ظلّ المتغيرات الاقتصادية الكلية. ويوفر التقرير رؤية استراتيجية واضحة ورؤى عملية تسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر وعياً واستشرافاً للمستقبل.

ومن خلال جمع خبرات فرق إدارة الأصول والأبحاث والاستراتيجيات الاستثمارية والاستشارات لدى بنك أبوظبي الأول، يعزّز التقرير التزام البنك ببناء قيمة مستدامة، ودعم عملائه في دولة الإمارات والمنطقة والأسواق العالمية.

للمزيد من التفاصيل والمعلومات، يمكن الاطلاع على التقرير الكامل وتحميله من هنا:

https://www.bankfab.com/en-ae/insights/global-investment-outlook/2026-report

-انتهى-

#بياناتشركات