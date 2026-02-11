زاد عدد زوار تايلاند من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12% في عام 2025.

ينفق السياح من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 11 ضعف المتوسط ​​العالمي لكل رحلة في آسيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يتوقع معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 7 مايو، زيادة كبيرة في عدد العارضين من دول آسيا والمحيط الهادئ، مدعومة بمعدل نمو سنوي مركب قوي بنسبة 13.95٪ في مشاركة العارضين الآسيويين خلال الفترة 2024-2026.

ويتزامن تزايد مشاركة الوجهات الآسيوية مع النمو القوي والمستمر لسفر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولا تزال تايلاند وماليزيا وسنغافورة وفيتنام واليابان من بين أكثر الوجهات طلباً لدى المسافرين الخليجيين، مدعومة بشبكة طيران قوية وأسعار تذاكر طيران تنافسية بشكل متزايد.

ولا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوقًا مهمًا للسفر الجوي، حيث تشهد منطقة جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص نموًا كبيرًا، مما يساهم في زيادة متوقعة بنسبة 5.9٪ في حركة المسافرين جواً في الشرق الأوسط في عام 2025، وفقًا لتوقعات المجلس الدولي للمطارات (ACI) العالمية لحركة النقل الجوي لعام 2025.

ويتفاقم هذا الأمر أكثر من خلال البيانات الواردة في تقرير اتجاهات السفر لعام 2025 الصادر عن معرض سوق السفر العربي والذي تم إعداده بالتعاون مع شركة توريزم إيكونوميكس، وهي شركة تابعة لشركة أكسفورد، إيكونوميكس والذي يوضح أن وجهات مثل تايلاند مهيأة لاستقطاب المزيد من المسافرين من منطقة الشرق الأوسط مع تغير التفضيلات وظهور المزيد من خيارات الوجهات.

وبهذه المناسبة صرحت دانييل كورتيس، مديرة معرض الشرق الأوسط في سوق السفر العربي قائلة: "تُعدّ تايلاند الوجهة الأبرز أداءً، إذ تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على حصة أكبر من السفر الخارجي من الشرق الأوسط، مع توقعات بزيادة تتجاوز عشرة ملايين ليلة سياحية في عام 2030 مقارنةً بالمستويات الحالية، وفقًا لتقريرنا".

وأضافت كورتيس قائلة: "تُعدّ تايلاند من أبرز الوجهات السياحية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا في عام 2025، بنسبة نمو سنوية تبلغ 12%. وباستثناء السفر بين دول الشرق الأوسط، فإنه من المتوقع أن تستحوذ تايلاند على ثاني أكبر حصة من ليالي الإقامة السياحية الخارجية خلال الفترة 2025-2030، بنسبة 33%".

هذا وتشمل قائمة هيئات السياحة من جميع أنحاء آسيا التي تم تأكيد مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2026 كلاً من: هيئة السياحة في تايلاند، وهيئة السياحة في هونغ كونغ، وهيئة تسويق وترويج السياحة في كمبوديا، ومكتب ترويج السياحة في سريلانكا، ومنظمة السياحة الكورية، ووزارة السياحة في جمهورية إندونيسيا، وهيئة السياحة في بروناي، وشركة فيزيت جزر المالديف، من بين العديد من الهيئات الأخرى.

ومن بين أبرز العارضين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الحدث: فنادق هيلتون ماليزيا، وفندق كونراد سنغافورة أورشارد، وشركة فندق جاردن المحدودة (غوانغتشو)، ومنتجع وسبا هيلتون جزر المالديف أمينجيري، وروكو كيوتو، وفنادق ومنتجعات إل إكس آر، وجزر سيكس آند سيكس الخاصة، وشركة أيانا للضيافة، والمركز الثقافي الصيني في الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر.

كما تساهم عدة عوامل في هذا الاتجاه التصاعدي، منها زيادة الربط الجوي، وتوفر خيارات سفر بأسعار معقولة، وتزايد إقبال المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي على التجارب الثقافية المتنوعة، كما تستفيد الوجهات الآسيوية من كون سكان دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر السياح إنفاقاً في العالم، حيث ينفقون 11 ضعف المتوسط ​​العالمي عند السفر إلى آسيا، وفقاً لشركة الأبحاث "ريسو".

ويُسهم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج وآسيا في دعم حركة السفر، وتشير التوقعات إلى أن حجم التبادل التجاري بين المنطقتين سيصل إلى 802 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقًا لرؤى مركز الأبحاث العالمي "آسيا هاوس"، الذي يتوقع أن تصبح آسيا أكبر كتلة تجارية في منطقة الخليج بحلول عام 2028.

ولمعالجة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل، سيضم معرض سوق السفر العربي 2026 جلسة نقاشية على المسرح العالمي بعنوان "ممر آسيا-مجلس التعاون الخليجي: محرك النمو الكبير القادم"، حيث سيناقش خبراء القطاع القضية الأوسع نطاقاً حول كيفية ولماذا يُساهم المنفقون المميزون في دول مجلس التعاون الخليجي في دعم أحد أكثر ممرات السفر ربحية في العالم.

وأضافت كورتيس قائلة: "يدعم معرض سوق السفر العربي قطاع السفر والسياحة الأوسع من خلال تحليل الاتجاهات الناشئة، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع بأكمله، وتزويد أصحاب المصلحة برؤى استراتيجية لتعزيز مصادر الإيرادات الحالية وفتح مصادر جديدة".

سيقدم معرض سوق السفر العربي 2026 أيضًا استكشافًا متعمقًا لاتجاهات السفر العالمية والابتكارات وفرص النمو من خلال برنامج محتوى حافل عبر المسرح العالمي ومسرح المستقبل ومسرح التجربة، ويضم جلسات نقاش من قبل نخبة من أبرز الخبراء وتوقعات السوق وعروض التكنولوجيا وجلسات تعريفية بالوجهات.

وسيستعرض سوق السفر العربي 2026 كيف يتطور القطاع لتلبية احتياجات فئات جديدة من المسافرين، مع تعزيز الروابط بين الوجهات والمشترين والعلامات التجارية التي ترسم ملامح مستقبل السفر العالمي من خلال فعاليات مثل صالة ألترا لاكجوري لاونج، وفعالية IBTM@ATM، وفعالية تكنولوجيا السفر في سوق السفر العربي (ATM Travel Tech) ومركز التكنولوجيا والابتكار الجديد.

