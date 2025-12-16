بين عامي 2023 و2024، ارتفعت الثروة المالية في البحرين بنسبة 4.3%، من 73 مليار دولار إلى 76 مليار دولار .

تعتمد العديد من الشركات في الوقت الراهن على أداء الأسواق وصفقات الاندماج والاستحواذ وتوظيف المستشارين لتعزيز إيراداتها؛ غير أن تحقيق التفوق المستدام يتطلب الاستثمار في الابتكار وتطوير القدرات الداخلية لتمكينها من تجاوز المنافسين.

المنامة، البحرين: كشف تقرير الثروة العالمية 2025 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان : "إعادة التفكير في قواعد النمو"، أن الثروة المالية في البحرين نمت بنسبة 4.3% بين عامي 2023 و2024، لترتفع من 73 مليار دولار إلى 76 مليار دولار. كما شهدت الأصول الحقيقية نمواً استثنائياً بلغ 14.9%، لتصل إلى 90 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ78 مليار دولار في 2023، مع توقعات ببلوغ 138 مليار دولار بحلول 2029. كذلك ارتفعت الالتزامات بنسبة 9.6% من 4.98 مليارات دولار إلى 5.46 مليارات دولار.

ويشير التقرير إلى أن الثروة القابلة للاستثمار ستنمو من 55 مليار دولار في 2024 إلى 64 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 3.1%. أما الثروة غير القابلة للاستثمار فتنمو بوتيرة أكثر اعتدالاً، لكنها تشهد تسارعاً بعد عام 2024، مما يدل على تغيّر في تخصيص الأصول أو تقييمها.

وتستمر الثروة في النمو بوتيرة مستقرة، إلا أن ديناميكيات هذا النمو تتغيّر — وهو ما يحمل تأثيرات كبيرة على الشركات. فقد اعتمدت العديد من الشركات بشكل كبير على أداء الأسواق، وصفقات الاندماج والاستحواذ، وتوظيف المستشارين. ورغم أهمية هذه العوامل، إلا أنها لم تعد كافية. فالعائق الأساسي أمام العديد من الشركات ليس نقص الفرص، بل ضعف القدرة على اغتنامها داخلياً.

الشركات التي تحقق تقدماً هي تلك التي تستثمر في القدرات الأكثر تأثيراً: حضور أوضح في السوق، اكتساب العملاء بطريقة أكثر منهجية، تطوير مهارات المستشارين، وتعزيز التفاعل المبكر والفعّال مع الأجيال الصاعدة. وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في توسيع نطاق هذه القدرات.

صرّح لوكاس ري ، مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج: " لم يعد النجاح في بيئة الأعمال المعاصرة مرهونًا بتوسيع الحضور في الأسواق أو استقطاب الكفاءات المصرفية فحسب، بل أصبح يعتمد بدرجة أكبر على تعزيز النمو الداخلي. فالشركات التي تضع تطوير كوادرها الاستشارية في صدارة أولوياتها، وتعزّز هويتها المؤسسية، وتتجه باستراتيجياتها نحو خدمة عملاء الجيل الجديد، تحقق تفوقًا ملموسًا على منافسيها، سواء في مستوى الإيرادات أو في مضاعفات التقييم السوقي."

أبرز نتائج تحليل شركة بوسطن كونسلتينج جروب للوضع الراهن بمملكة البحرين:

وصلت الثروة المالية إلى 76 مليار دولار في 2024، مع نمو متوقع إلى 88 مليار دولار بحلول 2029 (نمو سنوي مركّب 2.9%) .

ارتفعت الأصول الحقيقية إلى 90 مليار دولار في 2024، مع توقعات بالارتفاع إلى 138 مليار دولار في 2029 (نمو سنوي مركّب 9.1%) .

ارتقعت الالتزامات المالية إلى 5.46 مليارات دولار في 2024، ومن المتوقع أن تبلغ 8 مليارات دولار بحلول 2029 (نمو سنوي مركّب 8.1%) .

شكلت الأسهم والعملات والودائع الأصول المهيمنة في 2024، بقيمة 30 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي، مع توقعات بالوصول إلى 34 مليار دولار و23 مليار دولار بحلول 2029 (معدلات نمو 2.2% و2.7%) .

أظهرت السندات نمواً واعداً من 3 مليارات دولار في 2024 إلى 4 مليارات دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركّب 6.1 %.

سجل التأمين على الحياة والمعاشات قيمة قدرها 1 مليار دولار في 2024، مع توقعات بنمو 1.6% بحلول 2029 .

بلغت الأصول الأخرى (مثل الاستثمارات البديلة) 22 مليار دولار في 2024، مع توقعات بالارتفاع إلى 27 مليار دولار في 2029، ما يعكس محافظ أكثر تنوعاً (نمو سنوي مركّب 3.8%) .

المرتكزات الاستراتيجية

وفقاً للتقرير، يبرز النمو العضوي اليوم كأحد المحاور الأساسية في أجندة الأداء. ويحدّد التقرير أربعة محركات عالية التأثير للشركات الراغبة في تعزيز قدراتها على تحقيق النمو العضوي:

تميّز العلامة التجارية: بناء الثقة وتعزيز الصلة مع السوق من خلال هوية واضحة ورسائل مؤثرة، وتقوية التسويق الرقمي .

استقطاب العملاء عبر الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية وبناء ملفات تعريف شاملة لهم، وتمكين تواصل شخصي فعّال .

أنظمة التوصيات القائمة على البيانات: دمج البيانات عبر وحدات الأعمال المختلفة لتكوين رؤية شاملة تسهم في تحديد الاحتياجات المقبلة للعميل .

التفاعل مع الجيل الجديد من العملاء: تخصيص رحلة العميل لتلبية توقعات المستثمرين الشباب ذوي التوجّه الرقمي .

وأضاف لوكاس ري، مدير ومفوّض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب:

"إن الشركات التي تتبنّى تقنيات الذكاء الاصطناعي في استهداف العملاء المحتملين، وتعمل على تخصيص تجربة الانضمام، وتعتمد الأدوات الرقمية لرفع الكفاءة التشغيلية، ستكون الأقدر على قيادة موجة النمو المقبلة. ورغم الزيادة المتصاعدة في توليد الثروة، فإن الاختبار الحقيقي أمام مديري الثروات يكمن في مدى قدرتهم على استثمار هذه الفرص بالشكل الأمثل."

نبذة عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب (بي سي جي)

تتعاون شركة بوسطن كونسلتينج جروب مع مجموعةٍ واسعة من القادة في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاقتصادية والاجتماعية لمساعدتهم في تحديد التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتوازي مع استغلال الفرص التي تنطوي على قيمةٍ مضافةٍ كبيرة. وتعد شركة بوسطن كونسلتينج جروب رائدة على مستوى العالم منذ تأسيسها في عام 1963م، وتعمل الشركة اليوم بصورة وثيقة مع عملائها لتبني نهج تحوّلي يهدف إلى إفادة جميع الأطراف المعنية؛ وذلك من خلال تمكين المؤسسات من تحقيق النمو وتبني مزايا تنافسية مستدامة وإحداث أثر اجتماعي إيجابي وملموس.

وتتميز فرقها العالمية المتخصصة والمتنوعة بخبرات عريقة ورؤى ثاقبة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات لإحداث التحول اللازم، وتقدّم الشركة العديد من الحلول المتقدّمة في مجالات الاستشارات الإدارية، والخدمات التقنية، وتصميم وتنفيذ المشاريع المؤسسية والرقمية. كما تعمل وفق نموذج تعاوني متكامل يُلبّي جميع متطلبات واحتياجات عملائها، ويركّز بصورةٍ أساسية على دعم نموهم وتطوّرهم، وتمكينهم من تحقيق النتائج التي يتطلّعون إليها، سعياً لجعل العالم مكاناً أفضل للعيش وممارسة الأعمال.

