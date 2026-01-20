متروبوليتان كابيتال العقارية تتوقع نمواً يتراوح بين 20% و50% في مبيعات المشاريع على المخطط مع استقرار الأسعار

أبوظبي، 20 يناير 2026: توقّع تقرير تحليلي صادر عن شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، أن يواصل سوق العقارات السكنية في الإمارة مسار نموه المستدام خلال عام 2026، مع إمكانية وصول القيمة الإجمالية لمبيعات الوحدات السكنية إلى ما بين 120 و140 مليار درهم إماراتي.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بعدد من العوامل الرئيسية، أبرزها تجدد ثقة المشترين، والتوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب نضوج قاعدة المستثمرين وتحول السوق نحو الطلب الحقيقي من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "يدخل سوق العقارات في أبوظبي مرحلة أكثر نضجاً واستقراراً. ففي عام 2026، سيكون النشاط أقل اعتماداً على المضاربات قصيرة الأجل، وأكثر توجهاً نحو المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن جودة الحياة والعوائد المستقرة على المدى الطويل. كما أن التسعير المنضبط، إلى جانب تسليم مشاريع البنية التحتية ومحدودية المعروض في المواقع الرئيسية، يدعم آفاق نمو مستدامة في مختلف شرائح السوق".

وأوضح التقرير أن قطاع العقارات السكنية قيد الإنشاء (البيع على المخطط) سيبقى المحرك الرئيسي للنمو خلال عام 2026، حيث من المتوقع أن ترتفع مبيعات الوحدات بنسبة تتراوح بين 20% و50% مقارنة بعام 2025، مدعومة بمحفظة قوية تضم نحو 11 ألف وحدة من المقرر تسليمها. كما قد تصل القيمة الإجمالية لمبيعات المشاريع على المخطط إلى ما بين 120 و140 مليار درهم، في انعكاس واضح لتعافي السوق بعد التباطؤ الذي شهده مطلع عام 2025.

وساهم في هذا الانتعاش عدد من العوامل، من بينها تحسّن خطط السداد، واعتماد تسعير أكثر واقعية، وارتفاع التدفقات السكانية، إضافة إلى تعزيز الربط الحضري ومشاريع النقل الكبرى التي تسهم في رفع جاذبية الإمارة للسكن والاستثمار.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يظل الطلب على المشاريع قيد الإنشاء متركزاً في جزيرة ياس والمناطق المحيطة بها، وجزيرة الريم، والغدير، ومدينة مصدر، وجزيرة السعديات، ومنطقة المارينا، لما تتمتع به هذه المناطق من مقومات قوية تشمل أسلوب الحياة العصري، وسهولة الوصول، والأسس الاستثمارية طويلة الأمد. كما يُتوقع أن تسجل أسعار الوحدات على المخطط نمواً معتدلاً يتراوح بين 3% و6% خلال عام 2026، في مؤشر على استقرار السوق بدلاً من الارتفاعات الحادة.

أما في السوق الثانوية، فتوقّع التقرير أن ترتفع أسعار إعادة البيع في أبرز أحياء أبوظبي بنسبة تتراوح بين 3% و5% خلال عام 2026، مع متوسط أسعار الشقق بين 1,130 و1,365 درهماً للقدم المربعة. كما يُرجّح أن تشهد أحجام المعاملات نمواً معتدلاً يتراوح بين 10% و20%، مدفوعة بمحدودية المعروض من الوحدات الجاهزة، وارتفاع الطلب من المستخدمين النهائيين، وتزايد الإقبال على المنازل الجاهزة للسكن في المجتمعات المتكاملة.

وأشار التقرير إلى أن تفضيلات المشترين في السوق الثانوية باتت تميل بشكل متزايد نحو الوحدات الأكبر حجماً، والفلل، ووحدات التاون هاوس، إضافة إلى التشطيبات عالية الجودة والمجتمعات التي تتمتع ببنية تحتية متطورة، ومدارس، وشبكات نقل فعالة، ما يعزز الطلب على المشاريع السكنية المناسبة للعائلات.

كما توقّع التقرير أن يحافظ قطاع العقارات فائقة الفخامة على قوته خلال عام 2026، مع تسجيل نمو مستقر إلى معتدل في المبيعات والإيجارات. ومن المرجّح أن تستمر الفلل المطلة على الواجهة البحرية في جزيرتي السعديات وياس، إلى جانب وحدات البنتهاوس الفاخرة والقصور ضمن المجتمعات المسوّرة، في استقطاب أعلى مستويات الطلب، مدعومة بمحدودية المعروض، وجاذبية نمط الحياة، ومكانة أبوظبي كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة عالمياً.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن دوافع الشراء في قطاع العقارات فائقة الفخامة تشهد تحولاً متزايداً نحو الإقامة طويلة الأمد، ونمط الحياة، والحفاظ على الثروات، بدلاً من المضاربات قصيرة الأجل، ما يعكس مستوى متقدماً من نضج السوق العقاري في الإمارة.

-انتهى-

ملاحظات للسادة المحررين

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ليجو جوني

ليدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هاتف: +971 4 817 0394 | جوال: | +971 50 453 7023 lejo.johnny@leidar.com

-انتهى-

#بياناتشركات