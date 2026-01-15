​​​​​​المكانة المتميزة للشركة كمزود متكامل لخدمات الذكاء الاصطناعي يتيح للمؤسسات تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي طوال فترة عملها

حصلت "علي بابا كلاود" الشركة المتخصصة في الذكاء والتكنولوجيا الرقمية ضمن مجموعة علي بابا، على لقب الشركة الرائدة في تقرير أومديا " لأبحاث السوق: "تحليل سوق النموذج كخدمة العالمي للمؤسسات 2025". ويؤكد هذا التصنيف قدرات علي بابا كلاود في دعم المؤسسات للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها ودفع عجلة التحول الرقمي.

(النموذج كخدمة) هو نموذج خدمة يتمحور حول نماذج الذكاء الاصطناعي ويوفر إمكانيات للمستخدمين من خلال التطبيقات أو الحلول المتكاملة. وقدمت علي بابا كلاود هذا المفهوم لأول مرة في عام 2022. وتعرّف أومديا (النموذج كخدمة) للمؤسسات بأنها خدمة نماذج ذكاء اصطناعي سحابية معتمدة، مصممة لتزويد المؤسسات بإمكانيات جاهزة للإنتاج للوصول إلى التطبيقات وتخصيصها وتنسيقها وتطويرها استنادًا إلى نماذج أساسية.

ويضع التقرير إطارًا تقييميًا جديدًا وشاملًا لـ (النموذج كخدمة) للمؤسسات من منظور دورة الحياة. ومن بين القدرات الأساسية التسع التي تم تقييمها، صنفت علي بابا كلاود بأنها "متقدمة" في خمسة مجالات، وهي: تنوع النماذج الأساسية المتاحة، وتخصيص النماذج وضبطها، وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي وجدولة مهامهم، واستراتيجية تحسين التكاليف، ومنهجية النشر في بيئة الإنتاج.

وقال جينغرين تشو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا كلاود إنتليجنس: "يؤكد تصنيف أومديا استمرار تركيزنا على دعم المؤسسات في مسيرتها نحو تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومع تطور الذكاء الاصطناعي المؤسسي نحو النشر الجاهز للإنتاج، نلتزم بتوفير إمكانيات المنصة والبنية التحتية، بالإضافة إلى نماذجنا المتقدمة، لمساعدة المؤسسات على بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها بثقة".

وأشارت "أومديا" في تقريرها إلى أن سوق (النموذج كخدمة) الحالي للمؤسسات قد تطور من مجرد استدعاءات بسيطة لواجهات برمجة التطبيقات (النموذج كخدمة 1.0) إلى إمكانيات شاملة تغطي دورة حياة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالكامل (النموذج كخدمة 2.0). وتتوقع "أومديا" أن يتطور سوق (النموذج كخدمة) للمؤسسات نحو مزيد من الذكاء والتكامل وسهولة الوصول.

مزود متكامل لخدمات الذكاء الاصطناعي يدمج النماذج والمنصات والبنية التحتية مع وجود الذكاء الاصطناعي في صميم العمل

ووفقًا للتقرير، تمثل علي بابا كلاود فئة متميزة في مجال (النموذج كخدمة) للمؤسسات: "مزود خدمات ذكاء اصطناعي متكامل". إذ على عكس مزودي النماذج فقط (مثل OpenAI) أو مزودي البنية التحتية فقط (مثل AWS التي تجمع نماذج من جهات خارجية)، تدمج علي بابا كلاود نماذج Qwen الخاصة بها بشكل متكامل مع بنيتها التحتية للحوسبة PAI ومنصة تطبيقات Model Studio، مما يمكّن المؤسسات من تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياتها.

وباعتبارها نقطة دخول موحدة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، تبسّط منصة علي بابا كلاود Model Studio استدعاءات النماذج المعقدة إلى خدمات موحدة. فهي لا توفر أدوات تحسين الاسترجاع المرئية وأدوات تنسيق الوكلاء فقط، بل كانت رائدة أيضًا في مجال Agent Store، حيث تقدّم للمؤسسات أكثر من مئة وكيل ذكي جاهز للاستخدام ومخصّص لقطاعات محدّدة.

كما يمكن للمستخدمين حاليًا الوصول إلى أكثر من 200 نموذج رائد في الصناعة عبر Model Studio، بما في ذلك نماذج Qwen وWan التي طورتها علي بابا بنفسها. واعتبارًا من سبتمبر 2025، استخدم أكثر من مليون مستخدم من المؤسسات والأفراد Qwen على Model Studio لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم. وتم إنشاء أكثر من 800 ألف وكيل على منصة Model Studio، لدعم سيناريوهات متنوعة تتراوح بين إنشاء المحتوى والتسويق الذكي وإدارة المنازل الذكية وتحسين الإنتاج.

وفي يوليو 2025، صنفت علي بابا كلاود كشركة رائدة في السوق وفقًا لأحدث تقرير صادر عن أومديا بعنوان "رادار السوق: عمالقة الذكاء الاصطناعي التوليدي السحابي في آسيا وأوقيانوسيا 2025"، والذي يسلط الضوء على قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومجموعة منتجاتها الشاملة في منطقة آسيا وأوقيانوسيا.

-انتهى-

