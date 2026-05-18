دبي، الإمارات العربية المتحدة - أصدرت شركة سناب، بالتعاون مع بوبليسيس ميديا الشرق الأوسط، ورقة بحثية جديدة بعنوان "الكشف عن تأثير سناب شات على الأعمال: تعزيز التحويلات والكفاءة في المنظومة الرقمية". واستخدمت الدراسة، التي أعدتها شركة بيرفورميكس، وكالة التسويق التابعة لشركة بوبليسيس ميديا ​​الشرق الأوسط، تقنيات متقدمة لنماذج الإسناد التسويقي (MTA) وتحليل الانحدار لتقييم أداء سناب شات لدى أربع علامات تجارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي: فوكس سينما (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية)، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وماكدونالدز جدة.

تتناول هذه الدراسة الشاملة التحدي الذي يواجه قطاع التسويق في ظل المشهد الرقمي بالغ التعقيد اليوم وما يعانيه المستخدمون من تشتت بسبب كثرة المنصات والتدقيق المتزايد الذي تخضع له ميزانيات التسويق، حيث تواجه وكالات التسويق صعوبةً في تحديد قنوات التواصل الاجتماعي التي تحقق نتائج أعمال حقيقية قابلة للقياس، ما يظهر دور سناب شات كمحرك أساسي للتحويلات والكفاءة والقدرة على التوسع.

النتائج الأساسية للدراسة:

مساهمة كبيرة في التحويلات: استحوذت منصة سناب شات على ما يقارب ثلث (29%) إجمالي التحويلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعله ثاني أكبر مساهم من حيث الحجم بين جميع قنوات التواصل الاجتماعي التي تم تحليلها.

وفي هذا الصدد، قالت رشا الغصيني، رئيسة قسم الوكالات في شركة سناب شات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تظهر هذه الدراسة قدرة سناب شات الفريدة على تحويل السرد القصصي التفاعلي إلى نتائج أعمال ملموسة. فمن خلال دمج الأنماط عالية التفاعل مثل تقنيات الواقع المعزز والإعلانات الدعائية على سناب شات في منصة تجذب انتباه الجمهور الخليجي النشط في ثوانٍ، فإننا نساعد العلامات التجارية في الوصول إلى الجمهور المستهدف، وأكثر من ذلك في تحقيق تحويلات فعّالة من حيث التكلفة تُؤثر إيجاباً على الأرباح النهائية".

من جهته، قال إيلي ميلان، الرئيس التنفيذي للأداء في بوبليسيس ميديا ​​الشرق الأوسط: "يعكس هذا الإنجاز عمق شراكتنا مع سناب. ففي ظل هذه المنظومة الرقمية التي تشهد انقسامات متزايدة، يعتبر توفير بيانات واضحة عن مصادر التأثير وتوجيهات استثمارية قابلة للتنفيذ من أهم الوسائل التي نُحقق بها قيمة مضافة لعملائنا".

وتسلط الدراسة الضوء أيضاً على أفضل الممارسات الاستراتيجية للعلامات التجارية، بما في ذلك اعتماد تخصيص متوازن لقنوات التسويق واستراتيجية متعددة الأنماط تستخدم إعلانات سناب، والإعلانات التجارية، وتجارب الواقع المعزز، وإعلانات صناع المحتوى.

ومن خلال التخطيط الدقيق والاستراتيجي، يمكن للعلامات التجارية توجيه استثماراتها الإعلانية للاستفادة من إمكانات نمو سناب شات بفعالية، ما يضمن استمرار التفاعل وتحسين أداء المبيعات في هذه البيئة الرقمية دائمة التطور.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم تحميل الورقة البحثية كاملة من هنا.

