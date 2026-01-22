دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، تقريرها السنوي حول السوق العقارية لعام 2025، والذي سلط الضوء على هذا العام بصفته محطة مفصلية في تطور القطاع العقاري في دبي، حيث شهد مستويات غير مسبوقة في حجم وقيمة المعاملات، إلى جانب التحول في ديناميكيات السوق. فبعد سنوات من التوسع المتسارع، تتجه دبي اليوم نحو مرحلة تتميز بمشاركة أوسع لمختلف فئات السوق، وطلب أكبر، ونمو أكثر توازناً واستدامة، مدعوماً بأسس متينة وثقة طويلة الأمد.

وتعليقاً على إصدار التقرير، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط: "كان 2025 عاماً مفصلياً لسوق العقارات في دبي، حيث شهد نمواً استثنائياً وموثوقية عالية، وشكّل نقطة تحول في مسار تطور السوق. وتواصل دبي استقطاب الشركات ورؤوس الأموال والمهنيين المتمرسين من جميع أنحاء العالم، مدعومة باستقرارها السياسي، وبيئة ضريبية تنافسية، وبنية تحتية عالمية المستوى، ورؤية واضحة طويلة الأجل. ويظهر جلياً اليوم مدى نضج السوق مع الطلب الذي يشمل شريحة واسعة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين في المجمعات السكنية المعروفة والمناطق الناشئة على حد سواء".

وأوضح التقرير بأن القطاع السكني في دبي حقق عاماً آخر من الزخم واسع النطاق في عام 2025، مدفوعاً بتدفقات مستمرة لرؤوس الأموال وأصحاب المواهب، وفرص التواصل العالمي، وبيئة الاقتصاد الكلي الراسخة. واستمر الطلب في اتخاذ طابع أكثر قوة ضمن أسواق العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، مما يعكس مكانة السكن كعنصر أساسي في الازدهار طويل الأجل لدبي، مقروناً بتوفير فرص العمل، وتزايد عدد الأسر، ومسار التنمية الذي تقوده السياسات الحكومية في دبي.

مبيعات العقارات السكنية: نمو في الشقق والفلل ومنازل التاون هاوس

برز استمرار ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين بقوة في عام 2025، حيث بلغ سوق مبيعات العقارات السكنية في دبي مستويات قياسية مع ارتفاع إجمالي المعاملات إلى 202,349 معاملة، بقيمة إجمالية 546.8 مليار درهم إماراتي. ويعزى معظم الزخم إلى نشاط الشقق، التي شكلت 83% من إجمالي المعاملات، بينما حافظت الفلل ومنازل التاون هاوس على أداء قوي في العديد من المجمعات السكنية المعروفة والجديدة، مما يشير إلى اتساع نطاق الطلب ومرونته في السوق.

وأشار تقرير شركة إنجل آند فولكرز إلى أن معاملات البيع على المخطط شكلت 64.8% من إجمالي مبيعات العقارات السكنية في عام 2025، مما يؤكد ثقة المستثمرين في المشاريع العقارية بدبي، ويسلط الضوء على نقطة أساسية في السوق، وهي أن نمو السوق الثانوية يستند بشكل متزايد إلى توفر الوحدات الجاهزة وليس نقص الطلب.

وبدوره، قال روبرت فيلالوبوس، رئيس قسم الوساطة العقارية في شركة إنجل آند فولكرز دبي: "تميز عام 2025 بقوة الطلب على مختلف أنواع العقارات ومواقعها. ويواصل المشترون إظهار اهتمام واسع النطاق، ويتواصل النشاط في السوق الثانوية مدفوعاً بالطلب الحقيقي من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، وليس بتقلبات السوق قصيرة الأجل".

وبلغت معاملات الشقق 167,841 معاملة في عام 2025، لتدفع إجمالي قيمة المبيعات نحو 328.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 31.8% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالزخم القوي للعقارات قيد الإنشاء واستمرار الطلب في السوق الثانوية ضمن المجمعات التي تتمتع ببنية تحتية متطورة وأسلوب حياة متميز. وتوسع هذا العام سوق الفلل خارج المناطق الراقية التقليدية، حيث ارتفعت قيمة المبيعات الإجمالية إلى 141.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 30.5% عن عام 2024. وسلط التقرير الضوء على الإقبال اللافت على شريحة السوق المتوسطة العليا (من 4 إلى 8 ملايين درهم إماراتي)، حيث يتزايد إقبال العائلات والساعين إلى تحسين نمط حياتهم والمستثمرين طويلي الأجل على المجمعات السكنية المتكاملة الجديدة، مثل جراند بولو كلوب آند ريزورت، وذا أويسيس، وذا وايلدز، وذا فالي.

وبلغت مبيعات منازل التاون هاوس أعلى مستوى لها على الإطلاق، وسجلت 22,904 معاملة، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى حجم مبيعات سنوي مسجل. وارتفع إجمالي قيمة المبيعات إلى 74.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12.9% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار إقبال المشترين على هذه الفئة من العقارات، ويعزز التحول الهيكلي نحو المساكن العائلية مدفوعاً بالنمو السكاني وتطور تفضيلات جودة الحياة.

سوق العقارات الفاخرة: طلب قوي على العقارات الفاخرة

حافظت سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي على زخمها القوي طوال عام 2025، مسجلة 6,765 معاملة تتجاوز قيمة كل منها 10 ملايين درهم إماراتي، مدعومة بتدفقات الثروات الدولية المستمرة وتزايد مشاريع التطوير العقاري فائقة الفخامة. ويشير تقرير شركة إنجل آند فولكرز إلى أن طلب المشترين على العقارات الفاخرة يتأثر بشكل متزايد بتنوع المواقع وأنواع العقارات، بما في ذلك العقارات المطلة على الواجهة البحرية والوجهات متكاملة التخطيط، مما يعكس تزايد الخيارات المتاحة للمشترين من ذوي الملاءات المالية العالية والفائقة. وحافظت نخلة جميرا على ريادتها في العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي، بينما عززت جميرا ولا مير مكانتهما كمركزين رئيسيين للعقارات فائقة الفخامة، بفضل نجاح المشاريع الجديدة من علامات شهيرة والمشاريع الحصرية عالية الجودة.

وبرزت معاملات بيع شقة بنتهاوس قيد الإنشاء في مشروع بوغاتي ريزيدنسز بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 550 مليون درهم إماراتي، وفيلا في السوق الثانوية في إمارات هيلز بقيمة 425 مليون درهم إماراتي، وفيلا أخرى قيد الإنشاء في مشروع EOME في نخلة جميرا بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، مما عزز مكانة دبي في سوق العقارات فائقة الفخامة العالمية.

وفضلاً عن توسع النشاط التجاري، نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة جاذبة للثروات. وتشير تقديرات شركة هينلي آند بارتنرز إلى انتقال 9,800 مليونير إلى دولة الإمارات في نهاية عام 2025، مدفوعين بالاستقرار السياسي، وأسلوب الحياة الجذاب، والحياد الدولي، والبيئة الضريبية عالية التنافسية. وشكّل هذا التدفق للأفراد ذوي الملاءات المالية العالية محفزاً بارزاً لقطاع العقارات الفاخرة، والذي شهد مجدداً أداء قوياً.

ملامح قاعدة المشترين: طلب يقوده المقيمون بامتداد عالمي

تعكس بيانات المشترين لدى إنجل آند فولكرز تنامي جاذبية دبي عالمياً إلى جانب الطلب المحلي القوي، حيث شكل المقيمون في الدولة نسبة 75.5% من المشترين لدى إنجل آند فولكرز في عام 2025، مقابل نسبة 24.5% لغير المقيمين، بما يعكس توجه السوق نحو الملكية طويلة الأجل وتوسع قاعدة المستخدمين النهائيين.

وتبرز بيانات جنسيات المشترين لدى إنجل آند فولكرز قوة الطلب القادم من أوروبا، حيث تصدرت المملكة المتحدة وألمانيا النشاط، تليهما الإمارات والهند وفرنسا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأسواق الأوروبية والإقليمية. ويعكس هذا التوزيع جاذبية دبي العالمية المتنامية وتنوع رؤوس الأموال الدولية النشطة في السوق.

كما حقق سوق العقارات التجارية في دبي أداء قوياً في عام 2025، مدعوماً بتوسع النشاط التجاري، وانتقال مقرات الشركات، ومستويات الطلب القوية والمستمرة من المستثمرين. وبلغت مبيعات العقارات التجارية 135.6 مليار درهم إماراتي مع 13,175 معاملة، تصدرها قطاع المكاتب مسجلاً زيادة في عدد المعاملات بنسبة 54.5% على أساس سنوي، فيما تضاعفت القيمة الإجمالية للمبيعات. وتشير شركة إنجل آند فولكرز إلى أن الطلب تركز في المناطق التجارية التي تتمتع بشبكات نقل وخدمات، مما يعكس تفضيل المستأجرين للبنية التحتية الموثوقة، والمكاتب الحديثة، والاستقرار التشغيلي طويل الأجل. ويعكس الاهتمام المتزايد بالمكاتب قيد الإنشاء الثقة في مسار النمو التجاري لدبي ومكانة المدينة كمركز إقليمي لمزاولة الأعمال.

آفاق عام 2026: أكثر انتقائية واستراتيجية

تتوقع إنجل آند فولكرز أن تستهل دبي عام 2026 بنشاط قوي، حيث ينتقل السوق من التسارع الحاد إلى تثبيت المكاسب وزيادة المشاركة، والنمو المدروس. ومن المتوقع أن تصبح النتائج أكثر تنوعاً بدلاً من الأداء المتميز واسع النطاق، مدفوعة بجودة الموقع، ونضج البنية التحتية، وكفاءة شركات التطوير العقاري، وجودة الحياة على المدى الطويل.

وما تزال هجرة أصحاب الثروات قوة هيكلية محفزة للنمو، ولا سيما في سوق العقارات الفاخرة، مما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الساعين إلى الاستقرار، وأسلوب حياة مريح، والحفاظ على رؤوس أموالهم على المدى الطويل. وتبقى عوائد الإيجار من بين الأكثر تنافسية عالمياً، مما يدعم استمرار اهتمام المستثمرين ويعزز الطلب حتى في حال تباطؤ نمو الأسعار.

ومن المتوقع أن يسجل المعروض زيادة ملحوظة خلال العامين المقبلين، ما يرجح مساهمة توسع المشاريع قيد الإنشاء في تحقيق توازن أكبر في السوق. وفي قطاع الإيجار، قد يبدأ المعروض الإضافي من الشقق في تخفيف الضغط التصاعدي على الإيجارات، مما يوفر قدراً من الراحة للمستأجرين، بينما تشير التوقعات إلى استمرار النقص الهيكلي في المعروض ضمن مجمعات الفلل العائلية في العديد من المواقع.

واختتم هادي: "بشكل عام، تتسم توقعات عام 2026 بالاستقرار والعمق واستمرار الفرص، مع نمو مدفوع بالعوامل الأساسية وليس الزخم، وسوق تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر بيئات العقارات مرونة وترابطاً على مستوى العالم".

لمحة حول إنجل آند فولكرز:

تعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

لمحة حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

#بياناتشركات